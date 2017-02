Kegeln Vom Jäger zum Gejagten Bislang hat Großschweidnitz die Tabelle angeführt. Doch nun hat sich der Döbelner SC an die Spitzenposition geschoben.

Pierre Panke (links) und Teamchef Andreas Rippin freuen sich über den Erfolg gegen Nossen, mit dem die Döbelner die Tabellenspitze erobert haben. © Dietmar Thomas

Für die Verbandsligakegler des Döbelner SC hat am Wochenende alles gepasst. Zum einen und das war das wichtigste, haben die Mannen um Teamchef Andreas Rippin ihr eigenes Spiel gegen den SV Lok Nossen souverän gewonnen. Dabei hatten die Gäste bis zu diesem Spieltag selbst eine starke Serie hingelegt, waren acht Spiele in Folge ungeschlagen geblieben. Zum anderen konnten die Döbelner auf die Schrittmacherdienste des TuS Großschirma zählen, der Tabellenführer SC Großschweidnitz-Löbau deutlich bezwang. Durch diese Konstellation des 13. Spieltages stehen die Döbelner nun selbst an der Tabellenspitze. „Wir sind nun vom Jäger zum Gejagten geworden“, freute sich Andreas Rippin nach dem Spiel.

Der Teamchef hatte seine Mitspieler in der Kabine noch einmal vor der Stärke der Gäste gewarnt. „Und so trat die Truppe dann auch auf. Jeder versuchte sein Bestes zu geben und so lagen wir durchgängig in Front“, so ein zufriedener Teamchef. Dennoch wäre er nicht der Teamchef, wenn er nicht noch Reserven entdecken würde. So lobte er Henry Knospe, der ein Ergebnis von 950 Kegeln erzielte und dabei ohne Fehlwürfe blieb. „Alle anderen Akteure spielten gute Ergebnisse, haben jedoch noch Reserven für kommende Aufgaben“, so Rippin. Schon in zwei Wochen komme der TuS Großschirma nach Döbeln. „Und dieser Gegner hat auf unserer Bahn schon gewonnen“, warnt Rippin. (DA/ar)

