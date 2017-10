Vom Krankenhaus ins Gefängnis Noch werden die Verletzungen der Drogenköche aus Mickten behandelt. Eine Haftrichterin hat über ihre Zukunft entschieden.

Die zwei 32 und 34 Jahre alten Männer, die am Montagabend bei einer Explosion in einer Wohnung in Mickten schwer verletzt worden sind, müssen vom Krankenbett direkt ins Gefängnis. Das hat am Dienstag eine Haftrichterin entschieden, die mit den beiden 32 und 34 Jahre alten Verdächtigen im Krankenhaus gesprochen hat. Dort werden sie von der Polizei bewacht, um eine Flucht zu verhindern. Die Beamten selbst haben das Duo noch nicht vernommen, sagte ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage.

Die Männer wurden bei der Explosion schwer verletzt und die Wohnung zerstört. Fotos des Technischen Hilfswerks (THW) am Montagabend, das eine eingestürzte Ziegelwand beseitigt hat, zeigen schlimme Verwüstungen. So hat die Druckwelle die Ziegelwand zwischen Wohnzimmer und Küche zerstört, die Wand zum Schlafzimmer wurde ein Stück verschoben. Die Dämmung dieser Wand hängt in Fetzen herunter, die Balken davor sind zerbrochen.

Vier Stunden lang hat das THW am Montagabend Bauschutt aus der Wohnung im vierten Stock des Eckhauses Dreyßigplatz/Leipziger Straße geräumt. Insgesamt 1,5 Kubikmeter Steine, Putz, Holz- und Tapetenreste beseitigten die Helfer. Ziel war, die Zwischendecken zur Wohnung darunter zu entlasten.

Die zwei Verdächtigen wollten der Polizei zufolge Cannabisöl herstellen. (SZ/csp)

zur Startseite