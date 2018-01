Vom großen und kleinen Glück Costis Mitsotakis ist beinahe eine Berühmtheit. Als in Spanien ein ganzes Dorf bei der Weihnachtslotterie gewann, ging der Grieche leer aus. Seitdem arbeitet er an einem Dokumentarfilm über den Jubel der anderen.

Costis Mitsotakis (re.) schaut auf Sodeto. Mit Lars Sørensen dreht er einen Film über das Dorf im Glück. © Anna Serrano

Wer sich im Netz auf die Suche nach Listen mit den Namen großer Pechvögel begibt, stößt irgendwann auf Costis Mitsotakis. „Ah ja, das habe ich auch schon vor Langem entdeckt“, sagt der 48-jährige Grieche. „Aber die Wahrheit ist: Ich bin damit keineswegs einverstanden.“ Obwohl es stimmt, dass in Sodeto, seinem spanischen Wahlheimatdorf, bei der Weihnachtslotterie 2011 alle Einwohner mindestens 100 000 Euro gewannen, während er leer ausging, weil die Frauen, die die Lose verkauften, ihn vergessen hatten. „Für alle anderen wäre das Pech“, sagt Mitsotakis. „Aber für mich ist es, als habe mir jemand ein Drehbuch gegeben, um eine Geschichte zu erzählen. Diese Geschichte hat mir alles außer Pech gebracht.“

Sodeto hatte im Dezember jenes Jahres ein Stück vom „Gordo“, dem fetten Hauptgewinn in der spanischen Weihnachtslotterie, gewonnen. 16 Millionen Euro regneten über das 150-Einwohner-Dorf im Herzen Aragóns im Nordosten Spaniens. Alle hatten gewonnen. Darin liegt die Schönheit der spanischen Weihnachtslotterie: Sie macht nicht den einen Glücklichen zum Multimillionär, sondern verteilt ihren Segen über sehr viele Köpfe. Jede der insgesamt 100 000 Losnummern der Weihnachtslotterie wird 1 700 Mal als sogenanntes Zehntellos zu 20 Euro verkauft, und die Zehntellose kommen oft noch in kleineren Anteilen à 5 Euro unter die Leute. Genauso war es in Sodeto. Der Hausfrauenverein verkaufte die 5-Euro-Lose mit einem Aufschlag von einem Euro, um damit seine Arbeit zu finanzieren. Die Frauen gingen von Tür zu Tür, und alle kauften, allein schon aus Solidarität mit dem Verein. Mitsotakis lebt etwas außerhalb, weswegen bei ihm niemand vorbeikam. Also gewann er nichts, als alle anderen gewannen.

Mitsotakis ist Filmemacher, und seit sein Dorf berühmt wurde, arbeitet er an einem Film über das Glück seiner Nachbarn. Seit Jahren gibt es einen Trailer für diesen Film, der das Beste erwarten lässt, aber den Film gibt es immer noch nicht. Vielleicht verfolgt Mitsotakis ja doch das Pech. Er lacht. „Ja, es ist wahr, der Film ist noch nicht draußen, obwohl ich seine Premiere schon des Öfteren angekündigt habe. Aber nach dem dritten Jahr ist uns klar geworden, dass es sich lohnt, eine Pause zu machen, zu warten und die Entwicklung zu beobachten, die dieses kleine Dorf durch den Lottogewinn genommen hat. Nicht nur: Was haben sie mit so viel Geld gemacht? Sondern die innere Entwicklung. Was bedeutet es, im Lotto zu gewinnen?“

Und, was bedeutet es? Mitsotakis hält sich bedeckt. Er will am Telefon keine Geschichten erzählen, die später der fertige Film erzählen soll. Darin werde es nicht nur um die Gewinner aus dem Dorf gehen, sondern auch um „andere Leute, die mit dem Dorf zu tun haben“, und was die Lotterie mit ihnen gemacht habe. Er bleibt geheimnisvoll. In Sodeto selbst glauben manche schon nicht mehr daran, dass der Film überhaupt einmal fertig wird. „Sie verstehen nicht, warum ein Projekt über diese Geschichte so lange braucht.“ Kein Problem, meint Mitsotakis. Vielleicht sogar: umso besser. „Wenn sie den fertigen Film sehen, werden sie überrascht sein über die Art, wie er sich der Geschichte annähert.“ Wann werden sie den fertigen Film sehen? Mitsotakis will es nicht erzählen, diesmal nicht, „obwohl wir schon ein Datum haben“, aber wer weiß, was noch alles passiert.

