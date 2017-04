Vom Schreibtisch auf den Laufsteg und zurück Lisa-Marie Konwiarz hat für besondere Fotos einen Tag das Büro in Weesenstein verlassen. Ein Spaß mit Folgen. Auch für andere.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Shooting: Lisa-Marie Konwiarz in einem türkisen Kleid und mit einem bezaubernden Lächeln. © Archiv Ellger Das Shooting: Lisa-Marie Konwiarz in einem türkisen Kleid und mit einem bezaubernden Lächeln.

Der Alltag: als Sekretärin in der Gemeindeverwaltung in Weesenstein.

Das türkise Kleid hat ihr auf Anhieb gefallen. Ein bisschen Spitze, etwas Tüll, unten Reifrock. Lisa-Marie Konwiarz kann sich gut vorstellen, in diesem Kleid – oder einem ähnlichen – zu heiraten. So weit aber ist es noch nicht. Es war auch keine Anprobe eines Hochzeitskleides, bei der das Foto entstand, sondern ein Fotoshooting – eines für große Größen. Auf den Aufruf hatte sich Lisa-Marie spontan gemeldet. Das geforderte Alter und die Größe passten, warum also nicht, sagt sie. Von über hundert junge Frauen wurden drei genommen – darunter Lisa-Marie.

Für das Shooting mit Modemacher Uwe Herrmann nahm sie einen Freitag frei. Wo sie war, erfuhren die Kollegen dann erst in der Sächsischen Zeitung. Einige riefen an, staunten, gratulierten. Sie selbst hatte den Artikel da noch gar nicht gesehen. Ihre Mutter war ganz stolz, ihr Freund natürlich auch, und ihr Chef, der Bürgermeister der Gemeinde Müglitztal. „Schreiben sie ruhig mal über Lisa-Marie, damit alle erfahren, was wir hier zu bieten haben“, sagt Andreas Burkhardt. Lisa-Marie wohnt in Dresden und hat Immobilienkauffrau gelernt. Nun lernt sie noch einmal zwei Jahre lang, immer an den Wochenenden, um Verwaltungsfachangestellte zu werden. Das liegt ihr, sie hat sich in kurzer Zeit eingefuchst, kümmert sich und ist für den ehrenamtlichen Bürgermeister eine wichtige Stütze.

Das will sie auch bleiben. Beruflich zu modeln hat Lisa-Marie nicht vor. Auch in einer Gemeindeverwaltung ist es abwechslungsreich, spannend und passiert immer was, sagt sie. Sie mag Leute um sich. Das Modeln war eine Erfahrung. Die Models mussten verschiedene Szenen spielen, lachen und böse gucken. Das war gar nicht schwer, sondern hat Spaß gemacht, auch mit den anderen zusammen, sagt Lisa-Marie. Dass sie damit auch anderen Mut macht, die nicht die Gardemaße haben, wurde ihr erst später bewusst.

Was passt, passt

Lisa-Marie fühlt sich wohl mit sich. Sie versteckt ihre Pfunde nicht unter grauem Schlabberlook. In Minikleid oder -rock würde sie auch keiner sehen. „Da würde ich mich beobachtet und unsicher fühlen.“ Die 21-Jährige kleidet sich modisch, ohne jeden Trend mitmachen zu müssen und sich jedes Jahr neu einzukleiden. Ehrlich zu und mit sich zu sein, ist wohl ihr Geheimnis. Sie probiert und variiert gern und „was passt, passt“. Das zu finden, ist bei Größe 44/46 manchmal etwas schwieriger, denn viele Modemarken lassen ihre Kleidung nur bis zur Größe 42 nähen.

Aber das ist schon fast die einzige negative Erfahrung, wenn man sie überhaupt so bezeichnen kann. Ihre Fülle hat ihr noch niemand vorgeworfen. „Jedenfalls hat es mir niemand ins Gesicht gesagt.“ Lisa-Marie ist selbstbewusst genug, das im Falle eines Falles zu parieren. Sie weiß, was sie im Beruf kann und was sie kleidet. Sie verkleidet sich deshalb nicht, das spürt man.

Ihr Leben hat sich nach dem Fotoshooting und dem ersten Foto in der Zeitung nicht gleich vollkommen verändert. Aber Lisa-Marie freut sich über die Reaktionen.

zur Startseite