Vom Burglehnhaus blieb nur ein Wappen

zurück Bild 1 von 2 weiter © Uwe Schulz

Der Burgkeller im Burglehnhaus war eine beliebte Gaststätte in Hoyerswerda. Heute steht hier die Sparkasse. Erhalten blieb nur das Wappen. Fotos: Stadtmuseum/Schulz

Bis 1945 war neben Schloss, Kirche und Rathaus das Burglehnhaus wohl eines der wichtigsten Gebäude der Stadt Hoyerswerda. Allein – es fiel den Kriegseinwirkungen zum Opfer, wurde abgerissen. Heute steht an seiner Stelle das Sparkassengebäude in der Schloßstraße.

Übrig geblieben sind von dem Gebäude einige Fotografien, aber auch jenes Wappen, das wohl seit 1603 über der zur Straße hinweisenden Tür prangte – das Wappen des Valentin Ludwig. Der war Kanzler und Schreiber der Schlossherrschaft unter Weichhardt von Promnitz und erhielt von ihm für treue Dienste ein Grundstück vor den Schlossmauern zum Bau eines Burglehnhauses. Damit waren einige Privilegien verbunden, die zudem vererbbar waren. Der Besitzer des Burglehnhauses war nicht der städtischen Rechtssprechung unterworfen, sondern nur der Herrschaft selbst unterstellt. Er durfte einen Garten anlegen, Wasser aus dem Mühlgraben nutzen, eigenes Bier zum Eigenverzehr brauen und das Vieh auf den Weiden der Herrschaft grasen lassen. Zudem erhielt er 36 Klafter Holz (ein Klafter sind je nach Region etwa 2,5 bis 3,4 Kubikmeter gewesen). und musste keine Abgaben entrichten. Wie Museumsmitarbeiterin Boglarka Szücs in den Unterlagen herausfand, nutzte der Kanzler seine Möglichkeiten und erweiterte seine Besitztümer im Laufe der Jahre. Er galt als angesehener und wohlhabender Mann. 1617 starb er, das Burglehnhaus und seine Privilegien gingen an den Schwiegersohn über. Im Laufe der Zeiten wechselten die Eigentümer öfters, wobei es letztlich dann aber um Verkauf ging, bis 1837 die Baukommune die Immobilie für 5 000 Taler erwarb. Sie legte im Haus die Gaststätte Burgkeller samt Biergarten an und betrieb auch zwei Gästewohnungen bzw. Fremdenzimmer. Das Burglehen wurde im späten 19. Jahrhundert aufgehoben und der Stadt Hoyerswerda einverleibt. Beim Abriss des Gebäudes nach Krieg wurde immerhin das Wappen gerettet und ins Museum gebracht. Man geht heute davon aus, dass es in dieser Zeit neu mit Farbe versehen wurde, heraldisch gesehen aber vermutlich nicht korrekt. Doch letztlich gibt es aus der Zeit vor 1945 nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen von dem Wappen.

Immerhin erklärt die Heraldik aber die Bedeutung des Wappens des Kanzlers Ludwig. Boglarka Szücs hat sich auch damit beschäftigt. Demnach steht das Getreide für den großen Besitz des Kanzlers, die Sterne symbolisieren Recht und Fortschritt, der Riese soll die überlieferte Weisheit des Kanzlers verkörpern. Und da der Wappenhelm fehlt, ist es eindeutig ein bürgerliches Wappen. (US)

zur Startseite