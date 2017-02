Vom Popsong bis zum Kirchenlied Der Paulus-Chor tritt am Freitag in der Königswarthaer Kirche auf. Das Programm bietet für jeden Geschmack etwas.

Der Paulus-Chor Königswartha probte am Mittwoch für das Konzert, welches am Freitagabend in der Kirche Königswartha stattfindet. © Carmen Schumann

Es wird eng werden im Altarraum der Königswarthaer Kirche am Freitagabend. 45 Sänger und eine Band müssen dort Platz finden. Der Posaunenchor wird auf der Empore über dem Altar musizieren. 450 Plätze bietet das Gotteshaus für Zuschauer. Norbert Binder hofft, dass die Kirche zum Konzertabend voll wird. Der Leiter des Paulus-Chores hat schließlich ein anspruchsvolles Programm für das Konzert zusammengestellt. Seit dem Herbst finden die Proben statt. Norbert Binder reist dazu jeden Mittwoch extra aus Dresden an.

Auf dem riesigen Erfolg, den der Paulus-Chor mit seinem letzten Projekt erzielte, will man sich nicht ausruhen. Seit Anfang 2015 hatte der vor sieben Jahren gegründete Paulus-Chor an einem Musical-Projekt gearbeitet: „Amazing Grace“, ein Chormusical, dessen Gospelsongs und Balladen vom norwegischen Komponisten Tore W. Aas vom Oslo Gospel Choir verfasst wurden. Im Januar 2016 kam das Musical in der Lausitzhalle Hoyerswerda auf die Bühne. Die Sänger aus Königswartha rissen das Publikum bei der Uraufführung zu derartigen Begeisterungsstürmen hin, dass noch zwei neue Termine angesetzt werden mussten. „Insgesamt wurden 2 500 Karten verkauft“, sagt Norbert Binder stolz. Doch nun habe man mal wieder etwas anderes machen wollen. „Wir suchen diesmal nicht die große Bühne, sondern haben uns für ein Kirchenkonzert entschieden“, sagt der Chorleiter. Wegen des großen Erfolgs hat er in das Programm auch einige Titel aus dem Musical „Amazing Grace“ mit aufgenommen. Das Konzert soll aber für jeden Geschmack etwas bieten. Deshalb reicht die Bandbreite von Popsongs bis hin zu christlichen Gesängen. „Einige der Lieder haben wir schon seit ein paar Jahren im Repertoire, andere haben wir neu einstudiert“, sagt Norbert Binder.

Extra-Probe kurz vorm Auftritt

Zu den 45 Chormitgliedern und dem Königswarthaer Posaunenchor gesellen sich als Gäste die Band Town Talk, deren Mitglieder das Gymnasium in Hoyerswerda besuchen. Die Popsongs werden von Josef Reichel, einem talentierten jungen Sänger aus Caminau dargeboten. Nachdem die Chorsänger zusammen mit dem Posaunenchor am Mittwoch eine Art Generalprobe veranstalteten, war am Donnerstag eine extra Bandprobe angesetzt. Den letzten Schliff soll das Programm dann am Freitag zwei Stunden vor der Aufführung erhalten. Eine Art Vorpremiere gab es bereits am 21. Januar für die Königswarthaer Sänger. Da traten sie im Lausitz-Center Hoyerswerda zweimal vor jeweils rund 250 Zuhörern auf. Für ein Einkaufszentrum sei das ein großer Erfolg, befindet Norbert Binder.

Nach dem Konzert am Freitag sind erst einmal keine weiteren Auftritte geplant. „Aber man kann uns gerne einladen!“, wirbt Norbert Binder. Die Einnahmen aus den Konzerten fließen in weitere Musikprojekte ein. Der Eintritt zum Konzert ist am Freitagabend frei. Die Sänger würden sich aber über einen reich gefüllten Spendentopf freuen. Schüler der zehnten Klasse der Paulus-Schule werden im Rahmen des Konzertes vor der Kirche heiße Getränke und einen kleinen Imbiss verkaufen.

Das Konzert findet am Freitag um 19 Uhr in der Kirche Königswartha statt.

Der Paulus-Chor probt jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Königswartha.

