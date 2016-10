Vom Kap nach Kamerun Stefan Frotzscher ist beim SZ-Sportforum zu Gast. Im Gepäck hat er Bilder einer besonderen Fahrradreise.

Am helllichten Tag ruhte sich Stefan Frotzscher im bevölkerungsarmen Namibia auf der Straßenmitte aus. © privat

Der Coswiger Stefan Frotzscher hatte einen Traum – mit dem Fahrrad zur Südspitze Afrikas zu fahren, bis zum Kap der Guten Hoffnung und bis nach Kapstadt. Doch als nach über 30 000 Kilometern die letzte Straße endete und vor seinen Augen Indischer und Atlantischer Ozean aufeinander stießen, wurde ein neuer Traum geboren. Der Fahrradenthusiast entschloss sich, auch die Rückreise im Sattel anzutreten. Der erste Teil dieser Tour führte ihn durch Westafrika, von der Südspitze des schwarzen Kontinents bis über den Äquator auf die Nordhalbkugel.

Dabei durchquerte der Weltenbummler unterschiedlichste Vegetationszonen: Liebliche südafrikanische Weinfelder, die lebensfeindliche Namibwüste, Affenbrotbaumwälder in Angola und schließlich dichtesten Urwald im Kongo. In tiefer Nacht beobachtete Frotzscher an einem Wasserloch Nashörner und Elefanten beim Saufen und am helllichten Tag ruhte er im bevölkerungsarmen Namibia exakt auf der Straßenmitte aus. Er spürte den längst vergessen geglaubten Hauch des Deutschen Reiches in Südwestafrika, besuchte das Urwaldkrankenhaus von Albert Schweitzer in Gabun und den kaum bekannten Kakaoinselstaat São Tomé und Príncipe mit seinen bizarren Vulkanen, Regenwäldern und idyllischen Stränden im Südseeflair.

Am Donnerstag, dem 3. November, ist Stefan Frotzscher ab 19 Uhr beim SZ-Sportforum zu Gast. Wo? Ostsächsische Sparkasse, Filiale Arkadenhof, Oststraße 14, Veranstaltungsraum. (SZ)

