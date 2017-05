Vom Gerüst befreit Der Schlossturm steht nach 20 Jahren wieder frei. Doch in Promnitz wird nicht nur gebaut – auch die Ausstellung wächst.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Baugerüst vom Turm des Promnitzer Schlosses ist zum großen Teil abgebaut, während im Inneren die Notsicherung läuft. © Lutz Weidler Das Baugerüst vom Turm des Promnitzer Schlosses ist zum großen Teil abgebaut, während im Inneren die Notsicherung läuft.

Parallel dazu wird die Ausstellung erweitert – unter anderem mit einer Schenkung von Klaus von Przyklenk

Er habe Tränen in den Augen gehabt, als das Baugerüst vom Turm des Promnitzer Schlosses abgebaut wurde, sagt Wolf-Nicol von Wolffersdorff. Mehr als 20 Jahre lang war das eiserne Korsett weithin sichtbar – ohne dass der Turm tatsächlich saniert wurde. Stattdessen verursachte das Gerüst sogar Schäden, Nässe konnte ungehindert ins Gemäuer eindringen und trieb den Verfall des Denkmals voran. Dass der nun gestoppt wurde, dafür ist die Demontage des Gerüstes das sichtbare Zeichen. – Jetzt sind die Löcher im Turm bereits sporadisch geflickt, und in den nächsten Wochen soll der sogar wiederbelebt werden, kündigt von Wolffersdorff an: Mit einem Sekretär soll ein Turmzimmer eingerichtet werden. Allerdings nur symbolisch. Wirklich zu nutzen ist der Turm erst einmal nicht, so der Personalberater aus Frankfurt am Main. Denn das Fundament ist instabil, weshalb auch noch das untere Gerüst steht. Wann das fällt, ist noch unklar. Denn diese Baustelle ist für die Bürgerinitiative um die von Wolffersdorffs vorerst nicht prioritär. Momentan dreht sich in Promnitz vielmehr alles um die Notsicherung des Schlossdaches und des Saales, die in Absprache mit dem Denkmalschutzamt des Landkreises und mithilfe einer Landesförderung von einer Fachfirma durchgeführt wird.

Aufgrund der Bauarbeiten werden in diesem Jahr die öffentlichen Veranstaltungen im Schloss auch etwas reduziert werden müssen, kündigt der Vorstand des Kultur- und Schlossvereines auf seiner Jahresversammlung am Montag an. Geplant sei derzeit lediglich die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals im September sowie die Durchführung des traditionellen Adventsmarktes. Außerdem wird Promnitz im Juli die Abschlussstation einer Orgelfahrt sein, und die Mitglieder haben sich auf die Vorbereitung weiterer Projekte verständigt: So stehen derzeit ein Sommerfest zeitgleich zum Riesaer Stadtfest zur Diskussion, die Durchführung eines Rilke-Abends, die feierliche Pflanzung einer Luther-Linde und die Vorbereitung einer Ausstellung zum 300. Jahrestag des Lustlagers von August des Starken, der den Abschluss des Festes damals vom Saal des Promnitzer Schlosses aus verfolgt haben soll. Zudem will der Verein weiterhin je nach Nachfrage Schlossführungen anbieten und die Ausstellung im Schloss Stück für Stück erweitern. So wurde erst am Wochenende das sogenannte Terrassenzimmer in Richtung Elbe nach historischem Vorbild eingerichtet, und bald wird ein neues Gemälde im Schloss zu sehen sein.

Der Riesaer Jagdausstatter und Fachmann für Antiquitäten Klaus von Przyklenk schenkte dem Verein eine Kopie des Gemäldes „Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci“ vom Maler Adolph von Menzel. Es zeigt den Preußenkönig beim Musizieren und passe wunderbar nach Promnitz, findet Klaus von Przyklenk: „Ich will dem Verein eine Freude machen. Und ein Schloss ohne Bilder ist schließlich nicht schön.“

