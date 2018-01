Vom Kiosk zum Chaos Nach guten und schlechten Zeiten als Seriendarsteller sorgt Tayfun Baydar für späten Spaß am Weihnachtsstress anderer Leute.

Tayfun Baydar ist sein eigener Balkon-Nachbar. © Sven Ellger

Im fernen Land Balkonien sind die Tage still und die Herzen weit. Denken Patrik und Christoph. Sie und ihre Familien wollen Weihnachten in diesem Idyll verleben. Allerdings haben sie den Plan ohne Zollstock gemacht. Ihrer beider Balkonien liegen nämlich nur einen Sprung voneinander entfernt. Für Langbeiner ist es sogar nur ein Schritt – von Brüstung zu Brüstung. Unter diesen Umständen fällt es schwer, die innere Ruhe zu finden und Turbulenzen zu vermeiden. Zumindest, wenn zwischen zwei Nachbarsfamilien die heilige Harmonie gestört wird.

So geraten Patrik und Christoph ins Chaos, und ein Dritter im Bunde muss im größten Durcheinander den Überblick bewahren: Tayfun Baydar. Er spielt im Stück „Weihnachten auf dem Balkon“ beide Rollen, auch im Januar noch. Wer im eigenen Weihnachtsstress versäumt hat, sich mit dem anderer Leute zu amüsieren, hat ab Mitte des Monats noch einmal Gelegenheit dazu. Tayfun Baydar, der als Seriendarsteller sechs Jahre lang in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ einen Kiosk betrieb und als geläuterter Kleinkrimineller zum festen Cast der RTL-Serie gehörte, erobert in Dresden die Theaterbühne. Das Leben spülte ihn zunächst von Hamburg aufs große Meer und von dort die Elbe hinauf.

„Jahrelang hat mir die Arbeit für GZSZ großen Spaß gemacht, doch dann erschien mir ein Drehtag wie der andere“, erzählt der 42-Jährige. So verließ er die erfolgreiche Seifenoper mit dem Segen ihrer Macher und ging zunächst als Improvisationskünstler an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Von dort wusste er zunächst nicht weiter, ließ sich treiben, lernte neue Menschen kennen, begleitete sie ein Stück auf der neuen Reise und empfand nie Panik. „Ohne eigene Familie ist das ja auch nicht so dramatisch“, sagt er und ist nun um eine beruhigende Erfahrung reicher: „Ich habe zwar die Sicherheit eines festen Engagements aufgegeben, aber ganz viel Neues dadurch gewonnen und Dinge gemacht, die ich mir nicht vorstellen konnte.“

Zum Beispiel die Doppelrolle auf zwei Balkonen und die Chance, Dresden noch besser kennenzulernen. „Ich war früher nur mal kurz in der Stadt, weil eine Freundin hier studierte.“ Nun verbrachte Tayfun Baydar die Vorweihnachtszeit im Striezelland und fand das ganz heimelig, auch ohne selbst Weihnachten zu feiern. In seiner türkischstämmigen Familie ist das nicht üblich. Trotzdem begeht der Schauspieler das Fest der Liebe mit viel Hingabe und Humor auf der Bühne.

„Mir gefällt an dem Stück, dass ich sehr unterschiedliche Charaktere verkörpern darf.“ Dabei macht für ihn die Mischung aus feiner Komik und offensichtlichen Gags den Reiz aus. „Es gibt viele Paralleln zum echten Leben, die witzig sind oder auch nachdenklich machen.“ Bevor es nach den Januarvorstellungen im nächsten November wieder auf Balkonien weihnachtet, arbeitet Tayfun an einer Produktion mit, über die er noch nichts weiter verraten darf. „Im Juni gehe ich auf jeden Fall wieder auf Kreuzfahrt.“ Außerdem habe er großes Interesse daran, auch selbst einmal Regie zu führen. Ansonsten lässt er das Leben eine Pralinenschachtel sein.

„Weihnachten auf dem Balkon“, Comödie Dresden, 16. bis 25. Januar; Uhrzeit und Tickets unter 866410

