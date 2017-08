Vom Traum zur Tat Dresdner präsentieren ihre Ideen für die Zukunft der Stadt. Nicht jede hat das Zeug zum großen Wurf.

Gudrun Deppe erklärt Konferenzchef Norbert Rost ihre Idee. Sie plant ein Computerprogramm, das die Fachinfos der Stadtplaner für jedermann verständlich macht. © René Meinig

Endlich wieder in der Elbe baden, sicher, sauber und wie früher in eigens dafür gebauten Badeanstalten – das ist der Traum von Michaela Ziegenbalg und Sophia Littkopf. Sie nennen diese Flussfreibäder Elbe-Pools. Ringsum soll es so etwas wie einen begehbaren Steg geben und unter Wasser eine Konstruktion wie ein Sieb. „Ich habe sonst Angst, dass mich was piekst oder ich mich verletze“, sagt Michaela Ziegenbalg. Deshalb ist die Elbe ohne Pools keine Alternative für die Dresdnerin. Die Badeanstalten, die sie zusammen mit ihrer 48-jährigen Mitstreiterin erdacht hat, hält sie für das perfekte Angebot. Damit ist das Duo im Rennen um Fördergeld vom Bundesforschungsministerium. So wie mehr als 90 andere Teams, die angetreten sind, die Zukunft der Stadt zu planen. Am Wochenende haben sich diese Dresdner im Kulturpalast zum Gedankenaustausch getroffen.

Draußen Sonnenschein, drinnen Schlangen an der Anmeldung: Wer am Sonnabendnachmittag zur Zukunftskonferenz wollte, musste den strahlend blauen Himmel ignorieren und zuerst einmal viel Geduld haben. Mehr als 200 Dresdnern ist das gelungen. Wie die Teilnehmer einer Demokratiekonferenz, die gleichzeitig stattfand, zogen sie es an diesem Nachmittag vor, über die Entwicklung der Stadt nachzudenken.

Projektchef Norbert Rost und sein Team hatten einen Ameisenhaufen organisiert. So erklärte der Leiter der Konferenz das geordnete Chaos, das an diesem Nachmittag im Mittelpunkt stand. Alle Teams hatten im Foyer Zeit, an Schautafeln ihre Projekte zu erklären, Mitstreiter zu suchen und bei Fachleuten um Unterstützung zu werben. Oberbürgermeister (OB) Dirk Hilbert (FDP) mischte sich unters Publikum, um die Ideen der ehrenamtlichen Erfinder und Planer zum ersten Mal selbst zu studieren. „Die Zukunftsstadtprojekte können sich hier gegenseitig befruchten“, meinte der OB und ließ sich unter anderem eine Idee zur digitalen Vergabe von Parkplätzen auf öffentlichen Straßen erklären. Ähnlich wie in Parkhäusern, in denen die Autofahrer per Anzeige zu einem freien Stellplatz gelenkt werden, könne das auch auf Straßen stattfinden, erklärte ihm die Dresdnerin Annegret Frenzel. Hilbert riet zu einem Kontakt mit einem Fachmann aus der Stadtverwaltung und ging zur nächsten Schautafel. „Bei dieser Form des Mitmachens sind wir an der Spitze“, sagte der OB mit Blick auf seine Erfahrungen vom Deutschen Städtetag.

Gleich an der Glasfront zur Wilsdruffer Straße präsentierten die jüngsten Teilnehmer der Zukunftskonferenz ihre Idee. Paula Kilp und Toni Löbert, beide 19 Jahre alt, laden zu einem Rollenspiel ein. Emerald Elves haben sie dieses Spiel genannt. „Es werden Aufgaben gestellt, die man erfüllen muss. Und wenn man sie erfüllt hat, bekommt man eine neue Aufgabe“, erklärte Toni Löbert die Spielregeln. Dazu geben sich die Jugendlichen Spielernamen. Paula Kilp heißt zum Beispiel Tetra. Mit ihrem Spiel, für das man keinen Computer braucht, wollen sie andere Jugendliche zu Tätigkeiten animieren, in denen sie „brauchbare Fähigkeiten erlangen“. Toni Löbert alias Silet erklärt: „Wir könnten zum Beispiel schneidern oder Reparaturen erledigen“. Jede Aufgabe sei möglich. „Wir sind gerade mitten im Spiel“, ergänzte Tetra, der Auftritt bei der Zukunftswerkstatt sei gerade ihre Aufgabe.

Genau solche Ideen wie das Rollenspiel der jungen Dresdner sind gefragt, wenn später in Berlin Fördergeld eingeworben wird, sagte Norbert Rost nach dem Nachmittag im Kulturpalast. Nachhaltig und wirklich realisierbar müssten die Ideen sein und zusätzlich einen Erkenntnisgewinn bringen. Das Rollenspiel der jungen Dresdner könne überall gespielt werden und sei ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit, so der Leiter der Zukunftskonferenz.

Auch Michaela Ziegenbalg und Sophia Littkopf glauben, dass sie die Förderkriterien des Bundesforschungsministeriums erfüllen. Ob das stimmt und was sie noch tun müssen, bis es tatsächlich einen ersten Elbe-Pool gibt, sollen die nächsten Arbeitsschritte zeigen. Dabei müssen sie unter anderem Partner aus der Wirtschaft finden und einen Zeitplan bis zum Bau des ersten Elbeschwimmbads erstellen. Spätestens 2021 muss es fertig sein. Denn dann endet das Zukunftsstadt-Projekt.

In Dresden soll dann noch lange nicht Schluss sein mit solchen Formen der Bürgerbeteiligung. „Wir könnten so etwas jedes Jahr in dieser oder einer anderen Form machen“, sagte OB Dirk Hilbert. Als Projektleiter Norbert Rost genau diesen Vorschlag am Abend den Teilnehmern der Zukunftskonferenz machte, bekam er dafür viel Beifall.

zur Startseite