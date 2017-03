Vom Kampf gegen knappen Wohnraum Der Großvermieter Glückauf kann kaum noch Räume in Plauen bieten. Nun werden andere Gebiete attraktiver gemacht.

Gerade fertig und schon voll vermietet. Die Nachfrage für die neuen Wohnungen am Volkspark Räcknitz war groß. So wie überall in Plauen. © René Meinig

Noch fahren die Baumaschinen. Arbeiter gehen in den drei Neubauten ein und aus. Doch schon bald sollen die ersten Möbelpacker vorfahren. Die 39 Wohnungen in den drei Mehrfamilienhäusern an der Heinrich-Greif-Straße sind bereits voll vermietet. Hier wohnen künftig Singles, Familien und Senioren miteinander Tür an Tür. Ginge es nach der Warteliste, hätten noch einmal so viele Menschen dort eine Wohnung haben wollen. Der Andrang war groß – so wie überall in den Stadtteilen, die zum Ortsamtsgebiet Plauen gehören.

Der Wohnpark ist das teuerste Neubau-Projekt der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd (WGS) in den vergangenen Jahren. Die hat wie die anderen Genossenschaften auch den Neubau für sich entdeckt, fährt dabei aber eine andere Taktik. Während die anderen groß planen und bauen – in Gorbitz entsteht derzeit ein neuer Teil der Kräutersiedlung mit 184 Wohnungen – beschränkt sich die WGS künftig auf die Lücken. So investierte der Großvermieter 2014 über zwei Millionen Euro in einen Neubau an der Liebigstraße. Hier entstanden neun Wohnungen für Familien.

Solche Bauten stehen auch in den kommenden Jahren auf der Agenda, sagt WGS-Vorstand Christoph Menzel. Schon 2018 könnte der Bau eines weiteren Wohnhauses beginnen, die Planungen laufen bereits. Kleine Standorte, in denen sowohl ältere Menschen als auch Familien wohnen können, sind vorgesehen. Die neuen Wohnungen sollen möglichst barrierefrei sein. Das Villengebiet der Südvorstadt oder auch von Plauen bietet dafür noch einige freie Grundstücke.

Dass vor allem hier neuer Wohnraum dringend notwendig ist, wissen die Mitarbeiter der WGS genau. In kaum einem anderen Gebiet wollen Familien derzeit lieber wohnen. Die grünen Innenhöfe, die Nähe zum Stadtzentrum und teils junge, von Studenten geprägte Viertel sind attraktiv. Hier gibt es historische Altbauten, genau wie sanierte 50er-Jahre-Wohnungen sowie moderne Neubauten. Die hohe Nachfrage macht sich auch in der Bevölkerungsentwicklung bemerkbar. In allen Teilen des Ortsamtsgebiets steigt die Zahl der Bewohner seit Jahren. Am höchsten ist der Anstieg in Räcknitz und Zschertnitz, wo es zuletzt über sechs Prozent mehr Anwohner gab. Die WGS hat in Leubnitz, Plauen und Zschertnitz einen Leerstand von unter einem Prozent. Hier stehen Wohnungen nur leer, wenn der Vormieter aus- und der neue Bewohner noch nicht eingezogen ist.

Die Entwicklung hat nicht nur Einfluss auf das Neubau-Verhalten der Vermieter. Die WGS muss auch in ihren Bestand investieren. Über 18 Millionen Euro hat sie für die Instandhaltung bereitgestellt. Neue Außenanlagen, frischer Fassadenanstrich, Aufzüge für einzelne Eingänge sowie der Umbau der Häuser auf eine neue Form der Heizung. Die Experten sprechen von der Umstellung von dem Ein- auf das Zwei-Rohr-System. Damit können Heizkosten fairer zwischen den Mietern in einem Hauseingang verteilt werden. Allein 2017 kostet das die WGS drei Millionen Euro.

7,5 Millionen Euro sind für die Instandsetzung nach einem Auszug vorgesehen. Noch immer gibt es viele langjährige Mieter bei der WGS. Deren Zahl nimmt auch nicht ab, sagt Vorstand Olaf Brandenburg. Ziehen diese Menschen schließlich aus, muss die Wohnung auf einen modernen Stand gebracht werden. Die Standards verändern sich ständig, vor allem, was die Bäder oder die Farbgestaltung allgemein angeht. Im vergangenen Jahr hat die WGS 900 Wohnungen nach einem Auszug modernisieren lassen.

Insgesamt hat die Genossenschaft 13 000 Wohnungen in ihrem Bestand. Hinzu kommen 2 300 Eigentumswohnungen, die von der WGS verwaltet werden. Sie ist die zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft in Dresden. Die Mieter sind im Schnitt 55 Jahre alt. Auch viele junge Familien sind darunter.

Die Wohngebiete der WGS sind im Süden von Dresden in den Stadtvierteln Plauen, Südvorstadt, Coschütz, Strehlen, Leubnitz-Neuostra, Kleinpestitz, Räcknitz, Zschertnitz, Reick und Prohlis. Nur dort stehen derzeit Wohnungen länger leer. Vor allem für Drei-Raum-Wohnungen im fünften und sechsten Stock ohne Aufzug gibt es weniger Interessenten. „Es ist die Kombination aus der Lage in Prohlis und den oberen Etagen“, sagt Olaf Brandenburg.

