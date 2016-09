Vom Trainer zum Psychologen Die zwei 0:3-Niederlagen in Folge sieht Dynamo-Coach Uwe Neuhaus als Chance, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Gegen Würzburg wird er wohl erneut das Personal austauschen.

Uwe Neuhaus ist also vor allem als Psychologe gefordert. © Robert Michael

Die Worte Fehleranalyse und Wiedergutmachung fallen oft - was kaum verwundert nach zwei 0:3-Niederlagen in Folge. Doch die beiden Dynamos, Trainer Uwe Neuhaus und Innenverteidiger Giuliano Modica, die zwei Tage vor dem Heimspiel gegen die Kickers aus Würzburg vor der Sponsorenwand im Pressekonferenz-Raum Platz genommen haben, versprühen viel Optimismus, dass aus der Doppelpleite kein Negativtriple wird. „Nach dem Videostudium vom Kaiserslautern-Spiel am Donnerstag ist das Thema abgehakt“, erklärt Neuhaus mit Nachdruck. Muss es auch, und die englische Woche bietet die Chance, das schnell zu erledigen. Auf der anderen Zeit lassen drei Partien innerhalb von acht Tagen kaum Zeit für großangelegte Korrekturmaßnahmen. „Da kann man nur den Kopf ansprechen, physisch und taktisch ist da nichts zu machen“, verdeutlicht der Trainer.

Neuhaus ist also vor allem als Psychologe gefordert, der verlorengegangenes Selbstbewusstsein zurückholen muss. Wer ihm aufmerksam zuhört in diesen 20 Minuten, bekommt eine Ahnung, wie er das anstellen wird. Die beiden Niederlagen sieht er nicht als Krise, sondern als einen nahezu logischen Schritt. „Es ist jetzt genau das eingetreten, was einem Aufsteiger nun mal passiert: Er muss sich mit Dingen beschäftigen, die er vorher nicht kannte.“ Zwei Niederlagen in Folge sind seit seinem Amtsantritt absolutes Neuland. Und diese Situation sollen seine Schützlinge als Chance verstehen. „Es kann die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben“, findet er. Nämlich dann, wenn sie die Fehler nicht nur analysiert, sondern auch abstellen kann.

Nur kommt mit dem Mitaufsteiger aus Würzburg ein denkbarer unbequemer Gegner am Sonntag ins DDV-Stadion. Einer, der natürlich gewinnen will, aber nach zehn Punkten aus sechs Spielen nicht gewinnen muss. Neuhaus erwartet ein „hochintensives Spiel“. Würzburg stelle sich nicht nur hinten rein, „die wollen agieren und sind sehr körperbetont. Da brauchen wir Lösungen.“ Welche Spieler die finden sollen, ließ er wie üblich offen. Vieles deutet jedoch daraufhin, dass zurückrotiert wird. Gegen Kaiserslautern hatte Neuhaus mit Rückkehrer Modica, Manuel Konrad, Niklas Kreuzer und Stefan Kutschke gleich auf vier Positionen getauscht. „Dass ich da etwas ändern werde, hatte ich schon vor dem Aue-Spiel geplant. So eine englische Woche kostet viel Kraft und wir haben viele Spiele auf gleichem Niveau“, erklärte er. Es waren also wohl abgesprochene Wechsel, um einigen Stammkräften eine Verschnaufpause zu gönnen. Fragezeichen stehen noch hinter Marvin Stefaniak und Florian Ballas, der einen Schlag aufs Knie bekommen hatte und am Freitag nicht trainieren konnte. Aber Neuhaus geht davon aus, dass sich beide am Sonntag fit melden.

Voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, Ballas, Modica, F. Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Testroet

