Vom Fluch, zu viel Bares zu haben

Roland Ermer, Bäckermeister und Präsident von Sachsens Handwerkstag

Vier Kilo Hartgeld kosten 4,80 Euro. „Das ist Irrsinn“, schimpft Roland Ermer. Der Bäckermeister aus Bernsdorf bei Kamenz erhält 99 Prozent seiner Einnahmen als Münzen. Um das Geld bei der Sparkasse umzurubeln, müsse er unnütz eine Gebühr bezahlen. Und sarkastisch fügt der Mann, der auch im Kirchenvorstand aktiv ist, hinzu: „Ich wollte mal den Bischof sehen, wenn wir einen ähnlichen Obolus von der Kollekte einbehalten würden.“

Diese Tauschgebühr ist für Ermer Sinnbild einer fehlgeleiteten europäischen Geldpolitik. Als Präsident des Sächsischen Handwerkstags, regionale Dachorganisation der Kammern, Innungen und Verbände, moniert er vor allem „ein schwierigeres Finanzierungsumfeld für das Handwerk“. Die Unternehmer seien auf eine verlässliche Finanzierung durch kommunal verankerte Geldhäuser angewiesen, sagt Ermer. Immerhin wickelten drei Viertel der Handwerker ihre Geschäfte mit Sparkassen oder genossenschaftlich organisierten Instituten ab. Sie seien gerade auf dem Land oft einziger Geldgeber für Gewerbetreibende, da sich das Gros der Privatbanken aus der Fläche zurückgezogen habe.

„Doch diese Zweckgemeinschaft, die früher auf Zuruf funktionierte, gibt es so nicht mehr“, sagt der Präsident. Den klassischen Mittelstandsfinanciers mache erheblicher Kostendruck zu schaffen. Schuld seien schärfere EU-Regulierungsvorschriften infolge der Finanzmarktkrise von 2008/09, aber auch die von der Europäischen Zentralbank EZB ausgelöste Niedrig- und Null-Zinsphase. Regionalbanken kämen nicht umhin, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Ertragsquellen zu erschließen – bis hin zur Hartgeld-Tausch-Gebühr.

Hätten Kreditgeber nach langjährigen Geschäftsbeziehungen früher oft ein Auge zugedrückt, bestünden sie jetzt auf Nachweise und Sicherheiten. Zudem sei das Handwerk mit kleinen Kreditsummen für Banker bei geringen Margen kaum noch attraktiv. Ihre Risikobereitschaft schwinde – vor allem gegenüber Kleinbetrieben und Jungunternehmen. Folge: Investitionen in Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge und Einrichtungen seien kaum noch möglich.

Überhaupt würden EU-Richtlinien ganze Bevölkerungsgruppen von Krediten ausschließen – etwa für Wohnimmobilien. Danach kämen Verbraucher mit Immobilienbesitz, aber nur geringem laufenden Einkommen, mangels Sicherheiten für ein Darlehen nicht mehr infrage.

Konjunkturmotor auf Hochtouren

Auch nach Auffassung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (OSD) belasten die Auswirkungen der EZB-Geldpolitik immer mehr Menschen. Die vielfach bemühte Kreditklemme gebe es bei der OSD jedoch nicht. Im Kreditgeschäft könne sie ihren Weg weiter fortsetzen. „Die Kreditvergabe entwickelt sich in diesem Jahr aus aktueller Sicht erfreulich“, sagt die stellvertretende Sprecherin Petra Gehlich. Die Kreditneuzusagen lägen über den Vergleichswerten von 2015, was sich auch im Kreditbestand widerspiegele. Er sei seit Jahresbeginn um knapp zehn Prozent gestiegen und sowohl von den Krediten an Unternehmen als auch an Privatkunden getragen.

Auch die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Dresden sieht kein Drama. „Die Finanzierungsbedingungen und der Zugang zu Liquidität sind sehr gut, eigentlich besser denn je“, sagt Prokurist Thomas Schulz. „Auch die Eigenmittelbasis stimmt.“ Nicht zuletzt dank steigender Erträge, schnellerer Zahlungseingänge und geringerer Forderungsausfälle habe die Investitionsbereitschaft einen neuen Rekordwert erreicht. Allerdings, so räumt auch Schulz ein, stünden Regionalbanken unter enormem Kostendruck. Er sieht die Gefahr von Filialschließungen und damit schlechterer Erreichbarkeit auch für Handwerker.

„Die Politik muss sich der Diskussion stellen“, fordert Handwerkspräsident Ermer. Der Gesetzgeber sei gefordert. Anders als Anfang der 1990er-Jahre versperrten nicht Zinsen von neun Prozent den Weg zu Investitionen, sondern übertriebene Vorschriften. Der Handwerksmeister wirbt für eine „Bankenregulierung mit Augenmaß“.

Dabei könnte alles so schön sein, denn „der Konjunkturmotor in Sachsens Handwerk läuft auf Hochtouren“, wie Andreas Brzezinski, Chef der Dresdner Kammer, für den gesamten Freistaat verallgemeinert. Laut jüngster Konjunkturumfrage schätzten 94 Prozent der Handwerksbetriebe ihre Lage als gut oder befriedigend ein. Der Bau bleibe Konjunkturlok, so der Hauptgeschäftsführer. „Mangels attraktiver Anlagealternativen geben die Verbraucher ihr Geld offenbar lieber für die eigenen vier Wände, ein neues Auto oder andere hochwertige Güter und Dienstleistungen aus.“ Boomender Arbeitsmarkt, steigende Reallöhne, geringe Teuerung trieben den Konsum. Zwei Seiten einer Medaille. Hoch- oder Niedrigzins – was ist Ermer lieber? „Wir wollen keine Extreme, ein Zinssatz von vier Prozent wäre super“, sagt er.

Aber darauf hat der Bäckermeister keinen Einfluss. Oder doch? Immerhin will Sachsens Handwerkspräsident 2017 für den Bundestag kandidieren. Dann kann er sich als CDU-Abgeordneter gleich selbst seiner Forderungen an die Politik annehmen.

