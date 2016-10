Vom Kollwitz-Haus in die St.-Pauli-Ruine Seit zehn Jahren treten der Moritzburger Saxofonist Karl Helbig und der Radebeuler Cellist Benni Gerlach im Duo auf. In Zukunft soll Schweden für ihre Musik eine größere Rolle spielen.

Geburtstagskonzert in der ausverkauften Dresdner St.-Pauli-Ruine: Benni Gerlach (von links) und Karl Helbig alias Land Über mit Wunschgast Holly Loose. Er war einer von zehn Kollegen, die sie sich auf die Bühne einluden. Einen für jedes Duo-Jahr. © Klaus-Dieter Brühl

Er gehört zu den Gänsehautmomenten des Abends. Letzte-Instanz-Sänger Holly Loose setzt am Sonnabend in der ausverkauften Dresdner St.-Pauli-Ruine zu einer Adelung an: Als er vor Jahren von dem Cello-Sax-Projekt erfahren habe, holt er in seiner mystisch-pathetischen Art aus, da habe er „Toll!“ gesagt, aber eigentlich nur „Aha“ gedacht. „Jetzt nehme ich die Chance wahr und sage: „Wow!“ Das Publikum jubelt.

Die Adressaten sind der Moritzburger Saxofonist Karl Helbig und der Radebeuler Cellist Benni Gerlach. Gemeinsam bilden sie die Duo-Formation Land Über. Und das seit nunmehr zehn Jahren. Ihr Bestehen feiern sie mit einem Jubiläumskonzert, zu dem sie sich zehn musikalische Gäste einladen. Gäste, die Freunde sind.

Die Duo-Gründung datieren sie auf 2006, weil sie da an ihrem ersten gemeinsamen Album zu arbeiten begannen. Musikalisch fanden sich der verspielte, jazzig angehauchte Saxofonist und der verkopfte, sphärisch musizierende Cellist früher zusammen. „Bei mir war gerade ein Projekt zu Ende gegangen, das nicht so weit weg war von diesem“, erzählt Karl Helbig. Darüber sei er traurig gewesen. „Benni kannte ich nur als Cellist bei ‚Letzte Distanz‘. Dann habe ich ihn zum Weinfest gehört und gefragt, ob wir es probieren wollen.“

Dabei verband die zwei neben der Musik immer auch eine gastronomische Betätigungsheimat. Bei Karl Helbig heißt diese „Café Strauss“ und bei seinem Kompagnon „Die Schmiede Radebeul“. Die Einsätze als Bedienung sind selten geworden. „Aber so richtig verabschieden können wir uns noch nicht davon“, sagt Karl Helbig.

Mit Land Über kreierten sie einen Stil, den sie als sphärischen Jazz-Pop bezeichnen: instrumental, romantisch, zeitlos. Als sie sich zusammensetzten, um ihre ersten zwei Stücke zu schreiben, gingen sie mit hehren Zielen ans Werk. Die ehrgeizigen Arbeitstitel lauteten „Hit 1“ und „Hit 2“.

„Unsere Eltern haben uns damals auch sehr geholfen“, verrät Benni Gerlach. Den ersten öffentlichen Auftritt ermöglichte Karl Helbigs Mutter Sabine Hänisch, die das Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg leitet. Sie engagierte das Duo für die Eröffnung einer Ausstellung. Die Rede dazu hielt Benni Gerlachs Vater Thomas Gerlach. „An diesem Abend haben wir gleich zwei Muggen bekommen“, erinnern sich die Musiker.

Bis zum ersten großen Konzert verging noch ein gutes Jahr. Ort des Geschehens war der Keller der Radebeuler Oberschänke. Ursprünglich wollten sie zum Zehnjährigen den Kreis schließen und das Jubiläumskonzert in Radebeul veranstalten, am liebsten in einer Kirche. „Zu unserem Wunschtermin waren alle Kirchen leider schon besetzt“, erklärt Karl Helbig. Doch die St.-Pauli-Ruine habe ebenfalls schon lange auf ihrem Wunschzettel gestanden. Bei einer „so großen Sache mit vielen Dresdner Musikern“ bot sie sich als Veranstaltungsort geradezu an. Dabei sind unter anderem Posaunist Micha Winkler, Trompeter Hermann Hesse und die Radebeuler Bratschistin Henriette Mittag.

Mit all den zusätzlichen Instrumenten und Stimmen klingt Land Über so weit und groß wie nie. Das Musikprojekt ist erwachsen geworden. Eventuell finden sich einige Stücke dieses Abends auf der nächsten Platte des Duos wieder. Denn nach drei Studioalben arbeitet es erstmals an einer Live-CD. Mitgeschnitten wurde in jedem Fall, steckt Benni Gerlach dem Publikum.

Die Formation spielt etliche Titel, in denen sie sich klar politisch positioniert. „Zeitlos sein“ widmet sie Dresden, „einer Stadt, die es schwer hat, aus den Negativschlagzeilen herauszukommen“, sagt der moderierende Cellist. „Wir würden uns wünschen, dass das wieder anders wird.“ Ihr Stück „Frieden“ ist ihnen ein Grundanliegen. „Wir spielen es immer wieder, egal ob das die Leute hören wollen oder nicht“, so Benni Gerlach. Vergangenes Jahr gab das Duo erstmals ein Konzert vor Flüchtlingen.

Ihren bislang größten Auftritt hatten die zwei im Sommer 2015, als sie vor 12 000 Zuschauern beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart musizierten. Die Gattin von Ex-Uno-Generalsekretär Kofi Annan, der im Podium saß, fragte prompt nach einer CD. Erfolg bemisst das Duo allerdings nicht nach Namen und Publikumszahlen. Für das musikalisch wichtigste hält es darum das Jubiläumskonzert.

Unter den absoluten Wunschgästen ist auch Katharina Johansson. Seit der Anfangszeit schon kennt das Duo die Sängerin. Inzwischen ist aus der gegenseitigen Bewunderung etwas geworden, das sie als „Seitenprojekt“ von Land Über bezeichnen. Ein Seitenprojekt, wie es bereits einige gab, etwa „Hoelder!“ als Hommage an Hölderlin mit Letzte-Instanz-Frontmann Holly Loose.

Mit Katharina Johansson haben sie nun ein Programm auf die Beine gestellt, das sie gerade quer durch Deutschland geführt hat. Dass die Sängerin kürzlich nach Nordschweden ausgewandert ist, wollen alle drei dabei nicht als Hinderungsgrund für eine weitere Zusammenarbeit akzeptieren. Im Dezember treten sie erstmals gemeinsam im Land des Midsommers auf. Bei einem Festival 200 Kilometer über dem Polarkreis. „Wir sind ein Kunstprojekt“, sagt Benni Gerlach. „Aber Katharina Johansson macht aus uns eine richtige Band.“

