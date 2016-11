Vom Fliegenden Hamburger bis zum ICE Am Sonnabend öffnet die Modellbahn-Ausstellung. In diesem Jahr dreht sich viel um die Geschichte der Züge.

Am Bahnhof Moritzburg ist es nicht mehr dunkel. Seit diesem Jahr gibt es dort eine Beleuchtung. Das heißt, die Miniaturausgabe des Bahnhofs erhielt eine kleine Lampe, eingebaut von geschickten Händen. Es sind diese Details, an denen die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Radebeul - Kötzschenbroda (MEC) mit großer Genauigkeit arbeiten.

Ein Jahr lang werkeln und tüfteln die Clubmitglieder an den Anlagen. Alles soll so genau wie möglich aussehen, wenn sich die Türen des Clubheimes in der Gohliser Straße 24 zur Modellbahn-Ausstellung für die Besucher öffnen. Auf der Demonstrationsanlage heißt der Themenschwerpunkt in diesem Jahr „Die Städteschnellverkehre in Deutschland“.

20 Bilder erzählen die Geschichte der Züge. Zu jedem Bild wurde auch ein Text eingesprochen. Der Erzählbogen reicht von den Anfängen des Schnellverkehrs in den Dreißigerjahren mit dem „Fliegenden Hamburger“ und dem „Henschel-Wegmann-Zug“ über den Reisezugverkehr der Nachkriegsjahre bei der Deutschen Reichsbahn bis zu den heutigen ICE-Zügen. „Die Idee, die Geschichte abzubilden, kam uns, weil ja bald mit dem ICE 4 wieder ein neuer Zug eingeführt wird“, sagt Michael Huth vom MEC. Die Eisenbahnfreunde sind stolz darauf, dass sie sich der Geschichte der Züge so umfangreich annehmen. „Damit sind wir fast die Einzigen in Deutschland“, sagt Huth. Viele der Clubmitglieder haben auch zu Hause eine eigene Modellbahnanlage und Züge. Für die große Ausstellung würde der Privatbesitz der Radebeuler allerdings nicht ausreichen. „Wir bekommen Hilfe von anderen Clubs und der Modellbahnindustrie“, sagt Huth. Die Leihgaben werden nach der Ausstellung zurückgeschickt.

Bei den Mitgliedern des MEC hat jeder seine speziellen Vorlieben. Der Gebäudebau auf der Miniaturstrecke des Lößnitzdackels etwa verlangt besonderes modellbauerisches Geschick. Hier arbeiteten die Spezialisten bis zuletzt konzentriert am Ausbau des Haltepunktes „Weißes Ross“. Auch der Bahnhof Radeburg wurde verändert und kann jetzt aus neuen Blickwinkeln betrachtet werden. „Manche verlegen lieber Kabel und Weichen, andere sind eher Landschaftsbauer“, sagt Huth. Gearbeitet wird immer Freitagabend nach der Arbeit. 40 Mitglieder hat der Club, etwas mehr als die Hälfte arbeitet aktiv an den Anlagen. „Zurzeit sind wir nur Männer, aber Frauen sind jederzeit willkommen“, so Huth. Mit dem Nachwuchs ist es ebenfalls nicht so leicht. An der Jugendanlage tüfteln nur vier Aktive und die sind inzwischen auch schon über 20.

Die größten Veränderungen gibt es in diesem Jahr an der H0-Anlage. Hier fahren nicht nur Züge, sondern auch Autos und Busse. „Seit vier Jahren arbeiten wir am Ausbau des Straßennetzes“, sagt Huth. Außerdem haben die Modellbauer den Endbahnhof Oberstadt an der eingleisigen Nebenbahn vollständig umgestaltet. Vom Ergebnis können sich die Gäste ab Sonnabend ein Bild machen.

Die Ausstellung findet vom 12. bis 20. November in der Gohliser Straße 24 statt. Sie ist geöffnet Mo.-Fr. von 16 bis 18 Uhr, Sa., So. und feiertags von 10 bis 18 Uhr.

zur Startseite