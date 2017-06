Vom Problemlöser zum Problemfall Bombardier kaufte 20 Jahre lang, was zu kriegen war – und überhörte alle Warnungen.

Arbeit an Wagen für die Deutsche Bahn: Das war vor zehn Jahren. Damals sahen die Waggonbauer in Görlitz guten Zeiten entgegen. © picture alliance / dpa

Joseph-Armand Bombardier, Jahrgang 1907, baute im Alter von gerade mal 15 Jahren das erste Schneemobil der Welt. Später gründete und leitete der Kanadier eine Firma für Schneemobile. 1964 starb der Chef und erlebte nicht mehr mit, wie sein Unternehmen in den Schienenfahrzeugbau einstieg: Vor den Olympischen Sommerspielen 1976 bestellte die Stadt Montreal 423 U-Bahn-Wagen.

Inzwischen ist Bombardier nach eigenen Angaben weltweit das einzige Unternehmen, das sowohl Schienenfahrzeuge als auch Flugzeuge baut. Doch 110 Jahre nach der Geburt des Gründers schlingert der Konzern durch eine handfeste Krise. Die hat ihre Ursachen nicht nur in Verlusten in der Flugzeugbranche, die das Bahngeschäft ausgleichen soll. Die Krise ist auch nicht nur das Ergebnis der letzten Jahre, als die Bahnsparte allein in Deutschland eine Milliarde Euro Minus machte. Wenn der Konzern jetzt in Deutschland bis zu einem Viertel seiner Stellen streicht, dann auch, weil er in den vergangenen Jahrzehnten dazukaufte, was an Waggonbau zu bekommen war – und Überkapazitäten anhäufte.

Das begann Mitte der 90er-Jahre, als die Kanadier Firmen in Frankreich, Österreich und Deutschland übernahmen. 1998 kaufte Bombardier vom US-amerikanischen Finanzinvestor Advent die Deutsche Waggonbau AG, unter anderem mit Werken in Bautzen, Görlitz und damals auch noch Niesky. Drei Jahre später wollte Autobauer Daimler-Chrysler seine schwächelnde Bahntechnik-Tochter Adtranz loswerden. Wieder griff Bombardier zu und kaufte Werke in acht Ländern – in Deutschland unter anderem Hennigsdorf bei Berlin.

Die Kanadier waren jetzt Weltmarktführer. Allein in Europa gehörten Bombardier 37 Werke, davon 15 in Deutschland mit 10 000 Leuten. Tausende Waggonbauer zwischen Nordkap und Mittelmeer sahen ihre Jobs gerettet. Doch Branchenkenner warnten, ob sich der Konzern nicht übernommen hatte. 2004 sprach ein führender Manager gegenüber der Süddeutschen Zeitung erstmals offen von Überkapazitäten, die nicht abgebaut wurden. „Das war eine Herausforderung, die wir zu zögerlich und nicht schnell genug angegangen sind.“

Links zum Thema Bombardier vor großer Entscheidung

Seit Mitte der 2000er-Jahre zückte Bombardier immer wieder mal den Rotstift und strich Stellen. Mittlerweile ist das chinesische Unternehmen CRRC die Nummer eins auf dem Globus, gleichzeitig drängen neue Anbieter – etwa aus Polen – auf den Markt. Bombardier verfiel in Hektik, wechselte im Schnellzugtempo Manager aus und verlor Qualität und Termintreue aus den Augen. Das zeigt sich zum Beispiel an einem Großauftrag aus der Schweiz. Schon 2013 sollten die ersten Doppelstockzüge aus dem Görlitzer Bombardier-Werk in dem Alpenland rollen. Bis jetzt fahren nur einige wenige Test-Züge. Wie die Schweizer Tageszeitung 20 Minuten gestern berichtete, fehlt den Zügen noch die Zulassung des Bundesamtes für Verkehr. Dessen Sprecher sagte: „Bombardier hat zum wiederholten Mal selbst gesetzte Termine nach hinten geschoben“.

Zuletzt war auch immer wieder von einer Fusion mit der Bahnsparte des Siemens-Konzerns die Rede. Mit einem gemeinsamen Umsatz von knapp 15 Milliarden Euro könnten beide ein Gegengewicht zu CRRC bilden. Die Chinesen hatten zuletzt mehr als 32 Milliarden Euro umgesetzt und verkaufen ihre Bahntechnik bereits erfolgreich in Südostasien und im Nahen Osten. „Der Zeitpunkt, zu dem China seine Produkte auch in Europa zugelassen bekommt, ist nicht mehr fern“, zitiert die „Wirtschaftswoche“ den Vorstandschef der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB).

Gestern vor der Presse in Hennigsdorf war von einer Fusion aber keine Rede – sondern nur davon, wie Bombardier mit Investitionen in seine deutschen Werke und Stellenstreichungen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will. (mit SZ/uwo)

zur Startseite