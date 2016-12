Vom Land allein gelassen Über Jahre hat die Verwaltung das Eigentum der Stadt bewertet. Dabei hatten die Mitarbeiter mit ständigen Änderungen der Regeln zu kämpfen.

Kämmerin Barbara Wesler nimmt kein Blatt vor den Mund. „Man kann nicht einfach losmarschieren und die Dinge zählen. Das Erfassen und Bewerten war am zeitintensivsten. Auch die Gesetze haben sich geändert. Es gab ständig neue Regelungen“, sagt sie und man merkt ihr an, dass anstrengende Jahre hinter ihr und ihren Mitarbeitern liegen. Die immense Arbeit, von der sie spricht, war und ist für das doppische Haushalts- und Rechnungswesen notwendig. Die Umstellung auf diese in der Wirtschaft schon lange übliche Buchführung erfolgte in Waldheim zum 1. Januar 2012. Jetzt stellte die Kämmerin im Stadtrat die Eröffnungsbilanz vor. Aber das Mammutprojekt ist noch längst nicht abgeschlossen. Barbara Wesler schließt weitere Neuerungen und Regeländerungen nicht aus.

Erfasst und bewertet wurden 2 086 sogenannte Vermögensgegenstände der Stadt Waldheim. Dazu gehören mehr als 1 200 Flurstücke mit einer Größe von knapp 2,5 Millionen Quadratmetern Fläche. Das höre sich zwar viel an, es sind aber nur rund sechs Prozent des gesamten Gemarkungsgebietes der Stadt Waldheim, so die Kämmerin. Während der Registrierung der einzelnen Objekte wurde das Archiv zum zweiten Arbeitsplatz der Mitarbeiter der Buchhaltung. Denn immer wieder mussten alte Akten zurate gezogen werden. In diesem Fall halfen ältere Grundstückskarten bei der Ermittlung der korrekten Grundstücksgrenzen.

Zu den 30 Gebäuden, die Eigentum der Stadt sind, gehört die Stadtsporthalle. „Die Halle, der Grund und Boden sowie die Außenanlagen hatten zum 1. Januar 2012 einen Buchungswert von reichlich zwei Millionen Euro“, nennt Barbara Wesler ein Beispiel. Dagegen hören sich die rund 29 000 Euro für die Nordstraße wenig an. Bei der mussten zum Beispiel auch detailliert die Werte der Gehwege links und rechts sowie die Straßenbeleuchtung aufgelistet werden. Insgesamt stehen 213 Straßen, Wege und Plätze mit 506 Straßenabschnitten auf den Listen. Dazu kommen unter anderem 23 Brücken, 19 Durchlässe, 14 Stützmauern und ebenso viele Spielplätze aber auch 45 Fahrzeuge.

Insgesamt hat die Waldheimer Kämmerei eine Bilanzsumme in Höhe von 92,5 Millionen Euro ermittelt. Was diese Zahl bedeutet, ist allerdings unklar. „Wir haben keinen Vergleich mit anderen Städten. Wir wissen nicht, ob die Bilanzsumme hoch oder niedrig ist und welche Auswirkungen das Ergebnis hat“, sagt Barbara Wesler. Die Stadt habe sich vom Land Sachsen ziemlich alleingelassen gefühlt. Andere Bundesländer seien bereits im Jahr 2007, als das entsprechende Gesetz in Kraft getreten ist, weiter gewesen als Sachsen Jahre später. Die anderen Länder hätten auch bessere Dokumentationen gehabt. „Die konnten wir aber nicht anwenden, weil Sachsen andere Wege gegangen ist“, so die Kämmerin. Auch der Personalbedarf sei unterschätzt worden.

Im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz haben die Mitarbeiter des Rechnungswesens der Waldheimer Stadtverwaltung 172 Aktenordner mit 10 914 Buchungen angelegt. Das Landratsamt Mittelsachsen hat die örtliche Prüfung übernommen. Für die überörtliche Prüfung ist die Rechnungsprüfung Wurzen zuständig. Sie wird im kommenden Jahr erfolgen.

