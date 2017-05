Vom Hexenfeuer und Maibaumsetzen

Gruslig und schaurig ging es bei der Walpurgisnacht in Heidenau zu. © Daniel Förster

Der Wonnemonat wurde in der Sächsischen Schweiz mit allerlei Feierlichkeiten begrüßt. Sie SZ war dabei bei der Walpurgisnacht an der Elbe und am Lugturm in Heidenau, beim Frühlingsfeuer und Maibaumsetzen auf Pirnas Elbwiesen, beim Maibaumfest in Graupa, beim Hexenfeuer in Obervogelgesang, beim Schandauer Wollfest und beim Gottleubaer Maifest. Hier einige Impressionen.

