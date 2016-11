Vom Kussel-Korb auf den Narren-Thron Das neue Prinzenpaar hat das Rabu-Gen zwar nicht bei der Geburt mitbekommen, dafür verbindet die beiden eine ganz besondere Karnevalsgeschichte.

Vor dem Prinzenpaar der 60. Saison des Radeburger Carnevals Clubs – Marika I. und Ronny I. – geht sogar schon mal Präsident Olaf Häßlich auf die Knie.Foto: Foto Eulitz

Radeburg. Der Start in ihre Regentschaft beim närrischen Volk in Radeburg verlief für Ihre Lieblichkeit Marika I. wohl nicht ganz so, wie man sich das als frischgekrönte Prinzessin in der Karnevalshochburg vorstellt. Die gute Laune ließ sie sich davon allerdings nicht verderben. Dabei nahm ihr Traum in Blau – das zauberhafte Kleid, das sich Marika Ziller für ihre Dienstzeit in der 60. Saison des Radeburger Carnevals Clubs ausgesucht hat – gleich in der Krönungsprunksitzung am Freitagabend Schaden.

Das für die Arbeitsbekleidung einer Karnevalsprinzessin etwas zu lang geratene Oberkleid aus Seide war für einen Schritt einem Tänzer im Weg gewesen – und so passierte das Malheur. Daraufhin landete das prachtvolle Stück nach der zweiten Prunksitzung am Sonntag erst einmal bei der Schneiderin, um etwas eingekürzt zu werden. Denn zur Party heute Abend soll es wieder einsatzbereit sein.

Das Kleid hätte um ein Haar schon vor dem Missgeschick am Krönungsabend für Ungemach gesorgt, verrät die Prinzessin. Denn als Marika Ziller nach einem ihrer Besuche im Moritzburger Brautstübl – das kümmert sich seit Jahren um das Prinzessinnenoutfit – das Geschäft verließ, kam gerade ein Elferratsmitglied im Auto um die Ecke gefahren. „Natürlich habe ich mir da schon meine Gedanken gemacht“, sagt Kai Drabe, der als Prinz der 53. Saison bestens über die streng geheimen Vorbereitungen des künftigen Prinzenpaars Bescheid weiß. „Zumal Ronny Ferl als Narrenrichter ohnehin mit zum Favoritenkreis gehörte und die beiden ein schönes Paar sind.“ Ganz sicher war sich der Ex-Prinz allerdings nicht. „Es hätte auch einfach ein dummer Zufall sein können, denn im Brautstübl gibt es ja auch noch Friseur und Kosmetik.“ Verraten hätte Kai Drabe aber ohnehin nichts, auch wenn er sich ganz sicher gewesen wäre. „Denn dass bis zuletzt gerätselt wird, wer das Prinzenpaar ist, gehört ja zum Karneval in Radeburg dazu.“ Wenn es im Elferrat wie bei der Narrenpolizei eine Prinzenwette geben würde, „dann hätte ich aber wohl etwas mehr Geld gesetzt“.

In der Narrenpolizei hat sich Ronny I. übrigens seine ersten karnevalistischen Sporen beim RCC verdient. Schließlich bekam der gebürtige Radeberger – das ist kein Schreibfehler – das Rabu-Gen nicht schon von zu Hause mit. Und auch die Prinzessin ist keine Ur-Radeburgerin. Als sie ihren zukünftigen Prinzen kennenlernte, wohnte sie noch in Steinbach.

Das war 2007 – in der 50. Saison des RCC. „Beim Karneval in Radeburg war ich da aber schon einige Zeit aktiv dabei“, sagt sie. In der damals bekannten und auch erfolgreichen Umzugsgruppe von René Maul. „Mit unserem Piratenschiff haben wir es in der Jubiläumssaison auf den ersten Platz geschafft.“

Perspektivisch wichtiger als diese Platzierung war allerdings die Begegnung von Ronny und Marika in der Nacht nach dem großen Faschingsumzug in der Küche des Hirschs gewesen. Unter einem vom damaligen Narrenpolizei-Hauptmann Ralf Leuschner gehaltenen Kussel-Korb waren sich die beiden näher gekommen.

Inzwischen wohnen beide nicht nur gemeinsam in der Zille-Stadt, sondern haben auch damit begonnen, eine echte Radeburger Faschingsdynastie zu begründen. Felicitas, die ältere der beiden Töchter, hat es schon zur Majorin der jüngsten Garde des RCC geschafft. Seit drei Jahren ist sie so aktiv beim Karneval dabei. Auch am Freitag auf dem Saal vom Hirsch, als das Geheimnis des Prinzenpaars gelüftet wurde. Worauf bei der Sechsjährigen vor Überraschung, Aufregung und Freude erst einmal die Tränen killerten. Denn natürlich hatte auch sie nicht von Mamas und Papas Geheimnis gewusst, das die beiden schon seit dem Umzugssonntag der 59. Saison mit sich herumtragen. Denn da hatte RCC-Präsident Olaf Häßlich die Sache mit den beiden schon klar gemacht.

Dank ihrer beiden Töchter sind Ronny I. und Marika I. übrigens wohl das erste Radeburger Prinzenpaar mit einem eigenen Schloss. Das steht in ganzer Schönheit auf dem Tisch in der Stube und wird von den Mädels reichlich zum Spielen genutzt.

