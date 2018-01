Handball Vom Jäger zum Gejagten Die Neudorf/Döbelner Frauen müssen sich mit einer neuen Situation zurechtfinden. Die ist allerdings recht komfortabel.

Die Neudorf/Döbelnerin Christin Röthig war im Sachsenliga-Hinspiel gegen den SC Markranstädt II einer der Aktivposten im HSG-Team und trug sich mehrfach in die Torschützenliste ein. © Dirk Westphal

Döbeln. Kaum sind die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr vorüber, starten die Handballerinnen und Handballer der Region in die Rückrunden der einzelnen Ligen. Ausnahme sind die Sachsenliga-Männer der HSG Neudorf/Döbeln, die erst am 28. Januar wieder in den Spielbetrieb der Sachsenliga einsteigen und die Zeit bis dahin zu einer zweiten Vorbereitung nutzen können.

Sachsenliga Frauen

Für Spitzenreiter HSG Neudorf/Döbeln (1./18:4) beginnt beim SC Markranstädt II (9./10:12) die Rückrunde. Die Gastgeberinnen haben sich nach ihrem Aufstieg im Verlauf der Hinrunde immer besser zurechtgefunden und einen ganz ordentlichen Punktestand erreicht. Die HSG geht als Tabellenführer natürlich als Favorit in diese Begegnung und der Auswärtssieg beim Neuling wird allgemein erwartet. Mit der Form der Hinrunde sollte dieser auch möglich sein.

Die Gäste müssen sich aber auf stärkere Gegenwehr als zum Saisonauftakt in eigener Halle gegen den SCM einstellen, als ein hoher 28:14 Sieg gelang. „Wir müssen schauen, wer Weihnachtsspeck angesetzt hat. Natürlich außer mir. Von der Tabellenkonstellation her sind wir immer Favorit, nehmen die Rolle an und wollen natürlich die zwei Punkte einfahren“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger und fügte an: „Es ist natürlich eine Situation, die die meisten der Mädels noch nicht kennen, wenn man vom Jäger zum Gejagten wird. Druck haben wir aber dennoch nicht.“

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (12./5:17) empfängt im Kellerduell den SV Niederau 1891 (11./5:15). Für beide Kontrahenten geht es nur darum, diese beiden Punkte einzufahren. Weitere Misserfolge erhöhen das Abstiegsrisiko.

Das Hinspiel konnte der VfL in Niederau am ersten Spieltag gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, dass es danach keinen vollen Erfolg mehr geben wird. In heimischer Halle gelangen dem VfL bisher nur zwei Remis. Es wird also allerhöchste Zeit, dies zu ändern. Gegen den mitbedrohten Kontrahenten wird es keine leichte Aufgabe, die aber mit vollstem Einsatz anzugehen ist. Der Ausgang ist schwer vorhersehbar, denn die Niederauer werden selbst alles geben. So werden schon Kleinigkeiten entscheidend sein. „Wir werden uns am Freitag nochmals intensiv auf das Spiel vorbereiten, nachdem sich die Mannschaft bereits am Mittwoch darauf fokussiert hat. So hoffen wir, gegen Niederau die ersten und hochwichtigen Rückrundenpunkte einzufahren“, sagte der VfL-Verantwortliche Mario Piasecki dem Döbelner Anzeiger.

Verbandsliga Männer Staffel West

Beim HV Böhlen (11./3:19) startet Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (11./4:18) in die Rückrunde. Beide Teams stehen derzeit mit dem Rücken zur Wand und erscheinen akut abstiegsgefährdet. Die Ursachen dafür sind auf beiden Seiten vielfältig. Es kommt nun darauf an, Punkte zu sammeln. Das liegt bei Böhlen wie Döbeln aber schon lange zurück. Derjenige wird letztendlich den Erfolg verbuchen, der formstärker und mit dem stärkeren Kader aus der Punktspielpause kommt. Und da dürften sich die Mittelsachsen diesmal durchaus im Vorteil befinden, da die erste Mannschaft spielfrei ist. „Wir müssen gewinnen, denn ist ein Vier-Punkte-Spiel, da geht kein Weg dran vorbei“, sagte HSG-Coach Marc Süße.

Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (4./13:9) empfängt die SG Klotzsche (3./15:7). Die Gäste heben sich durch recht gute Leistungen mit in der Spitzengruppe eingeordnet und sind ein ernstzunehmender Spielpartner. Die Zschopaustädterinnen haben in den letzten Begegnungen der Hinrunde ansteigende Form nachgewiesen und das lässt den VfL optimistisch in dieses Heimspiel gehen. Es muss aber allen klar sein, dass die Dresdenerinnen ihren guten Tabellenplatz auf dem Spielfeld verteidigen wollen. Das Hinspiel ging unentschieden aus und es dürfte auch dieses Mal keine einseitige Angelegenheit werden. „Franziska Kirchner ist normalerweise ein Erfolgsgarant. Sie wird allerdings fehlen, so dass andere Spielerinnen in diese Bresche springen müssen. Auch haben wir vier Wochen Trainingsrückstand, der schwer wettzumachen ist. Dennoch wollen wir das spielen, was wir können. Es wird schwer, aber es ist eine lösbare Aufgabe“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (5./14:8) hat die HSG Riesa/Oschatz II (8./11:13) zu Gast. Beide Mannschaften waren in der Vorsaison mit Platz eins und Rang vier erfolgreicher als im laufenden Spieljahr. Die Waldheimer stehen etwas besser da und sie gehen wohl auch leicht favorisiert in dieses Spiel. Die Wiederholung des Sieges aus dem Hinspiel bei der HSG würde die vorderen Plätze weiter in Sichtweite lassen. Die Gäste werden das aber verhindern wollen. Der VfL muss schon einen spielerisch guten Auftritt zeigen, um den Heimsieg zu erreichen. Der SV Leisnig 90 (11./8:16) empfängt den BSC Victoria Naunhof (9./10:14). Die Gastgeber stehen auf einem Abstiegsplatz und das heißt, Punktesammeln ist Pflicht. Die letzten drei Spiele hat der SVL verloren, diese Negativserie muss beendet werden. Der Aufsteiger aus Naunhof braucht ebenfalls Punkte, um nicht weiter nach unten abzurutschen. Es wird demnach einen Kampf auf Biegen und Brechen geben. Leisnig kann mit einem Sieg zu Victoria aufschließen und würde damit die deutliche Auftaktniederlage vom Hinspiel korrigieren. Das wird aber nur mit einer ansprechenden Leistung gelingen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Beim SC DHfK Leipzig II (6./2:4) ist die HSG Neudorf/Döbeln II (1./6:0) gefordert. Die Gastgeberinnen, Zweiter der Vorrundengruppe B, gehören zu den spielerisch guten Mannschaften der Meisterrunde und sie werden dem amtierenden Vizemeister mit viel Ehrgeiz und guten Aktionen begegnen. Die HSG hat in den drei absolvierten Spielen der Meisterrunde überzeugt und klare Siege eingefahren. Mit dieser Form ist auch in Leipzig ein weiterer Doppelpunktgewinn machbar.

1. Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Die HSG Muldental 03 (3./13:5) spielt zu Hause gegen den TSV Fortschritt Mittweida (9./6:14). Ohne den Gästen den nötigen Respekt zu verweigern, sollte das eine lösbare Aufgabe für die Roßweinerinnen sein. In der spielerischen Verfassung aus der Hinrunde ist die HSG in der Lage, den Tabellenvorletzten zum Rückrundenstart zu bezwingen. Alles andere wäre eine große Überraschung.

Kreisliga Mittelsachsen Männer

Der VfL Waldheim 54 III (3./10:4) empfängt den TSV Penig (5./6:8). Die Zschopaustädter haben sich in der Spitzengruppe etabliert und halten momentan engen Kontakt zu den davor platzierten Teams. Gegen den TSV wird die Aufgabe jedoch kein leichter Gang, denn die Peniger sind in der Lage, gute Leistungen abzuliefern und nicht völlig chancenlos. Wenn der VfL aber seine Form der vergangenen Spiele erneut auf der Platte umsetzt, sollte sich das Pluspunktkonto um zwei weitere Zähler erhöhen.

Im Kellerduell treffen der SV Leisnig 90 II (7./0:8) und der SV Grün-Weiß Niederwiesa II (8./0:10) aufeinander. Beide Kontrahenten treten erstmals gegeneinander an, da das Hinspiel ausfiel. In heimischer Halle könnte Leisnig den Bock umstoßen und die ersten Zähler verbuchen. Allerdings wird das nicht einfach im Selbstlauf gelingen, es muss schon ein ordentlicher Auftritt hingelegt werden.

