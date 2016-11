Vom Holzgässchen zum Betonquader Die SZ erinnert an Gebäude und Menschen, die alle kennen, obwohl sie nicht mehr da sind. Heute: die Tunnel-Holzlauben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Einst war der oberirdische Teil des Tunnels am Bahnhof länger, weil er auf jeder Seite zwei Eingänge hatte. © Hartmut Weickelt Einst war der oberirdische Teil des Tunnels am Bahnhof länger, weil er auf jeder Seite zwei Eingänge hatte.

So sieht er jetzt aus.

Seit November 1910 ist das nördliche Ende der Zittauer Lessingstraße mit dem südlichen Ende der Eckartsberger Straße durch einen Fußgängertunnel verbunden. Oberlichter machten seinerzeit tagsüber künstliche Beleuchtung unnötig. An beiden Ausgängen gab es sowohl eine schiefe Ebene als auch eine Treppe. Überbaut waren die Tunnelenden mit Holz-Lauben im Jugendstil, deren Dächer und Fensterfronten die angrenzenden Straßen prägten.

In den siebziger Jahren wurden die Dachstühle und Wände des Tunnels immer baufälliger. Ein Umbau wurde nötig. Da Holz in der DDR bekanntlich schwierig zu beschaffen war, entschied man sich für Beton. Robust und scheinbar „unkaputtbar“ stehen seit 1974 bis heute die beiden Tunnelköpfe in der Landschaft. Die Treppen zur „Lessingstraße“ und zum „Löbauer Platz“ gibt es seitdem nicht mehr.

Dafür konstruierte man damals Leuchttafeln, die einladend den Passanten an beiden Enden anzeigten, wohin der Tunnel führt. Sie waren elektrisch beleuchtet, wie auch das Tunnelinnere. Umweltfreundliche Oberlichter gab es jetzt nicht mehr. Vermutlich war die Abdichtung zu den Bahngleisen zu kompliziert. Auch heute tröpfelt von dort mitunter Wasser in den Tunnel. Dessen Beliebtheit tut das kaum einen Abbruch. Für den Zittauer Norden ist er ein unverzichtbarer Verkehrsweg. Auch wenn er mit zwei erhöhten Bürgersteigen und mittiger Fahrbahn etwas aus der Zeit gefallen scheint: Einst frequentierten diese Fahrbahn durchaus Handwagen und Transportkarren.

Auf vier Rädern sind heute lediglich Kinderwagen unterwegs. Weitere Passanten sind Fußgänger und natürlich Radfahrer. Denen allerdings schon die Einfahrt aus Richtung Bahnhof nicht einfach gemacht wird. Diese unübersichtliche Ecke ist kritisch für die Begegnung zweier Fahrräder untereinander oder mit Fußgängern. Ebenso der „Knick“ im Tunnel. Hier empfiehlt es sich, vorsichtshalber zu klingeln.

Vielleicht schafft der Tunnel noch eine Metamorphose. Von der Jugendstil-Diva, über eine Beton-Zweckpassage zur modernen, umweltfreundlichen Verkehrslösung. Falls Zittau nämlich jemals ein praktikables Programm für Radwege zustande bringt, könnte, nein, müsste der Tunnel ein wesentlicher Bestandteil davon sein.

Nach wie vor ist die Deutsche Bahn für die Passage verantwortlich. Die steht eigentlich für umweltfreundlichen Verkehr. Vielleicht eröffnet das eine Chance, diesen Verkehrsweg mit eigentlich noch viel mehr -Spar-Potenzial, seine Möglichkeiten noch besser ausschöpfen zu lassen. Was vermutlich wichtiger wäre, als irgendwann das Jugendstil-Antlitz wiederherzustellen.

zur Startseite