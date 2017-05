Vom Holzklotz zum Bettelmönch Mithilfe von sieben Kettensägen hat Markus Baumgart filigrane Gesichtszüge herausgearbeitet. Das Klosterteam ist begeistert.

Markus Baumgart ist Kettensägenkünstler. Beim Bauernmarkt im Kloster Buch hat er innerhalb weniger Stunden einen Holzklotz in einen Mönch verwandelt. Die Skulptur bleibt auf dem historischen Feld stehen. © André Braun

Fein geschliffene Holzfiguren, geschnitzt mit einer Kettensäge? Kein Problem, zumindest wenn man Markus Baumgart fragt. Mehrere Hundert Skulpturen hat der selbstständige Kettensägenkünstler im Laufe der Jahre schon geschnitzt. Es mag zunächst unmöglich klingen, mit einem solch rabiaten Gerät feine Züge herzustellen. Aus Sicht des Kunsthandwerkers ist es aber vor allem eines: Übungssache.

Baumgart ist zum ersten Mal beim Bauernmarkt in Klosterbuch zu Gast. Normalerweise besuche er kaum Märkte, denn für sein Handwerk sei meist der nötige Platz nicht gegeben. Im Kloster ist das anders. Und da der Förderverein, der durch Empfehlung auf Baumgart stieß, sich eine Mönchskulptur wünschte, ist der Mann mit den vielen Kettensägen angereist.

Der Mönch ist am Sonnabendnachmittag auch schon fast fertig: lebensgroß und mit einer gutmütig lächelnden Miene. Baumgart sägt gerade seine Signatur in den mönchgewordenen Eichestamm, den Jürgen Rockstroh dem Förderverein zur Verfügung gestellt hat.

Baumgart, bedeckt mit feinkörnigen Sägespänen, ist gelernter Drechsler. Aus Neugierde und Experimentierfreude habe er mit dem Kettensägenschnitzen angefangen. „Am Anfang probiert man sich in der Regel daran, einen Pilz zu schnitzen.“ Dank des geübten Umgangs mit Holz in seinem Lehrberuf hatte er bereits eine gewisse Vorbildung. Der Rest sei Übung, Erfahrung und Ausstattung. 14 verschiedene Kettensägen besitzt Markus Baumgart, sieben davon hat er mit dabei. Sie unterscheiden sich vor allem in der Breite der Schienen: „Mit den schmaleren leiste ich die Feinarbeit – also etwa Gesichtszüge und andere Details.“

Und mit der Feinarbeit lässt es sich mit einer Kettensäge erstaunlich weit treiben: Zur Präsentation hat Baumgart einen Weinhalter mitgebracht, der drei Flaschen hält. In der Seite ist das Bild einer Weintraube geschnitzt. Daneben steht eine Skulptur zwei kleiner Eulen. „Ich weiß nicht warum, aber die Eule ist des Deutschen Lieblingsmotiv“, sagt Baumgart. Neben zahlreichen Eulen schnitzte Baumgart schon diverse Waldtiere und Gartenbänke. Seine bisher größte Skulptur sei ein etwa vier Meter großer Seemann, der nun vor dem Hofladen einer Fischerei steht.

„Je größer die Figur, desto interessanter wird es natürlich“, sagt der Künstler. Während der Arbeit hat er eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Kopf. „Man lernt mit jeder Skulptur dazu.“ An das Holz habe er keine großen Ansprüche: „Der Baumstamm darf natürlich keine Faulstellen haben und nicht ringschälig sein.“ Ringschälig nenne man es, wenn sich Risse im Holz entlang der Jahresringe des Baumes bilden. „Dann besteht natürlich Bruchgefahr.“ Am besten geeignet sei das Holz der Eiche: „Eiche ist eben lang haltbar.“ Zur Verlängerung der Haltbarkeit empfiehlt Markus Baumgart, das Holz mit Oberflächenschutz zu behandeln.

Neben dem Bauernmarkt steht für den Voigtländer, der vor neun Jahren sein Hobby zum Beruf machte, noch ein besonderes Highlight an: In Mulde Blockhausen wird er an der Kettenschnitzer-Weltmeisterschaft teilnehmen. „Ich nehme nicht an vielen Wettbewerben teil, aber ab und zu ist das natürlich reizvoll.“

Geht es nach Rica Zirnsack, Projektleiterin des Bauernmarktes Klosterbuch, darf Baumgarts Arbeit schon jetzt weltmeisterlich genannt werden. Sie ist sehr zufrieden mit dem hölzernen Mönch von Klosterbuch. „Er soll auch genau hier stehenbleiben, auf dem historischen Feld“, sagt sie. Der Mönch ist für Rica Zirnsack an diesem Tag der Höhepunkt eines gelungenen Bauernmarktes. Sehr viele Gäste seien gekommen, um zwischen den gut 95 Ausstellern zu schlendern. „Da ist dann aber auch die Grenze für die Ausstellerzahl.“ Man wolle den Markt nicht überladen.

