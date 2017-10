Vom Traum zum Horrortrip In Strehla definieren sie Arbeitsstunden und in Riesa gedenken wir schrägen Visionen. Ein strittiger Rückblick.

Kevin Schwarzbach © Schröter

Wer kennt ihn nicht, den berühmten Streit über den Maschendrahtzaun, liebe Leserinnen und Leser? Der kann bekanntlich in den besten Nachbarschaften vorkommen, weil die Herrschaften nebenan nicht richtig grillen können, ihre Beete schief ziehen oder einfach nur zu viel lachen. Menschen sind empfindliche Wesen, da reicht manchmal schon der Benzingeruch des Rasenmähers, um der friedlichen Nachbarschaft ein jähes Ende zu setzen.

Doch es geht auch anders. Immer wieder hören wir von wundersamen Beispielen, wo die Probleme entstehen, weil die Nachbarschaft zu freundschaftlich zugeht. Zu viel Harmonie ist auch nichts für unser empfindliches Wesen. In Strehla hat sie jetzt sogar einen verbitterten Streit hervorgebracht. Der Chef des Schrebergartenvereins an der Reußner Straße will 40 Euro von Erhart Kohl haben, weil der seine Arbeitsstunden nicht geleistet habe. Kohl gibt offen zu, dass er seine Stunden nicht erbracht hat, jedoch ein Ehepaar von einem benachbarten Grundstück die Pflichtstunden für ihn übernommen habe.

Was erst einmal nach einer netten Geste des Ehepaares klingt, das ebenfalls schon im Rentenalter, aber noch deutlich jünger als der Anfang achtzigjährige Kohl ist, scheint sich momentan in überflüssige Arbeit zu verwandeln. Denn der Chef des Schrebergartens wolle die Geste nicht anerkennen, sagt Erhart Kohl. Korrekt, sagt eben jener Gerd Rönisch, Pflichtstunden seien nicht übertragbar, die Gartennachbarn hätten deshalb auch keine Berechtigung, diese einfach zu übernehmen.

Und die Leserinnen und Leser sehen sich mit der Frage konfrontiert: Ist Arbeit noch Arbeit, wenn sie von anderen verrichtet wird? Und ist ein sauberer Weg noch ein sauberer Weg, wenn nicht Person A, sondern Person B ihn gereinigt hat? Gilt gejätetes Unkraut noch als gejätet, wenn die Enkel es für die Oma aus dem Boden entfernt haben? Ein Glück reden schon alle vom Überwachungsstaat, da bekommen wir dann endlich Klarheit, welcher Schrebergärtner seine Pflichtstunden noch eigenhändig abarbeitet und wer andere, etwa Kinder oder Enkel oder gar Nachbarn, für sich schuften lässt. Nie wieder wird in diesem Land ein Kleingärtner unverrichteter Dinge davonkommen!

Erhart Kohl scheint indes schon jetzt zur Harke greifen zu müssen. Aus Sicht des Vereinschefs hat Kohl es verpasst, sich rechtzeitig über das Ableisten der Pflichtstunden mit dem Verein zu verständigen. Schon seit jeher passiere das am Jahresanfang, wenn die Pachtzahlung fällig ist - und nicht im Laufe des Jahres, so Gerd Rönisch. Das Geld will er nötigenfalls auch per Mahnung eintreiben. Erhart Kohl will seinen Garten ohnehin abgeben, findet aber bisher keinen Nachfolger. An 40 Euro können ganze Schrebergärtnerträume zerschellen.

Da hatten wir es in Riesa schon mit weitaus opulenteren Beträgen zu tun, die uns das Ausleben tiefster Träume verwehrten. Aber da wir finanziell etwas angeschlagen sind, denken wir momentan lieber in Realitäten statt in Fantasien. Na gut, abgesehen vom Tag der Sachsen vielleicht. Da sind wir womöglich kurzzeitig dem Wunschtraum erlegen, 2019 noch einmal ein Fest wie zwanzig Jahre zuvor auszutragen, auch wenn heutzutage kein Volksfest mehr derart magnetische Wirkung hat wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber in unseren modernen Zeiten sprechen ohnehin alle über die Freiheit, seine Visionen zu leben, sich selbst zu vertrauen und einfach mal etwas zu wagen, um am Ende glücklich zu werden. Es kommt nicht mehr darauf an, was man auf dem Papier zu bieten hat, sondern was man in seinem Herzen erreichen zu können glaubt.

zur Startseite