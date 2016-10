Vom Internet überholt Modelleisenbahner kämpfen mit einem angestaubten Image. Händler Lars Hempelt hat Hoffnung und will sich neu erfinden.

Diese LGB IV in der Lackierung der sächsischen Staatsbahn ist eines der Prunkstücke im Laden von Lars Hempelt. © René Meinig

Als kleiner Junge wollte Lars Hempelt natürlich Lokführer werden. „Aber ich habe eine Rot-grün-Schwäche – damit war ich raus“, erzählt der 38-Jährige. Er wurde Elektriker und doch erfüllte sich der Traum von Eisenbahnen, nur eben in kleinerer Form. 2004 hat Hempelt das Modellbahngeschäft seines verstorbenen Vaters übernommen. Schnell stellte er sich auf die aktuelle Zeit ein, verkauft seitdem nicht nur in seinem Geschäft an der Schandauer Straße, sondern auch im Internet – bei ebay, Amazon und auf einem eigenen Portal.

„Damals gab es noch nicht so viele Anbieter im Netz und auch nicht so viele verwirrende Gesetze und Verordnungen“, erinnert Hempelt sich. „Das Internet muss man wie eine Stadt betrachten. Es verträgt auch nur eine gewisse Zahl an Händlern, die das Gleiche anbieten.“ Vor allem beim Zubehör sei es extrem, wie viele Anbieter dies online verkaufen. So wurde Hempelt im virtuellen Laden von anderen überholt, weil er eben auch sein richtiges Geschäft am Laufen halten muss. Dazu kamen vor einigen Jahren die Insolvenzen von gleich mehreren Herstellern der Bahnen. Heute sind die Umsatzzahlen nicht so toll. Im Geschäft sieht man das durchaus auch: Zwar stehen viele Loks und Wagen in den Vitrinen, doch die meisten sind nicht neu, sondern werden als An- und Verkauf angeboten, da bleibt für Hempelt nur die Gebühr. Zubehör wie Figuren kauft Hempelt kaum noch nach, weil die nicht mehr gut gehen. „Aktuell mache ich mir Gedanken, ob ich das bis zur Rente mache oder einen völlig anderen Weg einschlage.“ Am liebsten würde er den Laden weiterführen. „Aber wenn es so weitergeht, dass die Leute nicht mehr in den Fachhandel kommen, dann ergibt das keinen Sinn mehr für mich.“

Dennoch will Hempelt nicht jammern oder hinschmeißen. Er sehe einen leichten Trend nach oben. „Wir haben Kunden, die sich im Internet das raussuchen, was sie wollen, und dann mit Zetteln in den Laden kommen und hier kaufen“, erzählt Hempelt. „Ich arbeite an einer Strategie, wie wir das besser nutzen können.“ Deshalb werde er sich auch nicht auf den Onlinehandel fokussieren, sondern auf die Stärken als Fachhändler: Beratung, Reparatur und dann natürlich der Verkauf.

„Wenn der Fachhandel stirbt, verlieren Städte ihre Attraktivität“, ist sich Hempelt sicher. Denn Händler wie er unterstützen andere in der Stadt. So spendet er an Vereine oder die Polizei für Projekte gegen Kinderarbeit, der Modelleisenbahnclub Saxonia Dresden bekommt bei ihm als Unterstützung besondere Konditionen. „Es gehört für mich einfach dazu, anderen unter die Arme zu greifen.“ Außerdem nutzt es am Ende seinem Umsatz. „In dem Geschäft haben wir mit einem angestaubten Image zu kämpfen. Aber in Modellbahn-Vereinen kommen junge Leute nach.“ Genau diese sind seine künftigen Kunden, hofft Hempelt. „Auch in Zeiten von Tablets und Smartphones sind Modellbahnen bei Kindern noch nicht abgeschrieben.“ So bietet der Verein Saxonia ein Ganztagsangebot mit Modellbahnen an einer Schule an. „Da gibt es jedes Jahr mehr Anmeldungen als Plätze“, so Hempelt.

Das Hobby fördere so vieles, was manche gar nicht bedächten: Fingerfertigkeit, Fantasie, kreatives Gestalten, Arbeit mit Metall, Holz, Plastik und auch am Computer. „Da ist für jeden etwas dabei, was Spaß macht.“ Zu Hempelt kommen ganze Familien, die sich dann alle gemeinsam mit den Bahnen und der Landschaft beschäftigen.

Ob H Null oder Spur G, also die kleinen oder die großen Bahnen, beliebter sind, vermag Hempelt nicht zu sagen. Das sei individuell. Aber bei einem ist er sich sicher: „Ich muss von dem Laden leben können.“ Dafür werde er weiter kämpfen und an seinem neuen Konzept arbeiten. Vielleicht werde er sich auch noch mehr spezialisieren, um seinen Kunden etwas Besonderes zu bieten. „Die Modellbahn ist noch lange nicht tot“, ist sich Hempelt sicher.

zur Startseite