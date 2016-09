Vom Gefängnis zum nächsten Tatort

Aus dem Gefängnis zum nächsten Einbruch Bautzen. Keine 24 Stunden, nachdem ein 39-Jähriger in Bautzen aus der Haft entlassen worden war, wurde er erneut straffällig. Eine Streife ertappte den Dieb in der Nacht zu Mittwoch auf frischer Tat in einer Gartensparte. Den Beamten war an der Muskauer Straße ein Fahrrad aufgefallen, dessen Schloss durchtrennt worden war. Sie legten sich auf die Lauer. Nach wenigen Minuten kam der Mann aus einer angrenzenden Gartensparte. Der Deutsche hatte einen Flachbildfernseher und diverse Lebensmittel dabei, die er aus einer Laube gestohlen hatte.

Betrunken unterwegs Großdubrau. Betrunken fuhr ein 40-Jähriger am Dienstagabend durch Großdubrau. An der Goethestraße geriet der Suzukifahrer in eine Polizeikontrolle. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 2,82 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seine Fahrerlaubnis sicher.

Hakenkreuz an Schaufenster geschmiert Bischofswerda. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein Hakenkreuz an die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Bischofswerdaer Bahnhofstraße geschmiert. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr schlägt Autoscheibe ein Wachau. Vollkommen aufgelöst suchte am Dienstnachmittag eine 36-jährige Frau in Wachau Hilfe. Vor einem Kindergarten am Schönborner Weg hatte sich ihr Auto verriegelt. Im Fahrzeug saß ihr weinendes, dreijähriges Kind. Auch die freiwillige Feuerwehr rückte an. Die Kameraden schlugen eine Seitenscheibe ein. Das Kind war nicht zu Schaden gekommen.

Reifen gestohlen Sohland. In der Nacht zu Dienstag sind Diebe in eine Firma an der Zittauer Straße in Sohland eingebrochen. Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen mehrere neuwertige Reifensätze, ein Batterieladegerät und diverse Scheinwerfer im Wert von rund 6 000 Euro. Zudem entstand an einem Rolltor Sachschaden von wenigen hundert Euro.. Kriminaltechniker sicherten Spuren.