Vom Jahnteich ins Wilhelm-Pieck-Stadion Ab 1959 stand in Weißwasser eins der modernsten Kunsteis-Stadien Europas. Ein Länderspiel gegen Kanada sahen 16 000 Zuschauer.

Der Bau des neuen Stadions war eine Herzens-Angelegenheit der ganzen Stadt. Zehntausende freiwillige Aufbaustunden sind in das Projekt geflossen. Seinerzeit warb eine Postkarte mit der neuen Sehenswürdigkeit der Stadt – dem „Wilhelm-Pieck- Stadion“. © Repro: Bistrosch

Weißwasser. Im Frühjahr 1958 erfolgte die Grundsteinlegung für das neue Kunsteisstadion in Weißwasser. Bereits im Jahr darauf, am 7. November 1959, fand die Einweihung mit einem Spiel der sogenannten Interliga gegen Legia Warschau statt. 7000 Zuschauer wurden Augenzeuge des Unentschiedens mit insgesamt acht Toren. Damit war Berlin als Ausweichspielstätte bei Unbespielbarkeit des heimischen Natureisstadions Geschichte.

Die erste Saison an neuer Spielstätte brachte DDR-Meistertitel Nummer zehn für Weißwasser. Und am 15. Oktober 1960 feierte das Turnier um den Pokal der Glasmacher seine Premiere. Dieses Turnier fand anlässlich der offiziellen Namensweihe für das nunmehr „Wilhelm Pieck“ getaufte Stadion statt. Den ersten Sieg in diesem sich als prestigeträchtig erweisenden Wettbewerb holte sich Dynamo Weißwasser allerdings erst zwei Jahre später.

Die Zuschauerzahlen erreichten ebenso wie die Begeisterung der Zuschauer in Weißwasser neue Dimensionen. Die Kapazität des neuen Stadions, das zu den größten und modernsten seiner Zeit in ganz Europa zählte, betrug offiziell 12000 Zuschauer. Bei besonders spannenden Meisterschafts- oder internationalen Spielen von Dynamo meldeten die Kassen „Ausverkauft“! Als absoluter Zuschauerrekord gilt das Länderspiel am 21. Dezember 1961 gegen Kanada. Etwa 16 000 Eishockeybegeisterte sollen dem Spiel beigewohnt haben! Dass es am Ende aus Sicht der Gastgeber 2:8 stand, nahm ihnen keiner übel. Schließlich traten die Kanadier als amtierende Weltmeister in Weißwasser an.

Die mit Aktiven von Dynamo Weißwasser gespickte DDR-Nationalmannschaft konnte ansonsten durchaus mit Erfolgen aufwarten. WM-Platzierungen zwischen Rang neun (1959) und fünf (1957, 1961, 1965, 1966) wurden zu jener Zeit erreicht. Leistungsträger aus Weißwasser fanden dabei immer ihren Weg in die jeweiligen Auswahlteams. 1968 wurde die sportliche Qualifikation für die Olympischen Spiele in Grenoble geschafft. Namen wie Heinze, Kuczera, Katzur, Greiner, Mucha, Sekul, Erich und Helmut Novy, Stürmer, Buder, Bauer, Franke, Blümel, Hirche, Schischewski, Poindl, Schildan, Sock, Ulrich und Rüdiger Noack, Tudyka, Koch, Engelmann, Huschto, Slapke, Bielas, Mann … verschafften sich dabei durchaus Geltung auf internationaler Bühne.

Dass dieses Abschneiden den Ansprüchen der damaligen DDR-Sportführung um DTSB-Sportchef Manfred Ewald nicht genügte und letztlich dafür verantwortlich war, dass aus dem bereits recht kleinen Kreis der Eishockeyteams in der DDR nur zwei ernst zu nehmende erhalten bleiben durften, gehört im zeitlichen Rückblick zu den bemerkenswertesten Absurditäten des staatlich gelenkten und ausschließlich auf Sieg und Sieger ausgerichteten Spitzensports im Osten Deutschlands.

Zurück nach Weißwasser: Die DDR- Meisterschaft wurde Mitte der Sechzigerjahre um einiges interessanter. Der Abstand von Weißwasser zu den ärgsten Verfolgern aus Berlin und Crimmitschau hatte sich bereits in den Jahren zuvor verringert. Nach fünfzehn Titeln in Folge verloren am 23. Januar 1966 die Männer um Hirche, Franke und Buder daheim vor zehntausend (!) Zuschauern das entscheidende Spiel mit 1:2 und der Titel ging erstmals an Berlin. 1969 konnte der 16. Titel wieder in die Lausitz geholt und weitere sechs Jahre lang verteidigt werden.

1970 war das Jahr der großen Zäsur. Der bestehende Spielbetrieb mit Teams u. a. aus Erfurt, Crimmitschau, Halle, Dresden, Karl Marx Stadt, Rostock wurde auf Betreiben des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR aus Kostengründen aufgelöst. Das Eishockey verlor zugunsten beispielsweise des medaillenträchtigeren Eisschnell- oder Eiskunstlaufs die finanzielle Förderung. Während Sportarten wie Moderner Fünfkampf, Reiten, Tennis oder Basketball nahezu in der Bedeutungslosigkeit verschwanden, wurde Eishockey auf Betreiben eines Mannes am Leben erhalten, den ein Großteil der DDR Bevölkerung fürchtete: Erich Mielke. In seinem Ministerium des Inneren fanden sich die nötigen Mittel zum Erhalt von Dynamo. In Berlin und Weißwasser.

Die kleinste Liga der Welt entstand …

