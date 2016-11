Vom Stollenfest zum Gospelkonzert Thomas Stelzer ist am Sonntag nicht nur beim Mühlenbäcker zu Gast, sondern gibt am Abend noch ein Konzert in der Kirche.

Thomas Stelzer. © PR

Der Ottendorfer Mühlenbäcker lädt, wie die Sächsische Zeitung bereits berichtete, für den morgigen Sonntag zu seinem traditionellen Stollenfest auf das Betriebsgelände ein. Stargast an diesem Tag ist der Dresdner Künstler Thomas Stelzer. Doch der Musiker wird nicht nur beim Stollenfest präsent sein, sondern am Abend in der Großgemeinde noch ein Konzert geben. Ab 18 Uhr ist er mit seiner Gospel-Crew in der Kirche von Ottendorf-Okrilla zu Gast und bringt in erfrischender Weise Gospel zu Gehör. Thomas Stelzer kann bereits auf über 400 Auftritte zurückblicken. Als Pianist, Sänger und Songwriter hat er sich mit Leib und Seele der Südstaatenmusik verschrieben.

Tickets für das Konzert kosten zwölf Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Die Karten können direkt an der Abendkasse erworben werden.

Das Stollenfest des Mühlenbäckers, bei dem Thomas Stelzer wie angesprochen ebenfalls zu Gast ist, beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Neben dem Musiker wird auch das Dresdner Stollenmädchen die Ottendorfer Bäckerei beehren. Zusätzlich hat der Kinderspielmannszug Radeberg einen Auftritt und es gibt natürlich ganz viel Stollen, der traditionell für einen guten Zweck verkauft wird. (ste)

