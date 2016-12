Vom Pillendrehen zum Service Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: der Apotheker.

Vor zwei Jahren übernahm Claudia Meerz (re.) von ihrer Mutter Renate die Rathaus-Apotheke in Copitz. Beide erklärten am 11. Dezember auf der Weihnachtsmarktbühne ihr Handwerk.

Die kleine Joanna aus Pirna mimt am 11. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt eine Apothekerin.

Claudia Meerz hat gleich einen Superlativ parat: Ihre Rathaus-Apotheke in Copitz ist mittlerweile die älteste in Pirna. Die Apotheke wurde 1907 gegründet, sagt die Inhaberin. Bis zum Hochwasser 2002 hatte die Löwen-Apotheke in der Altstadt diesen Ehrentitel inne, doch nachdem die Elbfluten durch das Gebäude schossen, wurde sie geschlossen. Pirna hat ja einen ganz besonderen Bezug zum Apothekenwesen. Kein geringer als Theophilus Jacobäer, ein Apotheker, rettete seine Heimatstadt Pirna 1639 vor den brandschatzenden Schweden.

Claudia Meerz übernahm den Betrieb 2014 von ihrer Mutter Renate Meerz, die aber immer noch als gute Seele mithilft. „Ich habe wirklich viel von meiner Mutter gelernt“, sagt die Tochter. Allerdings hat sich der Beruf verändert. Während Renate Meerz noch Pillen drehte und Hustensäfte herstellte, werden die Medikamente heute meist geliefert. Dennoch mag Claudia Meerz ihren Beruf. „Er ist sehr vielseitig“, sagt sie. Sie kann ihrem naturwissenschaftlichen Anspruch nachkommen, hilft anderen und lebt Kreativität aus, denn sie gestaltet Schaufenster und Flyer.

Claudia Meerz und ihre zwölf Angestellten setzen auch oft auf außermedikamentöse Hilfe. Bei Erkältung raten sie zu Klassikern wie Salbei-Tee und Hühnersuppe. Jedoch kämpft ihre Branche mit Problemen. Ein Stichwort: Internet-Apotheken, die mit Dumpingpreisen auf den Markt gehen. „Viele sehen nur die manchmal günstigeren Preise der Versand-Apotheken, aber nicht das umfängliche Leistungsspektrum, das die herkömmlichen Apotheken bieten“, sagt Claudia Meerz.. Bei Rezept-Unklarheiten halten ihre Angestellten Rücksprache mit dem Arzt. Sie würden sich alle wünschen, dass die Menschen etwas mehr die Gesamt-Leistung Apotheke im Blick haben. Um Nachwuchs für das Apothekenwesen zu finden, bietet Claudia Meerz verstärkt Praktika an. „So können Interessenten hineinschnuppern und ausloten, ob der Beruf etwas für sie ist.“ (SZ)

