Vom Feld in die Teetasse

Eine gute Nase und Erfahrung – das braucht es, um den richtigen Zeitpunkt für die Salbeiernte zu finden: „Es sind die ätherischen Öle“, erklärt Roland Lehmann, stellvertretender Feldbauleiter bei den Bombastus Werken. Genau auf die hat es der Freitaler Naturmittelhersteller für seinen Salbeitee abgesehen. „Wenn es warm und trocken ist, bildet der Salbei mehr Öle, um seine Blätter zu schützen“, erklärt Lehmann. Und tatsächlich: In den vergangenen Tagen haben die Pflanzen noch einmal ordentlich Sonne abbekommen. Perfekte Zeit zum Ernten.

Seit Montag ist der Traktor auf den Feldern in Wurgwitz unterwegs. Insgesamt 15 Helfer, davon acht Saisonkräfte, sind im Einsatz. 9,5 Hektar gilt es, abzuernten. Bombastus wendet dabei eine neue Erntetechnologie an: Die gepflückten Triebspitzen werden nicht mehr auf einem Hänger am Traktor gesammelt, sondern in einem Korb aus Gitterdraht, der quasi über dem Boden schwebt. Das hat einen doppelten Effekt: Der Traktor kann besser manövrieren und der Korb belastet den Boden nicht. „Beim Test im vergangenen hat sich der Korb gut bewährt“, sagt Lehmann.

Seit 1914 baut Bombastus in Freital Salbei an. Heute gilt der Naturheilmittelhersteller als Europas größter Anbaubetrieb für mehrjährigen Salbei. Fünf Jahre stehen die Pflanzen auf dem Feld, bevor die Flächen für vier Jahre mit Zwischenfrüchten bepflanzt werden, um den Boden wieder mit neuen Nährstoffen zu versorgen. Danach wird neuer Salbei ausgesät. Der Betrieb setzt dabei auch auf eigene Züchtungen. „Wir halten natürlich auf den Feldern Ausschau nach Pflanzen, die interessant sein könnten“, sagt Roland Lehmann.

Während der Traktor seine Bahnen zieht, wird in der Trockenhalle gleich neben den Feldern die nächste Ladung verarbeitet. Zwei Helfer befüllen den Häcksler mit den kostbaren Blättern. In großen Rollkisten gelangt der zerkleinerte Salbei anschließend zu den sechs Trocknern. Jeder von ihnen ist mit jeweils acht übereinander liegenden Förderbändern ausgestattet. Ständig in Bewegung, wird der Salbei dort zwei Tage lang getrocknet, bevor er weitere zwei Tage gesammelt in einer Trockenwanne belüftet wird. Im letzten Schritt geht es schließlich ans Rebeln. Dabei werden Stiele entfernt. Abgefüllt in Papiersäcken bringt der Salbei jetzt nur noch ein Fünftel seines ursprünglichen Gewichts auf die Waage.

Mit 15 Tonnen Tee rechnet das Unternehmen in diesem Jahr – so viel wie 2016. Ob aber tatsächlich so viel zusammenkommt, kann noch niemand sagen. „Dieses Jahr ist es etwas verrückt“, sagt Roland Lehmann. Im Mai, wenn der Salbei eigentlich Feuchtigkeit fürs Wachstum braucht, war es zu trocken. Die Feuchtigkeit der vergangenen Wochen dagegen hat die Ernte verzögert. Überhaupt bescheren Unwetter und Starkregen immer wieder Verluste. Weil bei Regen etwa Staub vom Erdboden an die Blätter gelangt, können nur die oberen Triebspitzen der Pflanzen verwendet werden, sagt Lehmann: „Alles andere genügt sonst nicht dem Qualitätsanspruch.“

Ob der erfüllt ist, wird bei jeder Charge vor dem Weiterverpacken im Labor untersucht. „Die Vorschriften für Naturheilmittel sind sehr streng“, erklärt Vertriebsleiter Wieland Prokno. Lose in Schachteln oder Filterbeuteln abgefüllt, wird der Tee dann deutschlandweit über die Apotheken verkauft. Dort ist der nach wie vor sehr beliebt. „Seit die Leute nach der Krankenkassenreform 2004 mitunter mehr für Arzneimittel zahlen müssen, haben wir tatsächlich einen Anstieg des Absatzes gespürt“, erzählt Prokno. Der Trend weg von Chemie hin zum Ursprünglichen hält seither an. Nach Kamillentee macht Bombastus heute mit Salbei den zweitstärksten Umsatz. Nicht nur hierzulande: Unter anderem auch in Österreich, Taiwan und Luxemburg wird Salbeitee aus Freital getrunken.

