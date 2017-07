Vom Starlet zum Charakterkopf Hannelore Elsner steht seit fast sechs Jahrzehnten vor der Kamera und ist in vielen Genres zu Hause. Jetzt wird sie 75.

Mit 16 in München auf der Straße entdeckt: die Schauspielerin Hannelore Elsner. Seither war sie in mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen zu sehen. © picture alliance / dpa

Schwarze Mähne, strahlendes Lachen und markante Stimme: Hannelore Elsner gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen in Deutschland. Ihr Geburtsdatum jedoch war lange nicht ganz klar: An ihrem 52. Geburtstag wurde sie „öffentlich als Fünfzigjährige gefeiert, mit großem Tamtam und Interviews“, schreibt sie in ihrer Autobiografie „Im Überschwang“. Am Mittwoch nun wird die ausdrucksstarke und temperamentvolle Theater-, TV-, und Filmschauspielerin 75 Jahre alt.

Elsner, die viele als kapriziöse Diva beschreiben, wird mit 16 in München bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter entdeckt – von dem türkischen Regisseur Halit Refig. Nach Proben in Istanbul darf sie auf die Schauspielschule, muss dafür aber kleinere Rollen in Filmen mit Stars wie Hans-Joachim Kulenkampff und Freddy Quinn übernehmen.

In mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen ist die gebürtige Bayerin zu sehen. Ihre erste von zahlreichen Auszeichnungen bekommt sie mit 29 Jahren: die Goldene Kamera für die Rolle der Sasha in Tschechows Stück „Iwanow“. Ihren Ruhm als preisgekrönte Charakterdarstellerin begründet sie erst um die Jahrtausendwende.

Als Durchbruch zu internationaler Anerkennung gilt ihre Hauptrolle in Alf Brustellins Film „Berlinger“ (1975). Im Fernsehen ist Elsner in der ARD-Serie „Die Kommissarin“ (1994-2006) besonders erfolgreich. Als Lea Sommer ist sie eine der bekanntesten deutschen TV-Ermittlerinnen. In Pumps, Kostüm und schwarzer Lederjacke ermittelt sie in fast 70 Folgen.

Auf die Bühne kehrte sie 1996 mit dem Solostück „Eine tot-normale Frau“ zurück. Ohne dieses sei sie nicht bereit gewesen für „Die Unberührbare“ (2000), berichtet sie. Ihre Darstellung einer vom Leben gezeichneten Schriftstellerin bringt ihr den Deutschen Filmpreis ein. Gleich noch einmal bekommt sie ihn für ihren Leinwandmonolog einer Schauspielerin in „Mein letzter Film“ (2002). Zu ihren großen Kinoerfolgen gehört auch ihre Rolle in Doris Dörries „Kirschblüten – Hanami“ (2008). Ihre komödiantische Seite zeigt Elsner besonders erfolgreich in Dani Levys „Alles auf Zucker!“ (2004). (dpa)

