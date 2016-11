Vom Kochtopf auf den Laufsteg Erotische Tänze und eine entspannte Atmosphäre prägen die 2. Meißner Fashion Night. Auch Pelze können mit gutem Gewissen gekauft werden.

Die Tiere, deren Pelze zur Modenacht im Autohaus zur Schau getragen werden, sind alle im Kochtopf gelandet, verspricht der Verkäufer. © Claudia Hübschmann

Der Andrang war enorm. Auch bei der 2. Meißner Fashion Night konnten sich die Veranstalter über ein großes Publikumsinteresse freuen. „Wir hatten an der Abendkasse noch etwa 50 Karten zur Verfügung. Innerhalb kürzester Zeit waren diese aber vergriffen“, freute sich Marketingleiterin Jennifer Bretz vom Autohaus Widmann, die die Veranstaltung gemeinsam mit Event-Managerin Christiane Weikert auf die Beine gestellt hat.

Etwa 280 Menschen verfolgten am Ende gebannt, was der Meißner Einzelhandel in punkto Mode und Beauty so zu bieten hat. Auch die neue Weinkönigin Friederike Wachtel schaute vorbei. Bei so vielen Menschen hatte in der gläsernen Halle des Mercedes-Autohauses zwar nicht jeder einen Sitzplatz, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Mit einem Glas Sekt in der Hand sahen sich zahlreiche Gäste die Modenschauen auch begeistert an einem der Stehtische an.

Der Ablauf war mit zwei Durchgängen, die von einer Pause unterbrochen wurden, zwar ähnlich wie im Vorjahr. Dennoch gab es auch eine Neuerung. „Wir haben den Laufsteg vergrößert. Er ist zum einen länger und zum anderen an seinen Enden deutlich breiter“, erklärte Jennifer Bretz. Die zehn Models der Mode Mühle Chemnitz hatten dadurch jede Menge Platz, um sich auf der Bühne so richtig auszutoben.

Für Aufsehen sorgten einzelne Choreografien, die man noch nicht von jeder anderen x-beliebigen Modenschau kannte. So vermittelten beispielsweise ein nur mit schwarz-rotem Korsett sowie Strapsstrumpfhose bekleidetes Model gemeinsam mit ihrem männlichen Kompagnon, der das schwarze Hemd geöffnet hatte, um die Sicht auf den Waschbrettbauch freizugeben, gekonnt erotisches Feeling, indem sie gefühlvoll über die Bühne tanzten und dabei riesige, von einem weißen Seidentuch umrahmte, Parfümflaschen präsentierten.

Schöne Menschen, schöne Autos

Ein Hingucker waren zudem die Dessous von Calotta-Moden aus Riesa, deren Darbietung dem Publikum sichtbar gefiel. Und obwohl bei dieser und den anderen Präsentationen etwas fehlte, was man als exzentrischen Ausreißer bezeichnen könnte, war es dennoch nett anzusehen. Und genau das war ja auch das Ziel. Schöne Menschen, die umgeben von schönen Autos hochklassige Mode präsentieren und auf diese Weise vor allem eines bewirken: Die Besucher zum Kaufen anregen.

Dass dieses Konzept tatsächlich aufging, bestätigte Pelzhändler Thomas Margenberg: „Wenn man die Kleidung nur auf dem Bügel zeigen kann, ist das langweilig. Bei Veranstaltungen wie der Fashion Night wird sie hingegen lebendig in Szene gesetzt. Das kommt bei den Leuten sehr gut an und wirkt sich positiv auf den Handelsstandort Meißen aus.“ Er merke dies, wenn Kunden später bei ihm im Geschäft vorbeikämen, sagt Margenberg, der zudem darauf verwies, dass man bei ihm mit gutem Gewissen Pelze kaufen könne: „Alles, was heute auf der Bühne zu sehen war, war vorher im Kochtopf“, sagte er.

Ganz angetan von Margenbergs‘ Kreationen war auch Susanne Schmidt aus Coswig. „Ich war bisher nicht für Pelz, aber was ich heute gesehen habe, hat mir gut gefallen.“ Ihr sage die entspannte Atmosphäre zu, in der sie alles in Ruhe ausprobieren könne, beschrieb Schmidt ihre Wahrnehmung der Fashion Night.

After-Show-Party fehlt

Zufrieden mit dem aus Mercedes-Fahrern und Modefans bestehenden Publikum war auch Auktionator Frank Händel, der zum ersten Mal teilnahm. „Ich bin eigentlich durch Zufall dazugekommen. Ein Kunde legte mir nahe, dass ich perfekt zur Fashion Night passen würde. Also habe ich zu den Veranstaltern Kontakt aufgenommen.“ Er habe viele Vorgebote für die nächste Auktion am 3. Dezember aufnehmen können. „Besonders beliebt waren unter anderem Grafiken der Meißner Künstlerin Annie Jung.

Anders als Händel konnte eine 46-jährige Besucherin einen Vergleich zur Premiere im Vorjahr ziehen. „Ich fand es diesmal organisierter. Außerdem hat mir das Catering mit den Lachshappen und anderem Fingerfood besser als 2015 geschmeckt.“ Allerdings hätte sie sich gewünscht, dass die Darbietungen der 15 Händler auf dem Laufsteg eindeutiger zu erkennen gewesen wären. „Die hätten doch einfach das Firmenlogo per Beamer an die Wand werfen können“, findet die 46-Jährige. Zudem kritisierte sie, dass nach der zweiten Modenschau kaum noch was los war. „Kommt jetzt noch die After-Show-Party?“, fragte sie an dem Abend vergebens. Laut Veranstalter soll es Livemusik und DJ jedoch erst bei der Fortsetzung im nächsten Jahr geben.

zur Startseite