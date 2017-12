Vom Bett in die Backstube Mit 73 Jahren arbeitet ein Radebeuler Bäckermeister noch fast jeden Tag. Doch die Tage des Familienbetriebs sind gezählt.

Fast geschafft: Seit 2 Uhr nachts arbeitet der 73-jährige Bäckermeister Klaus Barth wie fast jeden Tag in der Backstube der Familienbäckerei in Radebeul. Nun werden die letzten Brötchen in den Verkaufsladen gebracht. In diesem Jahr erhielt der Radebeuler den Goldenen Meisterbrief. © André Wirsig

Es ist kurz vor 7 Uhr morgens. Bald hat Klaus Barth seine Schicht beendet. Seit 2 Uhr nachts steht der 73-Jährige in der Backstube. Nun ist Zeit für das Frühstück. Fast jeden Tag hilft der Bäckermeister heute noch im Familienunternehmen. Freitags und sonnabends bereits ab halb eins. „Man gewöhnt sich an diese Zeiten“, sagt Klaus Barth.

Vor 50 Jahren erhielt er seinen Meisterbrief. Ein Jahr später, 1969, übernahm Klaus Barth die Familienbäckerei in Radebeul auf der Dresdner Straße. In diesem Jahr bekam er von der Industrie- und Handelskammer Dresden den Goldenen Meisterbrief verliehen.

Aus 50 Kilogramm Mehl werden jeden tag verschiedenste Brötchen und Süßwaren gebacken. „Das sind gerade einmal 20 Prozent von dem Mehl, was wir früher verarbeitet haben“, sagt der Bäckermeister. „75-Kilogramm-Säcke habe ich geschleppt, heute sind es gerade mal 25 Kilo.“ Damals wurde erst um vier am Morgen mit der Arbeit begonnen und dann aber bis mittags gearbeitet. „Heute muss alles schon früh fertig sein. Die Leute kommen kein zweites Mal in den Laden.“

Das Backwaren-Sortiment zu DDR-Zeiten war allerdings viel kleiner. Und die Zutaten sind heute ganz anders. „Häufig mussten wir die angelieferte Hefe wegwerfen – die stank wie Jauche und floss schon aus den Kartons“, erzählt Klaus Barth. Für den schweren Stollenteig war die Hefe meist gar nicht geeignet. „Deshalb gab es über die Genossenschaft sogar manchmal etwas Hefe aus dem Westen“, erzählt Klaus Barth. Aber das reichte nicht. Und Zitronat, Mandeln und Rosinen – das alles war Mangelware. „Deshalb gab es dann einen Ersatzstoff für Zitronat, genannt Kandinat. Der wurde aus grünen Tomaten hergestellt und war zuckersüß.“ Deshalb kamen in der Vorweihnachtszeit die Frauen mit ihren eigenen Stollen-Zutaten in die Bäckerei. Der Bäcker knetete den Teig.

Einmal, kurz vor der politischen Wende, waren die Rohstoffe so schlecht geworden, weshalb sich die Barths bei ihren Kunden für die Qualität der Backwaren auf einem Schild entschuldigten. „Das war eine schlimme Zeit“, sagt der Bäcker. „Wochenlang wechselten sich Stasi-Autos draußen auf der Straße ab. Wir mussten erklären, wie wir uns das wagen konnten. Bloß, weil ein kleines Schild mit einer Entschuldigung im Laden stand, wären wir fast im Kahn gelandet“, erzählt Klaus Barth heute noch sichtlich erschüttert.

Mehr als 35 Jahre lebte er mit seiner Frau Heidi gleich neben der Backstube. Das bedeutete ein Wohnen im Mehlstaub. Denn obwohl das gesamte Haus der Familie gehörte, waren die Wohnungen in der ersten und zweiten Etage alle vermietet. Ein Teil des heutigen Ladens war das Schlafzimmer, das heutige Büro die Stube. Erst 2004 zog er mit seiner Frau in die erste Etage. Darüber wohnt sein Sohn Thomas, der 2005 das Geschäft übernahm.

Barths Frau Heidi sagt: „Unser Leben war die Arbeit.“ Auch für Sohn Thomas war nicht viel Zeit. Ein kleines Laufgitter stand in dem Laden. „Und während die Leute anstanden, haben sie sich mit Thomas beschäftigt“, erzählt Klaus Barth. Freitags standen die Leute eine Stunde an – während ihrer Arbeitszeit. Auch wenn das Leben fast nur aus Arbeit bestand, gab es schöne Abwechslungen. So erinnern sich die Eheleute an die Veranstaltungen, die nebenan im Klubhaus des Arzneimittelwerks stattfanden: „Alle großen Schlagerstars der DDR sind dort aufgetreten.“

Die Bäckerei hat als einzige von vieren auf der Dresdner Straße überlebt. Und es wird immer schwieriger, gegen die Discounter zu bestehen: „Dieses Jahr war ein ganz schlechtes Jahr“, sagt Klaus Barth. Zudem steigen die Nebenkosten und Beiträge immer weiter, sagt Sohn Thomas. So ist beispielsweise der Stollenbeitrag von 50 Euro im vorigen Jahr auf 200 Euro gestiegen. Doch den Leuten ist das Siegel wichtig.

Das Familienunternehmen existiert nun schon seit 1955. Aber wenn Sohn Thomas aufhört, schließt auch der letzte Bäcker auf der Dresdner Straße. Klaus Barth ist überzeugt: „Und wenn alle kleinen Bäckereien weg sind, werden dann auch die Discounter ihre Preise erhöhen.“

