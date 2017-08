Vom Kampf um zwei Denkmale Die millionenschwere Sanierung der maroden Häuser Amalienstraße 23 und 25 in Zittau hat begonnen. Die Stadt erhofft sich davon eine Sogwirkung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Neu und alt: Irek Solkolsky mauert in der Amalienstraße 23 eine alte Türöffnung mit neuen Steinen zu. © Matthias Weber Neu und alt: Irek Solkolsky mauert in der Amalienstraße 23 eine alte Türöffnung mit neuen Steinen zu.

Viele Decken in der Amalienstraße 25 sind durchgebrochen.

Von hinten, vom Stadtring, aus sind die Arbeiten an den beiden Denkmalen (rechts die Nummer 23) und der Kontrast zwischen neu und alt deutlich zu erkennen.

Von vorn sind nur die zugehangenen Baugerüste zu sehen. Passanten können kaum ahnen, dass die Sanierung der Amalienstraße 23 und 25 begonnen hat. Von hinten, vom Ring aus, aber sind die Arbeiten deutlich sichtbar – und wie schlimm es um die denkmalgeschützten Häuser stand und steht. Die Fassade der 25, einem klassizistischen Gebäude aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bröckelt, das Dach ist eingefallen, Risse durchziehen die Mauern ... Innen sieht es nicht viel besser aus. Spalten klaffen in den Wänden, Decken sind durchgebrochen, viele der Holztreppen und Dielen sind nur noch unter Lebensgefahr betretbar. Es „drohte der Verfall und der Sanierungsbeginn war dringendst erforderlich“, erklärt Gregor Jahnich von der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft, kurz ZSG. „Die Absperrung vor den Gebäuden machte dies deutlich.“

Vor dem Baustart aber stand die Frage: Was machen mit den Denkmalen? Abreißen und neu bauen? Dagegen haben der Denkmalschutz und viele Zittauer, die ihre historische Innenstadt lieben, gewichtige Argumente. Komplett in den ursprünglichen Zustand versetzen? Das kann kaum ein Bauherr finanziell – auch nicht mit staatlicher Förderung – stemmen. Die Investition trägt sich nicht. Die Mietpreise in Zittau sind zu gering, zumal Wohnungen mit historischen Grundrissen unmodern und somit kaum vermietbar sind.

Die Lösung ist ein Kompromiss: So viel wie möglich historische Substanz erhalten, den Rest modernisieren. „Die Grundstruktur bleibt erhalten“, sagt Bernfried Jaeger, Chef der H.T. Bau GmbH Zittau, der die Häuser gehören und die sie saniert. Von der Amalienstraße aus gesehen, werden die zwei Denkmale am Ende genau wie früher aussehen – nur eben saniert. Aus allen Richtungen werden „Einzelelemente wie Dachform, Gauben, Fenster und Fassadenstruktur dem historischen Vorbild gleichkommen“, macht Jahnich klar. Hinten aber hält mit Balkonen, liegenden Dachfenstern und stellenweise neuem Mauerwerk die Moderne Einzug. Innen werden die Grundrisse verändert, sodass insgesamt acht moderne Wohnungen mit 55 bis 60 Quadratmetern entstehen. „Die Denkmalpflege hat dem zugestimmt“, betont Isabel Vogel von der ZSG. Auch die Vorschriften der Zittauer Gestaltungssatzung für die Innenstadt werden eingehalten.

Der Kompromiss ist von außen deutlich zu erkennen. Die 25 ist noch marode. Das Hinterhaus der 23, einem schlichten Barockbau aus dem 18. Jahrhundert, wurde abgerissen und neu errichtet. Dass dieser Kontrast zu sehen ist, war eigentlich nicht geplant. Ursprünglich sollten beide Häuser parallel saniert werden. Doch „beim Offenlegen der Bauteile wie Decken und Wände stellte sich heraus, dass das statische Gefüge weitaus instabiler war als angenommen“, so Jahnich. „Auch der Baugrund erweist sich als wenig tragfähig und muss zusätzlich stabilisiert werden.“ Weil der Einsturz drohte, entschied sich die H.T. Bau GmbH um und saniert nun nacheinander. Auch innen ist der Kontrast zu sehen. Neue Betondecken liegen über Zimmern mit alten Wänden, löchrige Mauern werden mit neuen Steinen geschlossen ...

Erfahrung mit der Sanierung von maroden Denkmalen hat die Eigentümerfirma unter anderem bei der Sanierung mehrerer Häuser in der Brunnenstraße für einen Bauträger gesammelt. Dieser wollte sich ursprünglich mithilfe der H.T. Bau GmbH auch der beiden Amalienstraßen-Häuser annehmen, sprang aber laut Bernfried Jaeger ab. Nach Gesprächen mit der Stadtentwicklungsgesellschaft habe er sich dann entschieden, es selbst zu machen, sagt er.

Jaegers Entscheidung ist über 1,5 Millionen Euro schwer. So viel soll die Sanierung gekostet haben, wenn sie voraussichtlich Ende 2018, Anfang 2019 abgeschlossen ist. 850 000 Euro schießen Bund, Land und Stadt zu. So hat es der Stadtrat beschlossen. Die Stadt hat dem Eigentümer aber auch klar gemacht, dass es im Gegensatz zu anderen Projekten dieses Mal keinen Nachschlag geben wird. Wenn die Sanierung teurer wird, „muss der Eigentümer tiefer in seine Tasche greifen“, so Jahnich.

Die ZSG schaut mit großer Erwartung auf das Projekt: „Wir hoffen, dass sich Nachahmer finden“, sagt Isabel Vogel. Schließlich verbinden die Amalienstraße 23 und 25 das Quartier um die Breite Straße, das sich gemausert hat, mit der restlichen Amalienstraße – die zum Großteil noch wie zu DDR-Zeiten aussieht.

