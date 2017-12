Vom Krämerladen zum Senfproduzenten Über der Produktionsstätte von Essig Schneider in Colmnitz wächst ein Museum. Ulrike Schneider hat vieles zusammengetragen.

Anfangs verkaufte Walter Schneider seinen Essig in großen Steinguttöpfen, wie Ulrike Schneider einen in den Händen hält. © Frank Baldauf

Klingenberg. Steinguttöpfe in verschiedenen Varianten stehen in der Ecke des ehemaligen Lagerraums über der Essigproduktion. Ulrike Schneider, Inhaberin des Colmnitzer Familienunternehmens Essig Schneider, ist dabei, ein Firmenmuseum einzurichten. Immerhin führt sie das Unternehmen, das 1936 von ihrem Opa Walter und dessen Geschäftspartner Max Richter gegründet wurde, heute in dritter Generation. Die Ausstellungsstücke hat sie aus dem Keller und vom Dachboden zusammengetragen oder sie stammen von langjährigen Kunden.

Im Krämerladen







„Schneider & Co. Weinessigkelterei und Weinhandlung“ war 1936 der Gründername, der noch auf den Original-Töpfen steht. Daraus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Ende der 1940er-Jahre „Walter Schneider – Essigfabrik“. Zu DDR-Zeiten wurde der Essig noch in grünen Glasflaschen verkauft. Verschlüsse, Korken und Etiketten hat Ulrike Schneider noch in einem Regal gefunden. „Dann kam der Umstieg auf Plastik.“ Damit verschwand auch das Etikett, und das Unternehmen konnte seine Produkte nicht mehr unter dem eigenen Firmennamen vermarkten. „Da gab es Einheitsflaschen für ganz Ostdeutschland. Anhand einer Nummer am Deckel konnte man erkennen, wo der Essig hergestellt wurde.“ (SZ/aeh)

Wer eine Führung machen möchte, kann sich unter Telefon 035202 2040 melden.

zur Startseite