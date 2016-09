Vom Feld direkt in den Kartoffelkeller Der Verkauf der Knollen hat begonnen. In Stürza können sich Verbraucher mit drei verschiedenen Sorten eindecken.

© Symbolfoto: dpa

Stürza. Bei der Agrargenossenschaft Wesenitztal hat der Verkauf der ersten Einkellerungskartoffeln begonnen. Seit wenigen Tagen können sich Verbraucher auf dem Sortierplatz an der Helmsdorfer Straße in Stürza mit einem Wintervorrat eindecken. Angeboten werden drei verschiedene Arten: mehlig kochende, vorwiegend festkochende und festkochende Kartoffeln. Zu haben sind sie in zehn- oder 25-Kilogramm-Säcken. Der Preis für die kleinere Packung beträgt zwischen 4,50 und 5,50 Euro. Die große Packung kostet zwischen elf und 13 Euro. Der Verkauf der Knollen läuft noch bis zum 30. Oktober. Geöffnet ist für Selbstabholer Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 18 Uhr, sowie Sonnabend, 8 Uhr bis 12 Uhr. Die Agrargenossenschaft Wesenitztal gibt auf die Kartoffeln sogar eine Garantiefrist von sechs Wochen. Vor Ort verkauft werden zudem Futterkartoffeln. Auch in den Wintermonaten werden vom Stürzaer Sortierplatz aus Kartoffeln angeboten. (SZ)

