Vom K-Block auf den Rasen Im Juni wird im DDV-Stadion die SZ-Fan-WM ausgespielt. Ein Verein aus Weißig weiß, wie man dort erfolgreich sein kann.

Bei den Spielern der C-Jugend der SG Weißig ist die Vorfreude auf die SZ-Fan-WM schon so groß, dass sich der Verein mit zwei Mannschaften für die Teilnahme beworben hat. © c by matthias rietschel

Als die Sprache auf das Turnier im DDV-Stadion kommt, ist die Begeisterung bei den Jungs der SG Weißig groß. Einmal selber dort spielen zu können, wo sie sonst den Spielern von Dynamo Dresden zujubeln – da will jeder von ihnen dabei sein.

„Nach meiner Anfrage, wer bei der SZ-Fan-WM mitmachen möchte, sind keine zehn Stunden vergangen, und ich hatte schon 16 Zusagen“, sagt Trainer Jens Thieme begeistert. Inzwischen sind noch mehr Interessenten dazugekommen. Da aber pro Team nur zehn Spieler erlaubt sind, hat sich der Verein dazu entschlossen, die Bewerbung für eine zweite Mannschaft abzugeben. Dabei liegt die Messlatte recht hoch – im vergangenen Jahr hatte die C-Jugend der Sportgemeinschaft bei der Mini-EM triumphiert, ist also Titelverteidiger.

Damals war Lukas auch schon dabei. Seine Mannschaft bekam als Land Zypern zugelost und gewann im Finale mit 3:1 gegen Wales. Dahinter versteckte sich eine Mannschaft des Bischofswerdaer Goethe Gymnasiums. „Wenn mir mein Onkel seine Jahreskarte überlässt, dann stehe ich im

K-Block“, sagt der Schüler. „Aber selber auf dem Rasen zu stehen, ist mindestens genauso cool.“ Was die diesjährigen Erfolgsaussichten angeht? Da ist der 14-Jährige eher etwas skeptisch. „Unsere Chancen sind in diesem Jahr etwas schlechter, weil die besten Spieler inzwischen in der B-Jugend spielen“, sagt er.

Einer davon ist Sebastian. Er denkt gern an das Turnier zurück und erinnert sich, dass „ich nicht gedacht hätte, dass wir dort gewinnen können“. Einen Tipp hat er aber für seine Nachfolger: „Das Gute daran ist, dass der Druck nicht so hoch ist. Und es ist mit 42 Mannschaften wirklich ein großes Turnier – da geht es vor allem um das Erlebnis im Stadion.“

Dem pflichtet Trainer Thieme bei. „Je mehr Spaß die Jungs an der Sache haben, umso besser spielen sie.“ Das gilt auch unabhängig davon, ob in geschlossenen Räumen oder an der frischen Luft gekickt wird. „Wir hatten auch in der Hallensaison keine Probleme, unseren Kader voll zu bekommen“, sagt Thieme nicht ohne Stolz. Der 39-Jährige trainiert eigentlich die E-Jugend, unterstützt aber seit vergangenem Herbst auch noch das Trainerteam der C-Jugend. In der kickt auch einer seiner Söhne.

Der und seine Mitspieler machen sich schon jetzt einige Gedanken um diesen Samstag im Sommer. Wenn es am 18. Juni im DDV-Stadion losgeht, hoffen die Jungs auf „möglichst viele Gegner, gegen die wir sonst nicht spielen“. Uneinigkeit herrscht allerdings noch bei der Wahl des bevorzugten Landes. Einer ruft da „Frankreich“, ein anderer antwortet darauf „bloß nicht, lieber Chile“ und aus der nächsten Ecke tönt es „ach Quatsch, Mexiko“. Der Trainer fasst es am Ende diplomatisch zusammen: „Offensichtlich gewünscht sind Exoten“, sagt er lachend. Welches Land es am Ende wird? Das entscheidet wieder das Los.

Übrigens können bei der SZ-Fan-WM nicht nur die aktiven Fußballer gewinnen. Auch für die Anhänger der Mannschaften gibt es in diesem Jahr mehrere Kategorien, in denen Pokale und Preise gesammelt werden können.

Noch bis zum 30. April können sich alle interessierten Vereine für die SZ-Fan-WM anmelden. Die Teilnehmer werden per Los ermittelt. Alle Informationen zum Turnier finden Sie im Internet unter www.sz-fan-wm.de

