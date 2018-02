Vom Erben, Hauen und Stechen

Hoyerswerda. Um Recht und Literatur dreht sich eine neue Veranstaltungsreihe in der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek an der Bonhoefferstraße. Auftakt ist am 14. März um 15 Uhr. Mit Jana Kreuz, Rechtsanwältin in Hoyerswerda seit über 26 Jahren, wird die Stadtbibliothek die Veranstaltung anbieten. Gäste erwartet eine Mischung aus Lesung und Gespräch. Dass Erben – zumindest in der Literatur – mitunter zu regelrechten Monstern mutieren, belegen Lesestellen aus Kriminal- und Frauenromanen. Unter anderem hören die Besucher Lesestellen aus John Grishams Buch „Das Testament“, Sabine Kornbichlers Krimireihe um eine Nachlassverwalterin, dem unterhaltsamen Familienroman „Vom Erben, Hauen und Stechen“ und Kerstin Giers heiterem Roman „In Wahrheit wird viel mehr gelogen“. Jana Kreuz plaudert dazu darüber, wie realistisch das ist, was die Belletristik schildert und stellt sich darüber hinaus den Gästefragen zum Thema Erben, Vererben und Testament. Wie die Anwältin gemeinsam mit der Bibliothek auf diese Idee kam? Sprache und Literatur gehören zu ihren Leidenschaften – verfasst sie von Berufs wegen doch gelegentlich selbst halbe Romane - und sie ist seit Langem Leserin der Bibliothek. Der Eintritt ist frei. (red/aw)

