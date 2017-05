Vom Intercity in den Linienbus Die Gäste der Sonderfahrt zur Zugtaufe mussten umsteigen. Das war Teil des Programms.

Mit der Bahn ankommen und dann mit dem Nahverkehr weiter: So könnten Touristen die Staus umgehen. © Dirk Zschiedrich

An die 400 Gäste aus Bad Schandau und Leipzig haben die Taufe des Intercity 2 auf den Namen Nationalpark Sächsische Schweiz am 20. Mai in Bad Schandau miterlebt. Darüber informiert Nationalparksprecher Hanspeter Mayr. Für ihn sei wichtig gewesen, dass die Taufpaten darauf hingewiesen haben, dass Gäste dank der Zusammenarbeit von vielen Partnern unkompliziert, bequem und günstig zum Wandern kommen und auch wieder zurück. Ähnlich sei es im Nationalpark Böhmische Schweiz.

Als praktisches Beispiel führt Mayr auch das Rahmenprogramm zur Zugtaufe an. Elf Wanderführer boten überwiegend ehrenamtlich geführte Touren für die mitgereisten Zuggäste an, alle Touren wurden ausschließlich mit Linienbussen und -zügen organisiert. Nationalparkleiter Dietrich Butter sagte, dass er im Zug mehrfach auch von den Verantwortlichen der Deutschen Bahn aus Frankfurt gehört habe, dass der Nationalpark Sächsische Schweiz jetzt dort ein Begriff sei. Deshalb sei ein Zusammenspiel der sanften Mobilität wichtig. Beinahe täglich in der Saison seien die Staus auf dem Weg in die Nationalparkregion zu beobachten und abends das gleiche Bild auf dem Rückweg, sagt Sprecher Hanspeter Mayr. Er geht davon aus, dass sich die Autoschlangen verlagern, wenn die Ortsumfahrung an Pirna vorbei leitet.

Links zum Thema Intercity wirbt für Sächsische Schweiz

„Das System aus S-Bahn und Wanderbussen bietet gerade an den Wochenenden für die Tagestouristen unzählige Möglichkeiten, diesen Staus zu entgehen und bequem anzureisen“, sagt er. Danach könne man wandern gehen, um von anderer Stelle mit Bus, Fähre und Zug wieder nach Hause zu kommen. (SZ/aw)

zur Startseite