Vom Einkaufsmarkt zum Einsatz Am Mittwoch rückt die Nieskyer Feuerwehr in ein Waldstück aus. Zu einer sehr realistischen Übung.

Um den Stress eines Einsatzes zu simulieren werden die Übungen sehr realistisch gestaltet. Am Mittwoch müssen die Kameraden auf der Ullersdorfer Straße in Niesky zwei eingeklemmte Personen bergen. Es sind glücklicherweise nur Puppen. © Jens Trenkler

Es ist Mittwochabend kurz nach 17 Uhr. Der 19-jährige Max will seinem Kumpel Tommy mal zeigen, was in seinem aufgemotzten Ford Mondeo steckt. Die beiden jungen Männer begeben sich bei Sonnenschein und bester Laune zu einer Spritztour quer durch Niesky. Im Waldgebiet an der Ullersdorfer Straße hat Max auf der teils unbefestigten Straße das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle. Das Fahrzeug kommt von der Straße ab, überschlägt sich mehrfach. Ein Waldarbeiter beobachtet den Unfall und verständigt sofort die Rettungsleitstelle in Hoyerswerda.

Bei den Einsatzkräften der Feuerwehr Niesky schrillen um 17.34 Uhr die Funkmelder. Der Einsatztext auf den sogenannten Piepsern lässt nichts Gutes erwarten - Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen. Binnen weniger Minuten eilen die Frauen und Männer der freiwilligen Wehr zum Gerätehaus an der Konrad-Wachsmann-Straße. Wie der Name „freiwillige Feuerwehr“ sichtbar macht warten die Kräfte nicht wie bei einer Berufsfeuerwehr in der Wache auf den Alarm, sondern sind zu diesem Zeitpunkt gerade mit der Familie unterwegs oder stehen gerade im Einkaufsmarkt an der Kasse als der Alarm eingeht. Für die Retter heißt es nun möglichst schnell aber dennoch sicher ins Gerätehaus zu kommen.

Schon bei der Anfahrt auf das Feuerwehrgelände bemerkt so mancher Feuerwehrmann eine doch ungewohnte Situation. Die sonst meist freien Parkflächen am Feuerwehrtechnischen Zentrum sind belegt, da an diesem Nachmittag eine Veranstaltung der umliegenden Wehren stattfindet. Stellplatz finden und rein in die dunkelblauen Klamotten. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung machen sich zwei voll besetzte Löschfahrzeuge auf zur Unfallstelle. Dort liegt das Fahrzeug völlig verbeult auf dem Dach. Fahrer und Mitfahrer sind schwer verletzt. Der Zustand des Fahrers ist kritisch. Er muss so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug und medizinisch versorgt werden.

Einsatzleiter Rico Jurke lässt die Wehrleute absitzen. Da Feuerwehrleute stets „Zwillinge“ sind und immer in einem zweiköpfigen sogenannten Trupp agieren haben diese sich schon bei der Anfahrt auf die nötigen Arbeitsschritte abgestimmt. Genaue Angaben welche Geräte und Einsatzmittel benötigt werden gibt Jurke der Besatzung noch mit auf den Weg. Die Straße wird von einem Team mittels Verkehrskegel voll gesperrt. Der Angriffstrupp hat bereits Kontakt zu den beiden Patienten. Spätestens jetzt wird den Rettern klar, dass es sich hier um eine realistische Übung handelt, denn in dem Auto liegen zwei Übungspuppen als Insassen.

Schnell werden nun hydraulische Rettungsgeräte in Stellung gebracht und damit der Zugang zu den Insassen geschafft. Aus sicherer Entfernung beobachtet Wehrleiter Sebastian Schramm das Vorgehen und notiert jede Kleinigkeit auf seiner Schreibunterlage. „Es ist für unser Team sehr wichtig, solch ein Szenario mal unter fast echten Bedingungen zu proben“, sagt er. Auch wenn bei den Ausbildungsstunden der Umgang mit solchen Situationen und der vorhandenen Technik auf der Tagesordnung stehen, kämen im Alarmfall noch der Stress und die Aufregung für die eingesetzten Kameraden hinzu. „Im Ernstfall können schließlich nur wenige Minuten für die verletzten Personen entscheidend sein.“ Aber nicht nur die Schnelligkeit ist auch bei dieser Übung entscheidend. Da es der gesundheitliche Zustand des zweiten auf der Rücksitzbank befindlichen Mitfahrers erlaubt, wird dieser nun möglichst patientenschonend gerettet. Dafür kommen erneut Spreizer, Schere und Hebetechnik zum Einsatz. Schließlich kann auch diese Person aus dem Auto befreit werden.

Für den Nieskyer Wehrleiter ein durchaus gelungener Auftritt seiner Mannschaft. „Allein der Blick auf die Einsatzzeiten zeigt, dass wir in Niesky auf dem richtigen Weg sind, um im Bedarfsfall zügig handeln zu können. Nur neun Minuten nach der Alarmierung waren die Kräfte hier vor Ort und haben mit ihrer Arbeit begonnen. Das ist für eine freiwillige Wehr schon ein durchaus lobenswertes Ergebnis“, sagt Sebastian Schramm. Auch bei den einzelnen Arbeitsschritten und dem Teamwork der Truppe gab es so gut wie keine Kritikpunkte. Gerade die technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen ist auch bei der Feuerwehr Niesky in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Allein 2016 rückten die Nieskyer Retter zehnmal deswegen aus.

