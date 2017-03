Vom Klempnerlehrling zum Geschäftsführer Wolfgang Kretzschmar hat vor 50 Jahren sein Meisterstück gefertigt. Aber das war erst der Anfang einer Karriere.

Wolfgang Kretzschmar hat 1966 seine Meisterprüfung abgelegt. Vor der Handwerkskammer bekam er jetzt den Goldenen Meisterbrief. © andré braun

Als Wolfgang Kretzschmar seine Lehre zum Klempner und Installateur begann, waren Arbeitsbedingungen normal, die heute als absolute Zumutung gelten würden. „Wir haben einen zweirädrigen Karren mit Werkzeug und Material bis in den Töpelwinkel geschoben“, erzählt der 75-Jährige. Und das für 54 Markt Lehrlingsgeld. Er hatte 1955 eine Lehre bei Alfred Hentzschel in der Fronstraße begonnen. Und dabei war es nicht geblieben. Kretzschmar wurde vor 50 Jahren Meister seines Fachs. Eine Tatsache, die die Handwerkskammer jetzt gewürdigt hat. Kretzschmar kann sich jetzt eine Goldene Meisterurkunde an die Wand hängen.

Dass er später mal Geschäftsführer eines großen Betriebes werden würde, hatte Kretzschmar damals nicht geahnt. Sein Lehrmeister war ein kleiner Handwerker. „Wir haben damals die Töpfe aus dem Volkshaus gelötet und jede Menge kaputter Badeöfen“, erzählt er. Ein Bauboom in der Landwirtschaft brachte jede Menge Arbeit für das Handwerk, „Wir haben die ganzen Ställe in Gödelitz mit gebaut“, erzählt er. Mit der Jawa 250 des Meisters ging es auf die Baustelle. „Die Dachrinnen hatte ich unter den Arm geklemmt. Das war abenteuerlich.“ Kaum hatte er ausgelernt, gehörte Kretzschmar als Junggeselle zu den 18 Gründern der PGH Klempner und Installateure in Döbeln. Vier Meister aus Döbeln und Roßwein hatten ihre Betriebe in die Genossenschaft eingebracht. Am Anfang ging es mit Lastenfahrrädern auf die Baustelle. „Später gab es dann mal einen IFA F8 Kastenwagen. Damit sind die Meister gefahren.“ Bis zum Ende der DDR waren die Handwerker meist mit dem Motorrad und Lastenseitenwagen unterwegs.

In ihren Hochzeiten hatte die PGH bis zu 100 Mitglieder, erzählt Kretzschmar. An Arbeit war kein Mangel, in der DDR-Wirtschaft eher am Material. „Material gab es nur über das Kreisbauamt. Wir haben aber auch für die Armee gearbeitet und hatten dafür Lieferungs- und Leistungsvorrang. Das half wirtschaften“, erzählte Kretzschmar. Eine ganze Generation an Klempnern und Installateuren hat bei der Genossenschaft das Handwerk gelernt, denn sie war zentraler Ausbildungsbetrieb mit Lehrwerkstatt für die gesamte Region. Theorie gab es an der Berufsschule Döbeln. „Heute gibt es das nicht mehr, die Jungs fahren nach Leipzig. Das ist schade.“

Seine Meisterausbildung machte Kretzschmar vor 50 Jahren nebenbei. Sonnabends drückte er die Schulbank. Der betriebswirtschaftliche Teil lief in Döbeln, für die Fachtheorie fuhr er nach Leipzig. „Mein Meisterstück war ein lüftungstechnisches Formteil und eine Badinstallation. Das lief alles unter Zeitdruck.“ Als Meister leitete er einen Bereich mit 10 bis 15 Leuten. 1974 hängte Kretzschmar noch ein Ingenieurstudium dran. Damals habe der Betrieb viel mit Heizungs- und Lüftungstechnik gearbeitet. „Das hat uns geholfen, richtig durchzustarten“, sagte Kretzschmar.

Nach der Wende war er 1992 einer der vier Gründer der Döbelner Installationstechnik. Plötzlich lag das unternehmerische Risiko für einen Betrieb mit bis zu 48 Mitarbeitern mit bei ihm. „Da ist man erst mal erschrocken, wenn man mit seinem persönlichen Eigentum bürgen muss“ sagt der Ruheständler. Eigentum und Vorräte der Klempnergenossenschaft waren in einer extra Gesellschaft geblieben. „Wir haben das nach und nach abgekauft. Es war schwer für uns, immer allen gerecht zu werden“, sagte Kretzschmar.

Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt und die DWVG, die damals im großen Stil Wohnungen sanierten, brachten große Aufträge. „Wir waren mit bis zu zehn Monteuren auf der Baustelle“, sagt Kretzschmar. Auch Kerateam und das Krankenhaus in Leisnig waren treue Kunden. Anderswo lief es nicht so gut. „Wir haben auch mit dubiosen Bauträgern viel Geld in den Sand gesetzt“, sagte Kretzschmar. Die Firma hat Durststrecken überwunden. Aber die Zeiten sind fürs Handwerk besser geworden. „Viele Firmen haben sich konsolidiert, Kundenbindungen sind gefestigt“, sagt Kretzschmar. Vor reichlich vier Jahren ist er ausgestiegen. „Bis 71 habe ich gearbeitet. Dann habe ich mir gesagt, es reicht.“

