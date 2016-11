Vom Kinderzimmer in die große Welt „Der Drache im Schrank“ ist ein liebevoll inszeniertes Märchen im Zittauer Theater.

„Der Drache im Schrank“: Der Krimi für Kinder hatte am Sonnabend im Zittauer Theater Premiere. © pawel sosnowski/80studio.net

Prinzessin Sophia hat Geburtstag und wünscht sich einen Hund. Aber den bekommt sie nicht. Tiere sind schmutzig, sabbern und hinterlassen überall Haare, sagt ihre Amme. Nicht einmal die Eltern von Sophia sind da. Aber die Oma hat an sie gedacht und ein Paket geschickt. Als sie es im Zittauer Theater auspackt und ein großes Ei darin findet, verrät ein sechsjähriges Mädchen im Zuschauerraum schon mal, was darin ist: ein Drache. Offenbar ist es gut vorbereitet auf die Geschichte, die am Sonnabend erzählt wird: „Der Drache im Schrank“ hat Premiere, ein Stück, das die Schauspielintendantin Dorotty Szalma zusammen mit Kerstin Slawek geschrieben und liebevoll mit schönen Zaubereffekten inszeniert hat. Und ganz anders als die großen Zuschauer, geben die kleinen gern mal Kommentare ab und stellen Eltern oder Großeltern Fragen wie: Kann der Drache fliegen? Aber das zeigt sich erst später.

Vorerst muss Sophia den Drachen verstecken. Als er noch klein ist, reicht dafür eine Schublade. Doch dann wird er immer größer und passt kaum noch in den Kleiderschrank der Prinzessin. Die Amme darf von ihm nichts mitbekommen. Als er Geräusche macht, hustet Sophia ganz laut. Die Amme denkt, sie ist krank und holt den Doktor. Aber der ist nur am Tage ein Arzt. Nachts wird er zum bösen Zauberer in einem düsteren Labor mit Flammen und Rauch, der dem Drachen die Seele nehmen und die Weltherrschaft erlangen will. Das macht er so überzeugend, dass dem sechsjährigen Mädchen schon etwas bange wird: „Wenn der auftaucht, hab‘ ich Angst.“ Immer wieder kommt er in seiner schwarzen Kleidung, mit bleich geschminktem Gesicht auf die Bühne und schnauft so bedrohlich. Aber bald gibt es wieder einen Szenenwechsel und keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Mit der Drehbühne verschwindet das Düstere, es geht wieder in das Kinderzimmer der Prinzessin, in eine felsige Landschaft oder zu einer Höhle. Das hat Ausstatter Udo Herbster fantasievoll umgesetzt.

Ein tollpatschiger junger Mann kommt auch noch ins Spiel: Smok, der Assistent des Zauberers. Dass er sehr schlau ist, findet erst Sophia heraus. Er kann ganz schnell eine Zauberbuchseite auswendig lernen und sich mit dem Drachen verständigen. Sie ziehen zusammen durch die Welt und es kommt der Moment, in dem der Drache mit den beiden fliegen muss. Das Publikum ist gespannt. Und dann fliegt er wirklich und das ist so wundervoll umgesetzt, dass auch die großen Zuschauer darüber staunen, wie ein Theater doch immer wieder so schön tricksen kann. Dabei wird der Drache nicht an Strippen gezogen, das wäre bei dieser Größe wohl auch etwas schwierig. Die Musik von Levente Gulyás ist beeindruckend, mal ganz sanft, dann rockig, wenn die Prinzessin singt, beim Zauberer bedrohlich und beim Flug des Drachen atemberaubend. Dafür gibt es einen Extraapplaus, wie auch nach jedem Lied, das in dem Stück gesungen wird. „Träum den Traum und mach in wahr!“, heißt eines. „Jeder Mensch hat ein Talent, das beherrscht er exzellent.“

Natürlich siegt am Ende das Gute, wie das bei einem Märchen für Zuschauer ab drei Jahre erwartet wird. Die Schauspieler überzeugen alle: Anú Anjuli Sifkovits als kecke Prinzessin Sophia, Riccardo Giagnorio als sich immer mehr behauptender Smok, Klaus Beyer als gruseliger Zauberer Laskaris und Renate Schneider als überdrehte Amme Alima. Den Part des großen Drachens Raduga teilen sich Grzegorz Stosz und Marc Schützenhofer. Das hat auch die Sechsjährige beschäftigt: „Ist da ein Mensch drinne?“ Bei der Premiere ist es Stosz, der sich nach dem Ende der Vorstellung auf der Bühne den Drachenkopf abnimmt und ein arg verschwitztes Gesicht präsentiert.

Da wird dem Schauspieler einiges abverlangt. In dem Drachenkostüm muss er sich ordentlich bewegen. Es erinnert oft an einen Hund, wenn er das Spielzeug zurückholt, das Sophia geworfen hat. Er legt sich auch gern mal auf die Seite und lässt sich von ihr kraulen. Es ist aber auch ein besonders schöner Drache in Regenbogenfarben. Am Ende gibt es einen langen Applaus nach dem fast zweistündigen Stück mit Pause im gut gefüllten Saal. Und das sechsjährige Mädchen ist auf seinem Sitz ganz nach vorn gerutscht und guckt noch lange gebannt auf die Bühne. Dann sagt sie: „Das war toll!“

Nächste Vorstellungen im Zittauer Theater vom 28.11. bis 30.11., jeweils 10 Uhr, am 9.12., 10 und 19.30 Uhr, 11.12., 15 und 18 Uhr, im Görlitzer Theater am 2.12., 18 Uhr, 3.12., 15 Uhr, 4.12., 11 und 15 Uhr.

