Vom Blitz getroffen Ein mächtiger Schlag sorgte am Stadtrand von Riesa für Aufsehen – und zerlegte einen Baum.

Geblitzt: Dieser Riesaer Baum steht jetzt nicht mehr. © Feuerwehr Riesa

So ein Phänomen sieht man nicht alle Tage: An der Leutewitzer Straße – zwischen dem Flugplatz Göhlis und dem Riesaer Ortsteil Leutewitz – hatte am Freitagabend ein Blitz in einen Baum eingeschlagen und ihn schwer beschädigt. Der Feuerwehr Riesa blieb nichts anderes übrig, als den Baum zu fällen und die Reste beiseite zu räumen. Laut der Blitzanalyse von kachelmannwetter.com handelte es sich dabei um einen Erdblitz in einer Stärke von 123 000 Ampere. Damit fällt der Riesaer Blitz in die Kachelmann-Kategorie der sogenannten „wilden Hausrüttler“.

