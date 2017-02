Vom FDJ-Heim zum Neustadt-Treff Das Kulturzentrum Scheune feierte 65. Jubiläum. Der Verein hat in diesem Jahr einiges vor. Nicht nur auf dem Vorplatz.

Damals und heute: 1951 wurde die Scheune in der Dresdner Neustadt eröffnet. Die Fotos zeigen sie 1961 und 2017. © SZ-Archiv, S. Ellger

Wenn es um das Kulturzentrum Scheune geht, wird heute meist über den Vorplatz gesprochen. Der hat sich mit dem Umbau zu einem kriminellen Schwerpunkt entwickelt. Die Situation ist so prekär, dass nun sogar ein Gerücht die Runde machte, der Verein wolle sich mit einem Zaun schützen. Doch bestätigt hat er dies nicht. Doch nicht nur vor dem Gebäude, sondern auch im Inneren ist allerhand los. Im vergangenen Jahr feierte das Kulturzentrum, das ursprünglich als Heim der DDR-Jugendbewegung FDJ errichtet wurde, 65. Jubiläum. 2017 hat der Verein so einige Ziele.

Denn auch im Haus ist nicht alles schön: So ist seit dem vergangenen Jahr das Erdgeschoss des Kulturzentrums für Veranstaltungen gesperrt. Damit die einzige barrierefrei zu erreichende Etage wieder genutzt werden kann, muss zunächst ein neues Brandschutzkonzept erstellt werden. Das befindet sich derzeit noch in Erarbeitung. Als Ergebnis können auf den Verein Umbauarbeiten und damit verbundene Kosten zukommen. In diesem Jahr ist wohl eher nicht mit einer Lösung zu rechnen. Denn die Stadt könnte frühestens im Doppelhaushalt 2019/20 Geld zur Verfügung stellen. „Das ist für uns natürlich schwierig, weil wir die Räume brauchen“, sagt Geschäftsführerin Romy Jähnig.

Vom Geheimtipp zum Spektakel?

Viele Neustädter fragen auch immer wieder nach einem barrierefreien Kulturzentrum. Mit dem umgestalteten Eingangsbereich sind die Voraussetzungen dafür zwar geschaffen. Doch weil das Geld fehlt, müssen die Besucher wohl auch in den kommenden Jahren Treppen steigen, um die Veranstaltungen genießen zu können.

Am Programm schrauben die Vereinsmitglieder fortwährend. „Die Neustadt ist ein lebendiger, sich verändernder Stadtteil. Deshalb sollten wir uns auch verändern“, sagt Jähnig. Vor allem für die jüngeren Besucher soll künftig wieder mehr im Programm sein. „Mit dem Haus wird auch das Team älter“, sagt die Geschäftsführerin und lacht. Da sei es ab und an nötig, wieder frischen Wind ins Programm zu bringen.

So wurde im vergangenen Jahr der U-20-Slam ins Leben gerufen, bei dem die jungen Leute unter 20 Jahren eine Bühne für ihre Reime bekommen. Die Veranstaltung soll in diesem Jahr alle zwei Monate stattfinden. Junge Newcomer-Bands sollen zudem ein- bis zweimal pro Monat in einer neuen Reihe auftreten. Für die ganz Kleinen gibt es seit Kurzem eine Kinderdisco mit Elternbetreuung.

Neben Innovation soll aber auch Tradition auf dem Jahresprogramm für 2017 stehen. So wie beim Schaubuden-Sommer, der sich vom kulturellen Geheimtipp zu einem Massenspektakel gewandelt hat. Wegen der Bauarbeiten an der Dreikönigsschule fällt in diesem Jahr ohnehin Platz für die Buden weg. „Wir prüfen jetzt, inwiefern wir den Vorplatz einbinden können. Doch das wird sicherlich schwierig“, sagt die Geschäftsführerin. Das Kultur-Festival könnte 2017 also kleiner ausfallen.

