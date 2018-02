Vom langen Warten auf Gerechtigkeit Im September 2016 wurde der Berufssoldat Jamil Fayed beleidigt und geschlagen. Seitdem wartet er auf den Prozess gegen den Täter.

Jamil Fayed (39) ist Berufssoldat bei der Bundeswehr. Selbst dieser Hinweis hinderte zwei Männer nicht daran, ihn wegen seiner Hautfarbe zu beleidigen und zu schlagen. © René Meinig

Den 7. September 2016 wird Jamil Fayed nie vergessen. An diesem Tag wurde der damals 38-Jährige übel beschimpft und geschlagen. Dabei hatte er sich nichts zuschulden kommen lassen. Jamil Fayed joggte an diesem Tag durch Strehlen. Seine Ausbildung im Bundeswehr-Dienstleistungszentrum an der August-Bebel-Straße war gerade zu Ende gegangen. Der Berufssoldat aus der Nähe von Bonn hatte sich seine zivilen Sportsachen angezogen und lief in Richtung Großer Garten, als sich von hinten ein Auto näherte. An einer roten Ampel stoppte der Wagen neben ihm. Den Insassen passte seine Hautfarbe nicht. „Lauf, Neger“, riefen sie ihm zu, „Terrorist“ und „Scheiß Neger“. Fayed ließ sich nicht einschüchtern, machte mit dem Handy ein Foto von dem Auto und wollte weiterjoggen.

Aber es kam anders. Der Fahrer stoppte am Straßenrand, stieg aus und fing an, den Hauptfeldwebel anzurempeln. Fayed glaubte zu diesem Zeitpunkt noch, dass es genügt, von seinem Dienst bei der Bundeswehr zu erzählen, um den Angreifer zur Räson zu bringen. Doch das interessierte den Mann nicht. Er schlug dem 38-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht und ging dann zurück zu dem Auto. Dabei kündigte er an, einen Schlagstock zu holen. Diesen Augenblick nutzte Jamil Fayed, um zu flüchten. Erst an der nächsten Bushaltestelle blieb er stehen, nahm sein Handy und wählte die 110.

Das alles ist inzwischen eineinhalb Jahre her. Das Autofoto, das Fayed damals geschossen hat, bekam kurz nach der Tat die Polizei. Reichlich sechs Monate nach dem 7. September 2016 legten ihm die Beamten in seiner Heimatstadt Euskirchen mehrere Fotos von potenziellen Tätern vor. Der 35-Jährige konnte den Angreifer dabei zweifelsfrei benennen. Auch seinen Komplizen hat die Polizei ermittelt.

Seitdem hat Jamil Fayed nichts mehr gehört zu seinem Fall. Ein knappes Jahr lang wartet er nun auf Neuigkeiten, inzwischen ist er wieder in Dresden. Wieder zu einem Kurs in der Bundeswehr-Einrichtung an der August-Bebel-Straße, wieder macht er danach seinen Sport. Den Tätern vom 7. September 2016 könnte er so zufällig wieder begegnen.

Das ist in der Priorität wahrscheinlich ganz unten“, fürchtet der Berufssoldat. „Ich habe Verständnis dafür, dass zum Beispiel die Terrorabwehr wichtiger ist“, stellt er fest. „Aber als Bürger habe ich den Eindruck, dass mein Fall die Behörden gar nicht interessiert.“

Das ist nicht ganz richtig. Eine Nachfrage der Sächsischen Zeitung bei der Polizei ergab: Das Operative Abwehrzentrum mit Sitz in Leipzig hatte die Ermittlungen übernommen. Schließlich ging es um eine Straftat mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Im April 2017 waren die Ermittlungen abgeschlossen, die Akte ging zur Staatsanwaltschaft Dresden. Am 9. Mai 2017 hat diese Behörde Anklage erhoben. Der Hauptverdächtige ist der bereits einschlägig bekannte Mike S. Nun wartet Fayed auf den Verhandlungstermin bei Gericht. Der steht noch nicht fest, sagte Birgit Keeve, Sprecherin des Dresdner Amtsgerichts. Die Begründung: Die zuständige Richterin war krank und muss nun zunächst Verfahren abarbeiten, die an Termine gebunden sind. Danach ist dann vielleicht der Fall von Jamil Fayed dran. Bis es so weit ist, könnten seit der Tat zwei Jahre vergangen sein.

