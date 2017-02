Vom Fernsehen nach Bischofswerda Schauspielerin Katerina Jacob liest aus ihrem neuen Buch und plaudert über den Alltag auf Theatertournee.

Katerina Jacob (links) mit Schauspielerkollegen im Jahr 2011 bei Dreharbeiten in Dresden zum ARD-Film „Herzdamen an der Elbe“. © Archivfoto: dpa

Mehr als 33 Jahre ihres Lebens verbrachte Katerina Jacob auf der Straße. Von Quakenbrück bis Waldkraiburg, von Lennestadt bis Vöcklabruck tourte sie mit verschiedenen Theateraufführungen durch die Provinz. Ein interessanter, aber auch ein harter Job, in dem man oft an seine Grenzen stößt – sowohl mental als auch körperlich. Die Schauspielerin Katerina Jacob erzählt darüber in ihrem neuen Buch „Alles nur Theater – Mein abgefahrenes Leben auf Tournee“. Am 8. März 19.30 Uhr stellt sie es im Rahmen einer kabarettistischen Lesung in Bischofswerda vor. Buchhändlerin Angelika Heinrich organisiert die Veranstaltung im Rathaussaal (Eingang Kamenzer Straße).

Die rührige Buchhändlerin hatte die Schauspielerin in der Sendung „Sonntagsbrunch“ des MDR erlebt. Dort sprach Katerina Jacob auch über ihr zweites Buch. Angelika Heinrich war so begeistert, dass sie über den Verlag Kontakt zur Schauspielerin aufnahm, die mehrmals im Jahr zwischen Deutschland und Kanada pendelt. Katerina Jacob sagte zu. Nach der Lesung wird sie ihre Bücher signieren.

Nach ihrem erfolgreichen Erstlingswerk „Oh (weia) Kanada“ hat die schreibende Schauspielerin erneut ein unterhaltsames Buch geschrieben. Mit viel Humor berichtet sie von den absurden, komischen, schockierenden und außergewöhnlichen Dingen, die sie auf ihren Tourneen erlebt hat. Ob es ein Schwert ist, das sich während eines Duells auf der Bühne selbstständig macht und als gefährliches Geschoss ins Publikum fliegt, oder ihr ausgeklügeltes System, um mit der Hand gewaschene Unterwäsche über Nacht auf dem Hotelheizkörper wieder trocken zu bekommen. Ganz zu schweigen von Pannen, Hängern und Sex auf roten Pumps.

Die gebürtige Münchnerin wuchs in einer Schauspielerfamilie auf. Bereits in jungen Jahren verfolgte sie ehrgeizig das Ziel, Schauspielerin zu werden. Katerinas Eltern, die Schauspielerin Ellen Schwiers und der Regisseur Peter Jacob, erkannten schnell das Talent ihrer Tochter und ermöglichten das Studium am Lee Strasberg Institut in New York. Bekannt ist die Schauspielerin aus zahlreichen Fernsehrollen, beispielsweise in Derrik, Der Landarzt, Alle meine Töchter, Der Bulle von Tölz und dem Polizeiruf 110. (SZ)

Karten für die Lesung für 18 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Heinrich an der Kirchstraße. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.

zur Startseite