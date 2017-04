Vom Stahlwerker zum Zweiradhändler Vor 15 Jahren hat Uwe Krautwald sich selbstständig gemacht – und es zwischendurch bereut. Doch heute läuft der Laden.

Inhaber Uwe Krautwald (M.) und sein Team: Dietmar Albrecht ist der Experte in der Radwerkstatt, Lisa Hielscher kümmert sich um den Verkauf und den Internetableger des Ladens am Strehlaer Stadtrand. Gestartet ist der Strehlaer Zweiradshop einst eine deutliche Nummer kleiner. © Sebastian Schultz

Schnell noch die Abholung der Hüpfburg organisieren. Telefonisch trifft Uwe Krautwald letzte Absprachen für den Saisonstart. Der findet wie immer eine Woche vor Ostern statt. Diesmal wird es ein Besonderer, denn der Strehlaer Zweiradladen an der B 182 feiert am Sonnabend auch seinen 15. Geburtstag.

Angefangen hat alles im Frühjahr 2002. Damals eröffnet Uwe Krautwald sein Motorrad-Geschäft am Strehlaer Markt, gleich neben dem Rathaus. Mehrere Jahre in verschiedenen Jobs lagen da genauso hinter dem Cavertitzer wie eine Lehre im Riesaer Stahlwerk. Gesundheitliche Probleme stellen ihn vor die Wahl: weitermachen wie bisher oder etwas Neues anfangen? Der leidenschaftliche Motorrad-Fahrer und gelernte Industriemechaniker entscheidet sich fürs Abenteuer Selbstständigkeit.

Hat er das jemals bereut? „Zwischendurch ja“, sagt der heute 44-Jährige. Es habe Jahre gegeben, da habe er hinschmeißen wollen, erzählt der verheiratete Vater zweier Kinder. Das Geschäft mit den Motorrädern sei immer schwieriger geworden.

Doch die Durststrecken sind vorbei. Inzwischen sei er „sehr zufrieden, wie es läuft“, sagt Uwe Krautwald. Zwei Mitarbeiter gehören inzwischen zum Team: Dietmar Albrecht kümmert sich um die Fahrradwerkstatt. Lisa Hielscher ist im Verkauf unterwegs und betreut den Internetshop.

Dass es für den Zweiradshop gut läuft, liegt am Geschäft mit Fahrrädern. Die spielten beim Start des Ladens 2002 zunächst gar keine Rolle. Als nach zwei Jahren aber Leute anfingen, ihr Fahrrad zur Reparatur vorbeizubringen, stellte sich Uwe Krautwald auf die Nachfrage ein und baute den Geschäftszweig immer mehr aus. Längst bringt der den Löwenanteil des Umsatzes.

Auch der Umzug vom Markt an den Stadtrand im Jahr 2013 hat mit den Fahrrädern zu tun. Die alten Räume platzten mit der Zeit aus allen Nähten. Heute reicht nicht mal mehr der Platz in dem großzügigen Bau an der B 182, sagt Uwe Krautwald. „Die Hersteller haben keine Lager mehr, das überlassen sie den Händlern.“

Motorräder repariert Uwe Krautwald noch immer. „Aber nur in eingeschränktem Maße.“ Das Geschäft sei insgesamt rückläufig. Motorradbekleidung wie Helme oder Lederkombis hat er aus dem Sortiment gestrichen.

E-Bikes sind gesünder

Viele Motorradbesitzer würden nur ein- bis dreitausend Kilometer jährlich fahren. „Dass jemand ein Neues kauft, ist da eher die Ausnahme.“

Heute sind bei ihm andere Zweiräder mit Motor der Renner: E-Bikes. Die Preisspanne reiche von 1 900 bis 4 300 Euro. Mittlerweile gebe es vom City-, über Tourenrad bis hin zum Mountainbike Modelle mit Elektro-Antrieb, sagt Uwe Krautwald. Er begrüßt den Trend. „Mit E-Bikes bekommt man Leute aufs Fahrrad, die sonst nicht fahren würden.“ Wenn es mal steilere Streckenabschnitte gibt, müsse sich niemand mehr quälen. Das sei auch gesünder, zumal für Untrainierte. „Wenn’s dann doch mal berghoch geht oder man Gegenwind hat, steigt der Puls ins Ungesunde.“ Das E-Bike erkenne das und springe ein. Auch Räder ohne Elektroantrieb verkauft Uwe Krautwald. Hier gehe der Trend weg von Modellen jenseits der 1 000 Euro. Im Schnitt geben die Leute 400 bis 700 Euro aus. „Wer bereit ist, mehr auszugeben, denkt häufig schon über ein E-Bike nach.“

Auch wenn sein Laden am Stadtrand „ein bisschen ab vom Schuss ist“, wie Uwe Krautwald selbst sagt – der Unternehmer sieht hier seine Zukunft. Zu Jahresbeginn hat er das Gebäude dem früheren Eigentümer abgekauft. Der hat im gleichen Objekt nach wie vor eine Autowerkstatt. Uwe Krautwald hofft, dass die Kundschaft, die meist aus einem Umkreis von 40 Kilometern kommt, auch weiterhin den Weg in das Geschäft an der Bundesstraße findet.

Den Saisonstart und das 15-jährige Firmenjubiläum feiert der Zweiradshop Krautwald am Sonnabend, 8. April, ab 9 Uhr. Es können Fahrräder Probe gefahren werden.

zur Startseite