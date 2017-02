Vom Korridor zur Sackgasse Obwohl die Balkanroute abgeriegelt ist, macht der Flüchtlingsdruck den Anrainern immer noch schwer zu schaffen.

Gefangen im Lager: Flüchtlinge aus Pakistan und Afghanistan sitzen seit Monaten fest, weil der Weg über den Balkan versperrt wurde. Sie protestieren dagegen und versuchen immer wieder, illegal nach Westeuropa zu gelangen. © Orestis Panagiotou/ANA-MPA/dpa

Im Geäst der kahlen Pappel im Auffanglager im serbischen Sid krächzen die Krähen. Niedergeschlagen erzählt der schlaksige Pakistani Kamran, wie sein schweigsamer Gefährte neben ihm zu seinem Gips-Arm kam. „Gut zwanzigmal“ hätten sie vergeblich versucht, zu Fuß über die abgezäunte Grenze nach Ungarn zu gelangen. Schließlich hätten sie ihr Grenzgänger-Glück als blinde Passagiere im Zug nach Budapest versucht. Hinter dem Zaun seien sie noch vor der ungarischen Grenzkontrolle in einem Wald abgesprungen. Doch der Zug sei zu schnell, der Sturz zu hart gewesen: „Mein Freund brach sich drei Finger. Wir konnten nicht weiter und mussten uns der Polizei stellen.“ Die Pakistani wurden nach Serbien abgeschoben. Bleiben wollen sie nicht. Ihr Ziel heißt Italien: „Wir werden es wieder und wieder versuchen – bis wir es schaffen.“

„One-Point-Stop“ steht auf dem Schild am Eingang des Lagers im Schatten der mächtigen Weizensilos von Sid unweit der kroatischen Grenze. Im Herbst 2015 eröffnet, sollte das Lager den Tausenden Transitflüchtlingen, die täglich mit Bussen von der rund 500 Kilometer entfernten Grenze zu Mazedonien am Bahnhof von Sid ankamen, nur als Rastplatz für einige Stunden oder wenige Tage bis zur Weiterfahrt nach Kroatien und Slowenien dienen. Inzwischen würden die Menschen meist mehrere Monate in dem völlig überfüllten Lager bleiben, berichtet mit müdem Blick der Lagerleiter Nenad Milovanov. „Vor der Schließung der Balkanroute war Serbien ein Transitland, durch das eine Million Flüchtlinge zogen. Nun sind wir für sie zur Sackgasse geworden.“

Entsetzt hatte Europas Öffentlichkeit im Sommer 2015 auf die Bilder von über Grenzwiesen geprügelten Flüchtlingen, an Strände gespülten Kinderleichen oder in Lastwagen erstickten Schlepperopfern reagiert. Nicht zuletzt die Kritik der EU-Partner führte dazu, dass die von dem Ansturm völlig überforderten Anrainer der Balkanroute mit viel Mühe einen relativ sicheren Transport-Korridor von Griechenland bis Österreich einrichteten. Aufnahmelager sollten rasch für einen Stimmungsumschwung in Westeuropa sorgen. Doch die Lager waren schnell überfüllt.

„Macht die Grenzen auf“, skandierten die Menschen, die als Erste im griechischen Idomeni gestrandet waren. Ab November 2015 durften nur noch Afghanen, Iraker und Syrer offiziell die damals noch recht durchlässige Pforte zur Balkanroute passieren. Vor allem Österreich und das durch die Abzäunung der ungarischen Grenzen zum Transitland mutierte Slowenien forderten jedoch eine weitere Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Zur Wiener Westbalkankonferenz, wo am 24. Februar 2016 die Anrainer die Abriegelung der Balkanroute beschlossen, waren weder das empörte Griechenland noch Vertreter Deutschlands oder der EU geladen.

Schon kurz vor der Konferenz begann im mazedonischen Grenzort Gevgelija eine internationale Polizeitruppe der Anrainer- und Visegrad-Staaten unter Wiener Regie, den Flüchtlingskorridor abzuriegeln: Ein Containerwagen der „Austria-Rails“ blockierte fortan das Eisenbahntor zu Griechenland. Statt mehrerer Tausend konnten bald nur noch wenige Hundert Menschen nach Vorgaben aus Wien die gestrengen Leibesvisitationen der internationalen Grenzer-Truppe passieren.

Im Süden der eilig gezogenen Stacheldrahtzäune biwakierten bald bis zu 14 000 gestoppte Transitflüchtlinge auf den Feldern von Idomeni. Schon am 21. Februar 2016 traf der Einreisebann die von Kriegs- zu Wirtschaftsflüchtlingen umdefinierten Afghanen, dann auch bald Iraker und Syrer. Am 9. März 2016 wurde die Balkanroute schließlich offiziell für geschlossen erklärt. Auf der gesamten Route sollten die Grenzbeamten plötzlich nicht mehr als Flüchtlingshelfer, sondern wieder als gestrenge Wächter agieren. Die EU und Berlin einigten sich derweil Mitte März 2016 mit Ankara auf den „Flüchtlingspakt“, der Anfang April in Kraft trat. Die Entmantelung des Flüchtlingskorridors der Balkanroute war vollzogen.