Wenn Mitsotakis von „wir“ redet, meint er damit sich und seinen dänischen Produzenten Lars Tang Sørensen. Der trat Anfang 2012 in Mitsotakis‘ Leben. Der Däne, der sein Geld bisher mit Mode gemacht und keine Erfahrung im Filmgeschäft hatte, las in der Zeitung vom Wunder von Sodeto und beschloss, Mitsotakis kennenzulernen. Die beiden Männer verstanden sich. Gemeinsam treiben sie nun das Filmprojekt voran. Das Lottoglück der anderen hatte Mitsotakis das Glück einer neuen Freundschaft beschert. „Wenn ich sage, dass die Geschichte viele andere Geschichten enthält, dann ist diese eine davon.

Für die Menschen von Sodeto sind die Hoffnungen auf den Gewinn wahr geworden. Aber stimmt die Wirklichkeit nach dem Gewinn mit den Träumen davor überein? „Nein“, sagt Mitsotakis, der die Menschen in Sodeto nun seit Jahren beobachtet. „Es ist leicht, dir auszumalen, was du mit einem Lottogewinn anstellen wirst. Aber wenn es dir dann wirklich passiert, kommt alles ganz anders. Es gibt eine griechische Redensart, nach der sich die Götter deine Lebenspläne anhören, um über sie zu lachen, weil nichts so geschehen wird, wie du es dir gedacht hast.“ Einigen Menschen in Sodeto gehe es besser, anderen schlechter als von ihnen erhofft. Konkreter will Mitsotakis nicht werden.

Er selbst hat seine Hoffnungen nie in die Lotterie gelegt. Den Rummel um die Weihnachtslotterie fand er immer verrückt. Aber mittlerweile kauft er sich in Sodeto doch seine Lose, „wenn nicht, wäre das wie ein Witz im Witz“. Die Frauen vom Hausfrauenverband vergessen ihn nicht mehr, wenn sie ihre Tour durchs Dorf machen, um Losanteile zu verkaufen.

Doch vom großen Gewinn, vom Gordo, träumt Mitsotakis nicht. Wovon träumt er dann? „Uff“, sagt er ratlos. Mindestens wird er doch davon träumen, einen guten Film zu machen? „Ja, klar. Einen Dokumentarfilm, der berührt. Weil er eine schöne Geschichte erzählt, eine ungewöhnliche Geschichte, die Geschichte eines ganzen Dorfes, das gewonnen hat, nur einer nicht.“ Und träumt er schon vom Moment der Premiere, vom künftigen Erfolg? Nein, sagt Mitsotakis, so sei er nicht, seine Haltung zum Leben sei eine andere. „Ich gehe meinen Weg, und während ich laufe, erkenne ich Stück für Stück etwas klarer, welches meine Ziele sind. Ich passe die Gegenwart dem an, was ich auf meinem Weg finde.“

Träume vom Oscar-Gewinn erspart er sich. „Meine Hoffnung ist nicht, berühmt zu werden. Ich nähere mich lieber den Ideen an, die ich von meinem eigenen Leben habe.“ Wenn er also einen Traum hat, dann den: dass er mit all seinem Bemühen schließlich einen Film fertig bringt, mit dem er selbst zufrieden ist.

Große Pläne für die Zukunft sind nicht Mitsotakis‘ Sache. Es komme ja doch immer alles anders als gedacht. So war es, als er sich mit seiner damaligen spanischen Freundin von Athen aus auf eine Reise durch Europa machte, ohne zu ahnen, dass sie nach dreieinhalb Jahren in Sodeto enden würde, wo die Großmutter seiner Freundin lebte. Als er sich in Sodeto niederließ, ahnte er nicht, dass gerade hier die Beziehung mit seiner Freundin in die Brüche gehen würde. Aber er blieb und erlebte das wundersame Lottoglück eines ganzen Dorfes, das in den folgenden Jahren zum Thema seines Lebens wurde. Auch die Liebe hat er wiedergefunden. Und er hat einen Dokumentarfilm über die Westsahara gedreht, der für einen Preis auf dem Filmfestival Camerimage im polnischen Bydgoszcz nominiert wurde, worauf er stolz ist. „So geht es immer“, glaubt Mitsotakis. „Du stellst dir eine bestimmte Entwicklung vor, und am Ende geschieht aus tausend Gründen und wegen kleiner Umstände etwas ganz anderes.“

Sodeto ist nach dem Lottosegen aufgeblüht. „Wir haben hier in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren einen Babyboom gehabt“, erzählt Mitsotakis. „Sie haben einen Kindergarten aufgemacht, mit etwa zehn Kindern zwischen einem und drei Jahren. Für eine Grundschule ist es noch zu früh, aber das wird der nächste Schritt sein. Andere Dörfer überaltern, weil die Jungen wegziehen. Hier in Sodeto geschieht genau das Gegenteil.“ Manchmal schaden Träume nichts. Manchmal werden sie einfach wahr.

