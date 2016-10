Vom Recht auf Grünflächen

Dresden wächst. Und mit der steigenden Zahl an Einwohnern werden auch mehr Wohnungen gebraucht. Neubauten sprießen aus dem Boden, Grünflächen werden hingegen immer rarer. Bei der achten Auflage des Umundu-Festivals soll es bis zum 29. Oktober um Herausforderungen einer urbanen Stadtentwicklung gehen. Zusammen mit Anwohnern wird diskutiert und nach Lösungen gesucht. Solche werden auch in einer Ausstellung gezeigt.

Unter dem Titel „Hands-On Urbanism. Vom Recht auf Grün“ werden in der Werkstatt Geh8 in der Gehestraße Bilder von Stadtbewohnern gezeigt, die sich Räume angeeignet und nach ihren Wünschen gestaltet haben. Außerdem sind in der Hochschule für Technik und Wirtschaft auf dem Friedrich-List-Platz mehrere Vorträge von Experten zu hören. So schildert am Sonnabend auch Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) seine Pläne für Dresden. (SZ/sag)

Das Programm unter: www.umundu.de

