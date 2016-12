Vom Entlein zum Schwan Der Bund erforscht das Zusammenspiel von Baukultur und Tourismus. Davon profitiert Weißwassers Neufert-Bau.

Im Mittelpunkt des neu erwachten Interesses an der Architektur der Moderne: das Lagergebäude von Ernst Neufert in Weißwasser.Foto: Daniel Schäfer © 3ii/ daniel schaefer

Leuchtendes Beispiel für die Architektur der Moderne oder eine dem Untergang geweihte Ruine? Der Neufert-Bau in Weißwasser polarisiert. Für das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ist das Urteil unzweideutig. Das Institut hat nun das Lausitzer Neißeland zur Modellregion des Bundes ernannt. Für das Forschungsprojekt „Baukultur und Tourismus – Kooperation in der Region“ wurden aus 70 Bewerbern acht Regionen ausgewählt. In den Jahren 2017 und 2018 soll hier untersucht und erprobt werden, wie die Kooperation von Baukultur und Tourismus im ländlichen Raum gestärkt werden kann.

Architektonisch und industriekulturell hat das Neißeland einiges zu bieten. Insbesondere aus den Hochzeiten der Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie aus den Anfängen der DDR gibt es bedeutende Bauten, die touristisch bisher eine untergeordnete Rolle spielen. Eines davon ist der Neufert-Bau. Das ehemalige Lagerhaus der Lausitzer Glaswerke in Weißwasser stammt vom Bauhaus-Architekten Ernst Neufert.

Er arbeitete am Bauhaus unter Walter Gropius und wurde von 1934 bis 1944 Hausarchitekt der Vereinigten Lausitzer Glaswerke in Weißwasser. Während seiner Tätigkeit in der Lausitz entstand auch die weltweit bekannte und 2016 bereits in 41. Auflage veröffentlichte Bauentwurfslehre, bis heute Standardwerk jedes Architekten. Neufert realisierte weitere Bauten in Weißwasser. Einer davon ist erhalten. Es handelt sich dabei um die Villa Kindt in der Rosa-Luxemburg-Straße. Das Privathaus stammt wie das Lagerhaus aus der Weißwasseraner Zeit Neuferts, der bis Mitte der 40er Jahre in der Glasstadt blieb.

Baukultur und Tourismus, so sagen es die Ergebnisse der Vorstudie „Regionale Baukultur und Tourismus“, die das Aachen-Kölner Netzwerk Baukultur und Tourismus in den Jahren 2014/15 für das Bundesinstitut erstellt hat, können sich gegenseitig positiv befruchten. Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts stehen Fragen wie, welche Werkzeuge dafür geeignet sind, wie die Verständigung untereinander und die gegenseitige Wahrnehmung beider Disziplinen gut gelingen kann. Die Arbeit der acht Modellvorhaben wird vom Bundesbauministerium unterstützt. Neben der finanziellen Förderung werden sie durch eine interdisziplinäre Forschungsassistenz angeleitet und gecoacht. Wie viel Geld fließt ,wurde nicht bekannt.

Erste Ansätze für die gewinnbringende Kooperationen zwischen Baukultur und Tourismus gibt es bereits. Seit einigen Jahren kartographiert eine am Haus Schminke in Löbau ansässige Initiative die Architektur der Moderne im Dreiländereck Tschechien-Polen-Sachsen. Das Projekt nennt sich „Topographie der Bauten der Moderne“ (Topomomo) und lädt auf seiner Internetseite Touristen zu Entdeckertouren durchs Grenzgebiet ein. Weißwasser ist längst einer der Anlaufpunkte, gilt der Neufert-Bau doch als bedeutendes Zeugnis funktionaler Architektur und der Industriegeschichte der Region.

Auch in Brandenburg richtet man derzeit das Augenmerk auf das Zusammenspiel von Architektur und Tourismus. Unter dem Arbeitstitel „Unbekannte Moderne 2019“ loten Mitglieder der Energieregion Lausitz-Spreewald die Chancen für den Lausitzer Tourismus aus. Dabei ist Eile geboten. In drei Jahren wird das Bauhaus hundert. Kein schlechter Einstieg für eine überregionale Vermarktung.

Den Erhalt des Neufert-Baus in Weißwasser hat sich indes auch der Neufert-Bau-Verein auf die Fahnen geschrieben, der seit Juli Eigentümer des Gebäudes ist. Geht es nach den 13 Mitgliedern, zu denen auch Oberbürgermeister Torsten Pötzsch gehört, soll der Bau mittelfristig als Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Erlebnisort dienen, aber dennoch Kulisse bleiben. Denkbar ist ein Café im Außenbereich.

Die komplette Nutzung gestaltet sich wegen niedriger Decken jedoch als schwierig. Zur Zeit gibt es starke Fassadenschäden durch Nässe. Darunter leiden auch die Decken und Stahlträger. Eine Untersuchung dazu durch die BTU Cottbus liegt vor, ebenso Vorschläge, wie das Gebäude gesichert und ein neues Dach aufgesetzt werden kann. Bis Mitte 2018 soll die Außenhülle saniert sein. Dann könnte die Fassade zunächst als Werbefläche für Großplakate genutzt werden. Darüber hinaus wurde ein Abrissantrag für die Garagen im hinteren Teil des Ensembles gestellt. Sie gehören nicht zum Originalbestand. Der Bund hat für 2019 weitere Mittel in Aussicht gestellt.