Eine leichte Brise streicht über die leer gefegten Gleise des Bahnhofs von Sid. Hier hatten sich zwei Transit-Migranten Anfang Februar lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen, als sie sich auf einem Tankwagen verstecken wollten und den Inhalt zum Explodieren brachten. Ein Grenzbeamter in Uniform erinnert sich mit einem Achselzucken, wie er vor Jahresfrist noch gemeinsam mit kroatischen Kollegen die Flüchtlinge in die Züge verlud. „Damals halfen wir ihnen weiter, nun versuchen wir, sie aufzuhalten.“ Doch selbst von der eisigen Kälte des ungewöhnlich harten Winters hätten sich die Grenzgänger nicht schrecken lassen. „Sie versuchen es immer wieder. Wir zogen sie selbst noch bei minus 15 Grad zitternd aus den Lastwagen.“

Meist versuchten Schlepper, ihre Kunden per Lkw über die Grenze zu schleusen, berichtet der redselige Staatsdiener. „Die Fahrer wissen oft nichts davon. Die Plomben der Frachträume werden aufgebrochen, wenn die Fahrer auf den Parkplätzen schlafen – und dann mit einer Nadel provisorisch von außen geschlossen. Flüchtlinge sind zu einem Geschäft geworden.“

Seit der offiziellen Schließung der Balkanroute im vergangenen März sollen noch mehr als 100 000 Transitflüchtlinge durch Serbien in Richtung Westeuropa geschleust worden sein. Aber neben dem Flüchtlingspakt mit der Türkei hat auch die rigide Verschärfung des ungarischen Grenzregimes im letzten Sommer die inzwischen meist über Bulgarien führende Balkan-Passage merklich erschwert. Statt mehrere Hundert vermeldet beispielsweise Ungarn offiziell nur noch wenige Dutzend aufgegriffener Grenzgänger pro Tag.

Doch nicht nur die regelmäßigen Verhaftungen von Schleppern, sondern auch die brechend vollen Aufnahmelager und der Andrang in den „wilden“ Durchgangslagern wie am Belgrader Bahnhof zeugen vom anhaltenden Druck auf die Balkanroute. Seit deren Abriegelung brummen die Geschäfte der Schlepper auf vollen Touren.

Staatliche Angaben bestätigen indirekt den anhaltenden Flüchtlingstransit auf der nur offiziell abgeriegelten Balkanroute. Täglich würden 110 bis 140 Migranten in Serbien ankommen, berichtete kürzlich Premier Aleksander Vucic dem österreichischen Außenminister Sebastian Kurz. Stimmen seine Angaben, müsste die Zahl der in Serbien gestrandeten Flüchtlinge bei effektiv geschlossenen Grenzen eigentlich um 2 000 bis 3 000 Personen pro Monat wachsen. Tatsächlich sind diese mit knapp 7 000 Flüchtlingen in den voll besetzten Aufnahmezentren und mit auf 2 000 bis 3 000 geschätzten Illegalen seit Monaten erstaunlich stabil.

Noch immer werden über die Balkanroute verzweifelte Menschen nach Westen geschleust. Dennoch scheinen in Serbiens Flüchtlingssackgasse mehr Menschen zu kommen als zu gehen. Mit seinen 20 000 Einwohnern zähle Sid mittlerweile 2 000 Flüchtlinge in drei Lagern, berichtet Nenad Milovanov. „Größere Probleme sind hier noch nicht aufgetreten, aber irgendwann ist die Grenze des Möglichen erreicht“, sagt er. Mit 660 statt der vorgesehenen 460 Insassen platze beispielsweise sein Lager aus allen Nähten. „Hier wohnt auf kleinstem Raum ein halbes Dorf, und uns stehen gerade einmal drei Putzfrauen zur Verfügung.“

Als die Flüchtlinge noch weiterreisen konnten, sei die Arbeit im Lager „für alle angenehmer“ gewesen, seufzt der gelernte Koch. „Wenn sie hier die Züge nach Westen besteigen konnten, waren sie glücklich – und wir auch.“ Nun kehrten seine Schützlinge bei ihren Versuchen, die nahe kroatische oder ungarische Grenze zu überqueren, oft übel zugerichtet zurück. „Die Prügel der Grenzer sind eine bewusste Botschaft an alle anderen, die Grenzpassage erst gar nicht zu versuchen.“

