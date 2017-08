Vom Baum in die Saftbox Die beiden Oderwitzer Gerd und Heike Hummitzsch betreiben eine mobile Mosterei, mit der sie auch zu Kunden fahren. Dieses Jahr sind die Aussichten jedoch trübe.

Herzstück der mobilen Mosterei sind die Tanks für den Saft.

Oderwitz/Region. Einen Apfelsaft gefällig? Vielleicht Saft aus Äpfeln aus dem eigenen Garten? Gerd und Heike Hummitzsch aus Oderwitz machen es möglich – mit ihrer mobilen Saftpresse. Die Kunden bringen einfach das Obst aus dem heimischen Garten zur Hummitzschen Mosterei – bei großen Obstmengen kann man sich diese auch auf den heimischen Hof bestellen – und kurz darauf hat man Saft aus ganz sicher kontrolliertem Anbau. Egal, ob Äpfel, Birnen, Quitten – am besten aber ohne Faulstellen.

Seit Herbst 2010 sind Gerd und Heike Hummitzsch mit ihrer mobilen Mosterei in der Oberlausitz unterwegs. Beschäftigt habe sie das Thema schon länger, sagt Gerd Hummitzsch. „Bei vielen Leuten bleibt das Obst aus dem eigenen Garten ungenutzt. Besonders bei Streuobstwiesen ist das der Fall“, weiß der Oderwitzer. Saft aus eigenen Früchten mögen wiederum viele Menschen. „Also haben wir uns näher damit beschäftigt, Obst zu pressen“, sagt Gerd Hummitzsch. Das erste Jahr als Safthersteller war jedoch eher schlecht: „2010 war ein ähnlich schlechtes Obstjahr wie das aktuelle Jahr 2017. Es gab nur wenig Obst damals“, erinnert sich Gerd Hummitzsch. Aus heutiger Sicht ist er darüber aber nicht traurig. „So konnten wir in aller Ruhe starten und uns erst einmal mit der Technik vertraut machen“, erzählt Hummitzsch.

Auch das Angebot konnte damals optimiert werden. „Wir haben uns einen Ort für Hof-Mostung gesucht und diesen Ort beim Landschaftspflegeverband ,Zittauer Gebirge und Vorland’ in Mittelherwigsdorf gefunden“, sagt Gerd Hummitzsch. Am Sitz des Verbandes, einem Vierseithof an der Straße der Pioniere, ist die mobile Saftpresse seitdem stationiert – wenn sie nicht gerade wegen eines Großauftrags im Gebiet des Landkreises Görlitz unterwegs ist. Gearbeitet wird je nach Auftragslage, erklärt Hummitzsch. „Die Leute können sich bei uns melden, und wir vereinbaren Termine für die Mostung in Mittelherwigsdorf oder die Fahrt zu Kunden.“ Doch dafür gibt es Mindestmengen: „In Mittelherwigsdorf machen wir ab 50 Kilogramm Obst Saft, ab 1,5 Tonnen Obst fahren wir mit der Saftpresse zu den Kunden.“ Das sei besonders bei Streuobstwiesen der Fall, erklärt der Oderwitzer. Vor Ort wird dann aber ausreichend Platz für die mobile Saftpresse benötigt: „Etwa acht mal zehn Meter brauchen wir für den Anhänger, auf dem die Saftpresse steht“, sagt Gerd Hummitzsch.

Ist der Saft dann aus dem Obst gepresst, können die Kunden diesen natürlich mit nach Hause nehmen. „Der Saft wird pasteurisiert in eine Bag-in-Box abgefüllt und kann sofort mitgenommen werden“, sagt Gerd Hummitzsch. Dieses Verfahren werde seit Langem bei der Weinabfüllung benutzt. „Eine Weiterentwicklung des Verfahrens macht eine Nutzung für die Heißabfüllung von pasteurisiertem Saft möglich“, so Hummitzsch. Eine Bag-in-Box ist ein Karton aus stabiler Pappe mit losem Innenbeutel aus Kunststofffolie und einem Zapfhahn. „Durch den Hahn ist die Saftentnahme einfach und hygienisch, es kann keine Luft in den Beutel eindringen, weil dieser durch die Entnahme des Saftes in sich zusammenfällt“, so Hummitzsch. Das entstandene Vakuum mache den Saft auch angebrochen ohne Kühlung mehrere Wochen haltbar. „In Kartons gepackt lässt sich der Saft gut stapeln und ist ungeöffnet mindestens ein Jahr haltbar“, sagt Gerd Hummitzsch. Abgefüllt wird hauptsächlich in 3-, 5- und 10-Liter-Kartons. Nach der Entleerung kann die Pappe dann platzsparend zusammengefaltet und aufbewahrt werden, der Beutel ist recyclebar. „Die Kunden können also in der nächsten Erntezeit ihre Kartons zum Füllen wieder mitbringen.“

Bei Gerd Hummitzsch haben die Kunden die Möglichkeit, bei der Saftherstellung zuzusehen. „Dann sehen sie, dass der Saft aus ihrem Obst entsteht. Das ist unsere Maßgabe: Jeder bekommt seinen eigenen Saft“, sagt Gerd Hummitzsch. Und die Nachfrage wächst stetig, vor allem von älteren Leuten. „Die wissen das eigene Obst noch wertzuschätzen“, so Hummitzsch.

In Deutschland gibt es 56 mobile und rund 70 stationäre Mostereien. Gerd Hummitzsch ist stolz darauf, mit Deutschlands südöstlichster mobilen Saftpresse unterwegs zu sein. Leben kann er davon aber nicht: „Weil das Saftpressen ein Saisongeschäft ist, betreibe ich es gemeinsam mit meiner Frau im Nebenerwerb“, sagt er. Das Ganze müsse ja wirtschaftlich bleiben. Erst recht in schlechten Obstjahren – wie aktuell. „Dieses Jahr ist es extrem schlecht“, sagt Gerd Hummitzsch. Wie schlecht es genau ist, wird er ab September wissen – dann startet die Apfelsaison. Übrigens: Frisch gepresste Obstsäfte kann man auch bei Gerd Hummitzsch in Oderwitz kaufen.

